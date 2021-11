Klimaatmaatregelen kunnen boeren geld opleveren. Bij wijze van experiment worden ze beloond voor hun inspanningen om het milieu te ontzien.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Boeren kunnen extra geld verdienen door duurzamer te werken. Als zij maatregelen nemen die de uitstoot van broeikasgassen verlagen, krijgen zij daarvoor zogeheten koolstof-credits, die ze kunnen verkopen aan de Rabobank. "Een boer verdient op deze manier niet alleen geld met de verkoop van melk, maar ook met de inspanningen die hij levert voor verbetering van het ecosysteem", zegt Jan Maarten Dros van Wij.land, een organisatie die duurzame landbouw in het veenweidegebied stimuleert.

De Rabobank en Wij.land beginnen een proef van drie jaar met tien boeren in Het Groene Hart en in Waterland, een gebied boven Amsterdam. Wij.land ontwikkelde een model om te berekenen hoe de uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide, methaan en lachgas afneemt als boeren bepaalde maatregelen nemen. Een boer kan bijvoorbeeld minder kunstmest gebruiken, meer ruige mest (met stro) gebruiken in plaats van drijfmest, minder ploegen of het grondwaterpeil verhogen. Al deze acties dragen bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Per ton minder uitstoot van broeikasgassen krijgt een boer 40 euro van de Rabobank. Voor koolstof-credits is een internationale markt. De Rabobank verkoopt de koolstof-credits voor 45 euro per ton aan bedrijven die niet alle eigen uitstoot van broeikasgassen terug kunnen dringen. Die compenseren hun uitstoot door de credits te kopen van anderen, in dit geval boeren, die wel de mogelijkheid hebben om de emissies te reduceren. De Rabobank en Wij.land gebruiken de marge van 5 euro die iedere ton oplevert om een deel van de organisatiekosten van het proefproject te dekken.

Valuta voor veen

Er zijn al meer boeren die vermindering van de uitstoot van broeikasgassen verkopen in de vorm van koolstof-credits. Zo krijgen boeren bij het project Valuta voor Veen van de Friese Milieufederatie en boerenorganisatie LTO Noord in Friesland geld omdat zij het grondwaterpeil verhogen.

Door een hogere stand van het grondwater komen oude plantenresten in veen niet in aanraking met zuurstof en ontstaat minder kooldioxide. Op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee nam een groep akkerbouwers maatregelen om meer koolstof vast te leggen in de bodem en op die manier koolstof-credits te creëren.

Net als het project in Friesland mikt Wij.land vooralsnog vooral op boeren die veengrond bewerken. "Maar we willen de credits in de toekomst ook toegankelijk maken voor andere boeren, zoals akkerbouwers, ook in andere delen van het land", zegt Dros.

Verbetering van het rekenmodel

Bijzonder aan het project van Wij.land is dat boeren, naast het verhogen van de grondwaterstand, ook andere mogelijkheden kunnen benutten om de emissies te verlagen. Compost aanbrengen helpt ook of ze kunnen minder kunstmest strooien. Dros: "Iedere boer kan eigen keuzes maken. Waar we ons in dit proefproject met tien boeren op richten is verbetering van het rekenmodel om te bepalen met hoeveel ton broeigas-emissies zijn verminderd."

Van koolstof-credits wordt een boer voorlopig niet rijk, zegt Dros. "Het levert in dit proefproject hooguit een paar honderd of een paar 1.000 euro op. Een middelgrote boer heeft een jaaromzet van drie à vier ton." Dros vindt dat er een systeem moet komen om boeren, behalve voor de reductie van broeikasgassen, ook voor andere duurzame maatregelen te betalen zoals het creëren van waterbuffers of het bevorderen van biodiversiteit.

Het project kent ook een schaduwzijde. Voor biologische boeren die al een lage uitstoot van broeikasgassen realiseren, is er nauwelijks winst te behalen. De credits worden berekend over reductie en als die er niet is, zijn er ook geen credits.