Verpleegafdeling E2 van het St. Antonius Ziekenhuis is helemaal vol. Nee, wacht, er is één coronabed vrij. Die patiënt is net overleden. Twee dagen lang liep - of beter gezegd, rende - verslaggever Josselin Gordijn mee op de afdeling in Nieuwegein. Ze zag hoe verpleegkundigen zich staande houden in een situatie die steeds nijpender wordt. 'We kunnen moeilijk patiënten gaan stapelen.'

Dag 1: het coolpack gaat aan

Over haar witte shirt hangt ze een knalgeel coolpack, een soort aan elkaar geregen blok waterijsjes. Het is kwart voor acht 's morgens en verpleegkundige Suzanne (20) weet al dat haar dienst op de cohortafdeling, de afgeschermde afdeling die speciaal voor coronapatiënten is, een hele drukke gaat worden.

"Vandaar het coolpack. Het is warm in zo'n pak en ik weet van mezelf dat ik snel flauwval." In de overdracht hoor ik dat de afdeling vol ligt, op één bed na. Die patiënt is net overleden. Voor drie coronapatiënten die vannacht via de spoedeisende hulp (SEH) binnenkwamen was er geen plek en dus moesten zij daar overnachten. Geen wenselijke situatie, maar nood breekt wet. En nood, dat is het nu weer steeds vaker.

Terwijl haar pieper - een soort telefoon waar ook de noodbellen van patiënten op binnenkomen- haast onafgebroken afgaat kleedt Suzanne zich routinematig verder aan. Geel schort, wegwerphandschoentjes, medisch mondmasker, haarnetje, beschermende bril. Als alles op z'n plek zit, loopt ze naar 'achter', zoals de wereld achter de met rode covidstickers beklede deur wordt genoemd.

'Het wordt vast beter'

En 'achter', daar is het druk. Suzanne begint met vliegen- en ik vlieg achter haar aan. Twee dagen mag ik mee om te zien hoe het nu op de corona-afdeling is. Exact een jaar geleden liep ik drie dagen mee op de coronaafdeling van de D2 in hetzelfde ziekenhuis. Toen - we zaten in golf twee - spraken de verpleegkundigen elkaar moed in: 'Nog even volhouden, het vaccin is er bijna, dan wordt het vast beter'. En nu, zo'n 24,2 miljoen vaccinaties later, sta ik wéér in een maanpak op een corona-afdeling en is het nog drukker dan vorig jaar. Alsof we een jaar terug in de tijd zijn, er niets is veranderd. Behalve dat Nederland corona meer dan beu is.

Vol overgave doet Suzanne ondertussen haar werk. Ze deelt pillen, meet bloeddrukken, temperaturen en saturatie in het bloed -dat is de hoeveelheid zuurstof in het bloed en die wordt bij een coronabesmetting nauwlettend in de gaten gehouden-, wordt gebeld, helpt een collega, weegt-, wast-, kleedt- patiënten, belt een arts, rent naar een volgende kamer. Het is nog geen half tien als ik zelf maar een bed sta op te maken. Dan kan Suzanne door.

Verpleegkundigen Suzanne en Eveline gaan met pauze en ontdoen zich van de corona-outfit. Verpleegkundigen Suzanne en Eveline gaan met pauze en ontdoen zich van de corona-outfit. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Verpleegkundigen Suzanne wuift zichzelf koele lucht toe na een paar drukke uren op de COVID-19-afdeling. Verpleegkundigen Suzanne wuift zichzelf koele lucht toe na een paar drukke uren op de COVID-19-afdeling. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Het warme pak mag even uit

In de koffiepauze mogen we het warme pak even uit - en weer naar de andere kant van de coronadeur. De uitgang van de afdeling is een houten deur in een op maat gemaakte wand. Suzanne vertelt hoe de corona-afdeling ongeveer een maand geleden slechts een derde van deze afdeling was. Met het oplopen van de coronabesmettingen schoof de deur een aantal kamers op- en nu gebeurde dat weer, zodat er meer bedden bij konden.

Iedere verpleegkundige die 'eruit' mag, doet dat met een opgelucht gezicht. Buiten wordt snel wat gedronken- maar niet te veel, want dan moet je straks ook weer plassen, en dat kan niet op de COVID-19-afdeling. Suzanne maakt een lijstje wat ze allemaal moet onthouden of doen, belt een dokter, nipt snel van haar drinken. Aan mij wordt gevraagd of ik al verschil zie met vorig jaar. "Het is drukker", zeg ik.

