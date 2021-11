Wie na een coronavaccinatie een ernstige allergische reactie heeft gehad, krijgt niet zonder slag of stoot de noodzakelijke tweede prik. Wim Boessenkool uit Steenbergen wacht er al maanden met smart op. Zeker nu een 2G-systeem boven de markt hangt.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als hij een keer wat leuks wil doen, moet hij zich laten testen om aan te tonen dat hij niet positief is. Eigenlijk is de 53-jarige Wim Boessenkool er helemaal klaar mee. Nu de teugels voor mensen die zich bewust niet laten vaccineren worden aangehaald, merkt hij dat hij in een kamp terechtkomt waar hij absoluut niet wil zitten. Zeker als er een eventueel 2G-systeem (een QR-code alleen voor volledig gevaccineerden en voor mensen die genezen zijn van COVID-19) wordt geïntroduceerd, vindt hij dat hij helemaal in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt."

"Net als de meeste mensen, wil ook ik volledig worden gevaccineerd. Op dit moment ligt de nadruk heel erg op het feit dat ongevaccineerden hun verantwoordelijkheid niet nemen. Maar iedereen wordt over een kam geschoren. Terwijl ik maar al te graag een tweede prik wil."

Boessenkool, getrouwd met een ic-verpleegkundige en vader van twee kinderen, kreeg in 2018 te horen dat hij prostaatkanker heeft. Inmiddels is de ziekte zo ver gevorderd dat die niet meer is te behandelen. "Ik ben 53 en ik hoop dat ik de 60 mag halen. Ik heb allerlei behandelingen gehad en zit nu in een palliatief traject. Dat betekent: zo lang mogelijk rekken, met andere woorden: pappen en nathouden."

Niet zielig

De Steenbergenaar is er de persoon niet naar om bij de pakken neer te zitten in de beperkte tijd die hem is gegeven. Hij werkt drie dagen in de week als verpleegkundige op de zorgambulance, geeft in zijn woonplaats spinninglessen en is ook andere terreinen actief. Ook op "Ik voel me eigenlijk hartstikke goed. Wil ook absoluut niet zielig worden gevonden. Maar ik maak me ernstig zorgen om de groep ongevaccineerden die wel willen maar op dit moment niet kunnen. En daar ben ik één van. Nu kan ik nog een QR-code krijgen, over een paar weken misschien niet meer."

In vuur en vlam

Als zorgmedewerker kreeg hij al vroeg een vaccinatie tegen COVID-19, op 10 januari. Twee dagen later kreeg hij een ernstige allergische reactie, zijn lichaam zat onder de uitslag "Ik stond letterlijk in vuur en vlam. Heb daar drie weken last van gehad. Misschien dat dit kwam doordat een week eerder nieuwe medicijnen voor mijn ziekte had gekregen. Maar dat is niet duidelijk geworden. Hoe dan ook, een tweede vaccinatie kreeg ik vervolgens niet. Ook al omdat onduidelijk was of een tweede prik wellicht een nog heftigere reactie teweeg zou brengen."

Sindsdien stapt hij regelmatig binnen bij een testen voor toegang-locatie in Bergen op Zoom. "Als ik met mijn vrouw naar een restaurant ga, of als we iets anders leuks willen gaan doen, telkens moet ik me laten testen. En dan weet ik dat ik geen corona heb, terwijl iemand die twee keer is gevaccineerd, daar geen zekerheid over heeft. Er wordt steeds gezegd dat iedereen zijn steentje moet bijdragen aan het oplossen van de pandemie, nou, daar doe ik mijn uiterste best voor. Alleen, is het op het deze manier wel heel lastig. En wat voor mij geldt, zal voor meer mensen gelden."

Allergoloog

Inmiddels gloort er hoop voor Boessenkool, en met hem voor mogelijk zo'n tienduizend anderen die een allergische reactie kregen na een coronaprik. Afgelopen maand is bepaald dat zij een verwijzing van de huisarts of GGD kunnen krijgen om in het ziekenhuis een prik te ontvangen, als zich na de eerste vaccinatie een ernstige allergische reactie heeft voorgedaan.

Dat gebeurt onder strikte begeleiding van een allergoloog. Een studie van zes Nederlandse ziekenhuizen, waaronder ETZ in Tilburg, heeft aangetoond dat mensen met allergie dan toch een tweede prik kunnen krijgen. De allergoloog schat in eerste instantie het risico in. Als de kans op een allergische reactie heel klein is, wordt er een afspraak gemaakt voor een prik in het ziekenhuis. Als de vaccinatie eenmaal is gegeven, blijft de patiënt een tijdje ter observatie, waarbij de allergoloog hem of haar goed in de gaten houdt.

Toen Boessenkool vorige maand de verwijzing van zijn huisarts kreeg, heeft hij meerdere ziekenhuizen gebeld. Maar hij stuitte vooral op overbezette allergologen, waar hij mogelijk pas over maanden terecht zou kunnen "Uiteindelijk heb ik in ETZ in Tilburg een afspraak kunnen maken, althans in eerste instantie voor een telefonisch gesprek half december. Ik verwacht niet dat ik met de Kerst al ben geprikt. Dus dat zal het nieuwe jaar worden, mits ik ervoor in aanmerking kom", houdt hij nog een slag om de arm.