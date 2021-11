In films is Kerst een sprookje vol blije mensen en onverwachte liefdes. De realiteit voor velen: ruzie bij het optuigen van de kerstboom, stress om het diner en lastminutecadeaus. Hoe voorkom je kerststress?

Begin op tijd

Voor veel mensen geeft een planning maken rust. Begin daarom nu al met een kerstplan als je een stressvrije decembermaand wilt. Sarah Berckenkamp, eventplanner voor de zakelijke en culturele markt, denkt zelfs al in de zomer na over haar ideale Kerst. "Heerlijk om dan al inspiratie te zoeken in tijdschriften."

Vroeg beginnen is ook de belangrijkste tip van Wendelien van Eerde, die als universitair hoofddocent bij de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar tijdmanagement. Hoe meer tijd je hebt, hoe meer je je planning kunt aanpassen als iets niet lukt. "Er zijn maar weinig mensen die écht beter presteren onder druk. Of je bent uitgeput als het eindelijk klaar is, terwijl dat niet had gehoeven."

Prioriteiten

Tijdmanagement begint bij het bepalen van wat je wilt, legt Van Eerde uit. Wat betekent Kerst voor jou? Met wie wil je het vieren? Berckenkamp: "Bedenk welke gevoelens en sfeer je wilt oproepen. Vraag ook aan familie en vrienden hoe zij graag Kerst vieren."

Als je helder hebt waaraan je veel waarde hecht en waaraan niet, kun je makkelijker keuzen maken. Als je cadeaus niet belangrijk vindt, steek daar dan niet veel energie in. Die kun je besteden aan dingen die je wél leuk vindt. Stel daar meteen een budget voor vast, tipt Berckenkamp.

Een thema helpt bij het nemen van beslissingen. Pleun de Wit, eigenaar van De Knegt en Leeflang, een bedrijf in relatiegeschenken en kerstevenementen voor bedrijven: "Het thema kiezen is voor ons de eerste stap. Daar passen we de sfeer, decoraties en soms zelfs dresscode op aan."

Maak je to-dolijst leuk

Schat als je je planning maakt ruim in hoelang je met een taak bezig bent, want veel mensen zijn te optimistisch. Houd ook rekening met andere verplichtingen. Na een dag vergaderen heb je misschien enkel nog puf om versiering te kiezen. Plan bijvoorbeeld nu al een dag in wanneer je met het gezin de kerstboom koopt. Glühweintje en oliebol bij het uitzoeken en kerstmuziek aan tijdens het versieren, tipt Sarah Berckenkamp. Zo worden de dingen op je to-dolijst onderdeel van het feest.

Omdat cadeaus denkwerk vragen, houdt Berckenkamp gedurende het jaar een lijst van mogelijke presentjes bij. Niet zo'n vooruitziende blik? Koop of bestel je kerstcadeaus in ieder geval in de eerste helft van december. Daarna zijn (online)winkels erg druk. Wacht ook niet tot het laatste moment met boodschappen doen. Haal houdbare ingrediënten en drank alvast in huis. Vries eventueel gerechtjes in, zodat je op de dag zelf zo min mogelijk hoeft te doen.

Voorkom uitstelgedrag

De planning maken is meestal niet het probleem. Je aan je planning hóúden wel, zegt Van Eerde. Sommige mensen zijn hier beter in dan andere. Dat heeft te maken met je persoonlijkheid en je emoties. Als je denkt dat iets 'toch niet gaat lukken' of als je iets vervelend vindt, is de kans op vooruitschuiven groter.

Wat kan helpen? Een medestander hebben, voorkomt uitstelgedrag. Delegeren is ook een goed idee, meent Van Eerde. Vraag niet op Kerstavond pas of je partner de kalkoen wil bereiden, maar betrek je gezinsleden zo vroeg mogelijk, adviseert Berckenkamp. "Zodra je de planning maakt, moet duidelijk zijn wat ieders rol is."

Laat perfectionisme los

Bij het organiseren van een event gaan altijd dingen anders dan gepland. Door de pandemie is de kans nog groter dat je je oorspronkelijke kerstplannen overboord moet gooien. Voorkom teleurstellingen en maak een plan B, tipt Pleun de Wit. Wie vooraf prioriteiten heeft bepaald, kan eenvoudig schrappen wat minder belangrijk is.

Bedenk ten slotte hoe erg het is als er iets misgaat. Van Eerde: "Veel mensen hebben het idee dat Kerst perfect moet zijn. Zelf zie ik het liever als een gezellige tijd met familie in een periode in het jaar die koud en donker is. Dan is het ook makkelijker om te lachen om dingen die misgaan."