Cristel Griffioen, het teamhoofd, knikt. Zij verhuisde in oktober vorig jaar met de helft van haar team, de afdeling C5 Interne Geneeskunde en Neurologie vanuit de vestiging in Utrecht voor drie maanden naar Nieuwegein om bij te springen. Drie maanden werden een jaar- en een einde aan de tijdelijke verhuizing is nog steeds niet in zicht. "We zien op de verpleegafdeling nu een ander soort patiënt dan de afgelopen maanden. Waren het toen voornamelijk mensen met een migratie-achtergrond en mensen die niet gevaccineerd zijn, zien we nu ouderen. Velen zijn wél gevaccineerd. Hun immuunsysteem is verzwakt, de sterkte van het vaccin afgenomen, sommigen maken minder antistoffen aan die hen helpen het coronavirus buiten te houden."

Veel patiënten zijn verward

Ouderen hebben vaak meer hulp nodig en dat maakt het extra druk. "Op dit moment zijn veel patiënten verward, zoals de drie voor wie Suzanne zorgt. Ook merken we dat de beddendruk hoger is; vorig jaar was alle geplande niet urgente zorg afgeschaald. Veel van die uitgestelde zorg kan nu niet langer wachten. De spoedeisende hulp ligt vol. Om capaciteit te creëren voor patiënten van de SEH die opgenomen moeten worden, is het belangrijk om zeer kritisch te kijken of patiënten met ontslag kunnen, met thuismonitoring naar huis kunnen, of eventueel uit isolatie kunnen. Maar dat kan niet altijd. Iedereen die er nu ligt, is te ziek. Er kán niemand naar huis."

En dan krijg je, zoals vannacht, vaker dat patiënten op de SEH blijven omdat er verderop in het ziekenhuis geen bed is. "We kunnen moeilijk patiënten gaan stapelen."

Verslaggever Josselin Gordijn liep twee dagen mee op COVID-19-afdeling E2 van het St. Antonius Ziekenhuis. Verslaggever Josselin Gordijn liep twee dagen mee op COVID-19-afdeling E2 van het St. Antonius Ziekenhuis. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

'Waar eindigt dit?'

Op de verpleegafdelingen ligt momenteel dus eenzelfde patiëntgroep als aan het begin van de coronatijd. Dat is anders dan op de intensive care: daar liggen momenteel voornamelijk mensen die niet gevaccineerd zijn. Zijn we weer terug bij af? Cristel: "We zijn bekender met het ziektebeeld en er zijn nieuwe behandelmethoden. Maar wat een groot verschil is: we weten niet meer waar we naartoe werken. Er is geen perspectief. De druk is hoog, het virus is er nog steeds. En de maatschappij is er klaar mee. Waar gaat het heen, wanneer eindigt dit? Ik weet het niet."

Collega's knikken, voelen dezelfde uitzichtloosheid. "Ik had verwacht dat het zou doorsluimeren, maar niet dat het zo hard zou gaan", zegt Joelle (26).

Op de afdeling loop ik achter Suzanne de kamer van patiënt F. binnen. "Hallo, ik ben er weer", Suzanne nadert haar voorzichtig. F., een patiënt van in de zeventig, ligt scheef op haar bed en kijkt uitdrukkingsloos voor zich uit. De computer geeft aan dat ze vandaag naar huis zou mogen, maar Suzanne weet niet of dat erin zit. "F. heeft een delier, wat betekent dat ze verward is, dat komt vaker voor bij ouderen die ziek zijn", vertelt ze zacht. Af en toe bromt F.. "Hoe voelt u zich?" Brom. "Ik ga u even opfrissen en dan komt er wat te eten voor u." Brom. Suzanne helpt F. uit haar shirt en ziet dat haar bed vies is. Ze pakt F.'s handen, helpt haar overeind, complimenteert haar met iedere stap die ze maakt. "Goed zo, we zijn er bijna."

F. vindt het gesjor vervelend; het brommen wordt grommen. Dan komt er ineens een hele zin uit: "Waar ben je nou mee bezig, joh, blijf van me af." Suzanne kijkt er niet van op of om, legt rustig uit dat het beter is dat ze wel wat schoons aantrekt, vertelt mij dat dit niet haar karakter is maar dat het komt door het delier, beantwoordt nog een telefoontje, kleedt F. aan- die uithaalt omdat ze tegen haar teen aanstoot, mompelt na het bukken om haar broek aan te trekken 'oeh, ik word even licht in m'n hoofd.' Ondertussen komt een collega vragen of Suzanne kan komen helpen, maar Suzanne moet zo nog langs twee patiënten- dat gaat niet. "Ik zou echt willen dat ik meer tijd had."

