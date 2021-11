De fotoserie is af, de Tilburgse kermis is een icoon verloren. Ria van Dijk (101) schoot sinds 1936 (!) elk jaar weer in de schiettent. Ook als ze zelf ziek was, er een pandemie over de wereld trok of het buiten veertig graden was. Want de eigenwijze Ria moest elk jaar die foto hebben.

Ria schoot in 1936 voor het eerst zelf op de kermis met een paar vriendinnen in een tijd dat een schietende vrouw nog bijzonder was. Dat schieten had ze geleerd van haar vader en een oudere broer. Met haar oom schoot ze ook wel eens op de kermis in Brussel. Toen ze de eerste keer zelf raak schoot 'gingen er allemaal lampjes aan'. "Dat was iets geweldigs", zei Ria ooit. Ze won een foto.

Luchtbuks Ria in 1938. Luchtbuks Ria in 1938. Foto: Unknown

Luchtbuks Ria in 2016. Luchtbuks Ria in 2016. Foto: Unknown

Sindsdien schoot ze elk jaar weer op de Tilburgse kermis, net zolang totdat ze een foto had gewonnen. Die stopte ze in een la. Alleen in de oorlogsjaren was er een aantal maal geen kermis. "Er werd toen al genoeg geschoten", zei ze vaak. De foto's lagen jarenlang rustig in die la. En Ria, geboren in de wijk 't Goirke en nooit getrouwd, leed een rustig leven.

Luchtbuks Ria in 1987. Luchtbuks Ria in 1987. Foto: Unknown

Daar kwam verandering in in 2006, toen een aantal van haar foto's in het Brabants Dagblad verschenen, en daarna op de Tilburgse kermisexpositie 'Een eeuw vermaak in beeld'. Van de toen 63 foto's werd een boekje gemaakt. "En iedereen dook erop", zag neef Roel Zoontjens. De kracht van de foto's? Volgens Zoontjens zijn het 'de gezichten die veranderen, de manier hoe mensen eruit zagen, dat is gewoon prachtig om te zien'. Elke keer rondom dezelfde vrouw met haar luchtbuks.

Luchtbuks Ria in 2006. Luchtbuks Ria in 2006. Foto: Unknown

Niet veel later kocht het Stedelijk Museum de hele fotocollectie aan. Ria snapte daar zelf overigens niks van, maar was blij met het geld. "Ik kreeg geloof ik een paar 1.000 euro, hoeveel weet ik niet meer precies. Om het te vieren heb ik een bus gehuurd en ben met dertig vrienden naar het orgelmuseum gegaan."

"Daarna door naar De Schutskuil, mijn favoriete forellenrestaurant in Oirschot. Daar werden we ontvangen met een goedkoop glas bubbels en hebben we gegeten. Ja, we hebben de stemming er goed in gekregen", zei ze eerder in NRC. Het hek was toen van de dam. Er volgden fototentoonstellingen in Duitsland, Frankrijk en Engeland en ze verscheen in meerdere tv-programma's.

Luchtbuks Ria in 1962. Luchtbuks Ria in 1962. Foto: Unknown

En elk jaar kwamen er meer fotografen en cameraploegen, en Ria werd ouder en ouder. Ze genoot wel van de aandacht, zag Zoontjens ook. "Ze heeft nog geweldige jaren gehad." Al werd de tocht naar de kermis en de aandacht de laatste jaren wel steeds zwaarder. In 2019 leek het even mis te gaan, toen Ria ziek was.

Maar thuisblijven? "Nee, ge kunt niet altijd binnen blijven zitten. Paracetamol heb ik al genomen. Nu wil ik poeder op mijn snuit", sprak ze vlak voor vertrek naar de kermis in het zorgcentrum verwijzend naar de poffertjes die ze altijd achteraf at. Na een schot of tien schiet ze in de roos, en is ze uitgeput.

Luchtbuks Ria legt aan. Luchtbuks Ria legt aan. Foto: Unknown

Ook in 2020 en 2021 kan ze nog gewoon schieten, ondanks de pandemie. Kritisch was ze zelfs toen nog: als ze denkt dat de exploitant van de schiettent haar matst om haar hoge leeftijd, wil ze gewoon nog keer schieten tot de roos geraak is. Het laatste jaar kwam ze in een rolstoel, met zuurstoffles. Maar ze schoot wel raak, zonder hulp.

Donderdagmiddag overleed Ria in 't Laar aan een longonsteking. 85 foto's, dat zal de eindstand blijven. Indrukwekkend? "Zo vaak heb ik mensen horen zeggen: 'ik ga dat ook doen", vertelt Zoontjens. "Maar na twee of drie keer waren ze er al mee klaar". Ria van Dijk had zelf dan ook een advies aan kinderen toen ze zelf in haar honderdste levensjaar zat, als je het schieten net zo lang wil volhouden: "Vroeg mee beginnen, met die Tilburgse kermis."