Spuugt u hier maar in

Als patiënt F. omgekleed is en de pillen binnen zijn, verslikt ze zich- en spuugt alles weer uit. Suzannes schouders krimpen ineen. Ze ritst een spuugbakje tevoorschijn, houdt een hand op F.'s schouder terwijl ze kokhalst. "Spuug hier maar in, mevrouw, goed zo. Geeft niks."

Ik gluur naar patiënt F. Ze ziet grauw. Suzanne meet opnieuw haar saturatie en ziet dat die erg naar beneden is gegaan; F. moet aan het zuurstof. Als Suzanne voorzichtig een neusbril aanlegt -een soort doorzichtige stekker die in je neus gaat om zuurstof toe te dienen- trekt ze die er met een ferme beweging weer af. Even later gaat er een bel: een andere patiënt heeft het infuus uit de arm getrokken. Ondertussen trekken mijn witte plastic handschoentjes van het maken van aantekeningen al strak van het zweet.

'Wat voor dienst is dit nou?', vraag ik Suzanne. "Heel druk", zegt ze. "Ik vind mijn werk nog steeds leuk. Ik weet zeker dat ik mijn roeping gevonden heb. Maar ik kan het heftig vinden dat ik niet de mogelijkheid heb om meer aandacht te geven aan patiënten."

Verpleegkundigen kijken om het hoekje van een kamer met coronapatiënten. Verpleegkundigen kijken om het hoekje van een kamer met coronapatiënten. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Twee verpleegkundigen overleggen met elkaar in de gang van de COVID-19-afdeling. Twee verpleegkundigen overleggen met elkaar in de gang van de COVID-19-afdeling. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Dag 2: 'Graag een garnalencocktail'

"Als voorafje wil ik graag een garnalencocktail, daarna iets met oesters en dan een dame blanche". Roos (73) kijkt vanuit haar bed omhoog naar de jongen die opschrijft wat ze wil eten. Ze zegt het met spot, maar haar blik verraadt een lichte hoop. De jongen heeft wel een schouderlapje, of ze daar zigeunersaus bij wil? Roos knipoogt. "Kon het proberen."

Roos heeft net een vernevelingsmasker op gehad, zodat haar luchtwegen open gaan staan. Het is bijna twee weken geleden dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze was niet lekker en haar huisarts wist het: COVID-19. "Ik was woest. Hóe kon ik corona hebben? Ik was twee keer gevaccineerd en leefde alsnog als een non. Als een vriendin wol voor me ging halen -ik haak graag-, vroeg ik of ze het bij de deur wilde zetten. Ik dacht, ik ben beschermd. En dan krijg ik het tóch." De ergernis is van haar gezicht af te lezen.

Bont en blauw

Roos ging achteruit en moest naar het ziekenhuis. Van de verpleegafdeling ging ze naar de ic en nu is ze weer terug op de verpleegafdeling. "Ik weet niet eens meer hoelang ik hier ben, m'n tijdsbesef is weg. Het is zo'n rare ziekte. Ik voel me nu beter, maar heb een enorme opdonder gekregen. Ik slaap veel, ben lichter, zie hoe mijn gezicht is ingevallen. En ik ben bont en blauw." Roos strekt haar handen naar me toe die onder de blauwe, roze en paarse plekken zitten. Ze zijn bijna net zo bont gekleurd als het door haar gehaakte dekentje, dat op Roos' schoot ligt. "Ik mis thuis heel erg. Ik mag bijna het ziekenhuis uit, maar ze vinden het slim als ik eerst naar een plek ga om te revalideren. Dus ik maak me geen illusies."

Roos is aan het haken met een vernevelingsmasker op. Roos is aan het haken met een vernevelingsmasker op. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Ze slijt haar dagen met haken, slapen, en grapjes maken met de verpleegkundigen. "Ik vind het leuk om ze een beetje te leren kennen. Of ik die pakken gek vind? Meid, je raakt er aan gewend. Ik zou het bovendien vreselijk vinden als ik iemand zou besmetten. Nee, ik wist al dat de zorg goed was in Nederland, maar nu ervaar ik helemaal hoe goed er voor je wordt gezorgd. Echt, deze mensen komen van een andere planeet."

Boze mensen op social media

Terug op de gang vlieg ik verder met Suzanne. Het valt me op dat de verhitte coronadiscussie, over wel- of geen wanbeleid, wel- of niet gevaccineerd en frustratie over boze mensen op social media haast niet speelt op de afdeling. Ja, ik hoorde in de pauze wel verhalen over een discussie die hier en daar door familie van een patiënt die niet in corona gelooft werd aangezwengeld. 'Dan hoorden we dat die familie er niet aan deed, aan corona. Maar ja, corona wél aan hen', klinkt het.

Ik vraag Suzanne ernaar. "Ik probeer daarvan weg te blijven", zegt zij. "Mensen zeggen altijd dat wij verpleegkundigen iedereen willen inenten, maar ik let er helemaal niet op of iemand de prik heeft. Op het moment dat iemand heel ziek is moeten we gewoon handelen. Per toeval kom ik er soms mee in aanraking, bijvoorbeeld als een nieuwe patiënt via de SEH is binnengekomen. Als iemand niet gevaccineerd is, ligt die er gemiddeld langer, daar moeten we rekening mee houden."

In de pauze horen een paar verpleegkundigen dat een collega die thuis is zich niet goed voelt en op het punt staat zich ziek te melden. "Ze vraagt waar ze heen kan bellen", vertelt de ene. "Nergens!", wordt er gegrapt.

Het is overal

Met het blijvende hoge besmettingsaantal zal er voorlopig waarschijnlijk weinig veranderen op de afdeling. Hoe is dat besef? Verpleegkundige Claire (24) merkt dat het werken op de corona-afdeling meer van haar begint te vragen. "Je bent zelf coronamoe, en het is overal. Op je werk, in de gesprekken thuis." Over de vraag wat het dan precies is dat er wat extra's van je gevraagd wordt, moet ze even nadenken. "Als verpleegkundige moet je snel kunnen schakelen en onregelmatig kunnen werken, maar in deze tijd weet je nog minder waar je aan toe bent. Zowel privé als op je werk veranderen de maatregelen en de situatie continu."

En daarnaast is er natuurlijk het pak, dat het sowieso anders maakt omdat je niet zomaar iets kan drinken of naar de wc kan en de warmte zich het liefst onder de gele laag lijkt te nestelen. Verpleegkundige Eveline (28): "Je ademt anders, ik ben echt moe na zo'n dienst. Van iemand wassen op de gewone afdeling kun je al rood aanlopen, in zo'n pak helemaal. Je zou eigenlijk langzamer moeten werken, maar we doen het even snel, want daar vraagt de situatie om. Wat helpt, is ons team. Achter de klapdeuren ben je echt met elkaar, help je elkaar en vang je elkaar op. Zonder dit team zou het heel anders zijn."

Verpleegkundige Suzanne voert informatie in, in de computer. Verpleegkundige Suzanne voert informatie in, in de computer. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Zuurstofflessen in de gang van de covid-afdeling. Zuurstofflessen in de gang van de covid-afdeling. Foto: St. Antonius Ziekenhuis

Dat hoor ik veel, deze dagen. Suzanne komt aan het einde van haar dienst de coronadeur uit met drukplekken van de maskers op haar oren. Ze droeg vandaag geen coolpack, gunde een andere collega het genoegen. "Maar het was een goede dienst. Alleen gaat het met F. niet goed. Die was van het zuurstof af, en heeft het nu toch weer echt nodig. Het kan zo raar lopen."

'Niet normaal'

Na de dienst praat verpleegkundige Nel (61), die vandaag op de niet-covidkant van de afdeling stond (je zou bijna vergeten dat deze afdeling ook nog patiënten verpleegt die geen corona hebben: de reguliere interne zorg), in de koffiekamer na met een studente. Nel heeft 40 jaar ervaring in de zorg en ziet, anders dan de jonge verpleegkundigen en studenten, een duidelijk verschil tussen nu, en voor coronatijd. "De situatie nu ís niet normaal. Dat we zoveel aandacht moeten hebben voor één ziektebeeld. Er zijn ook wel eens cohorten geweest voor griep, maar dat was niet te vergelijken met dit."

Nel denkt dat de derde prik wat lucht gaat geven. "We lossen dit niet alleen op met de jeugd allemaal regels op leggen en de horeca om acht uur te sluiten. Het virus stopt echt niet om die tijd. Wat er nodig is, is verantwoordelijkheidsbesef. Zolang je niemand in je familie hebt die met corona in het ziekenhuis belandt of wiens operatie wordt uitgesteld, staat het ver van je af. Dat coronadebat, de hardheid in de maatschappij, is het grootste probleem. We moeten goed voor elkaar blijven zorgen, elkaar dingen verwijten helpt echt niet. Sommigen mensen denken dat het fictie is, wat hier binnen gebeurt. Terwijl wij liever ook wat anders doen."

De woorden van Nel probeer ik die avond zo goed mogelijk te herhalen tegen m'n verkering. Ze gaan mee in m'n slaap. Net als het aanwezige geluid van de piepers, die nachts in m’n droom onafgebroken blijven afgaan.

Dit verhaal is tot stand gekomen in overleg met betrokken medewerkers en patiënten en waar nodig geanonimiseerd.