'We zijn er weer bij, en dat is prima', zong de selectie van Oranje in de kleedkamer na de zege op Noorwegen die kwalificatie voor het WK in Qatar betekende. Maar is het eigenlijk wel prima?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

David Beckham, voetbalicoon in ruste, prijst 'de veilige faciliteiten, fantastische hotels en prachtige cultuur' van Qatar en haar hoofdstad Doha. "Hier wordt echt iets unieks neergezet", zei hij over het WK in een interview, opgenomen in een vers gebouwd stadion. Ronald de Boer, iets minder icoon, maar ook een officiële, betaalde ambassadeur van het WK-land, zegt: "Het is een land in ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende generaties een beter Qatar gaan meemaken."



Maar kom daar allemaal niet mee aan bij Kees Wieringa, van 2016 tot 2019 was de Nederlander directeur van het Al-Thani museum, privé-eigendom van de gelijknamige sjeik. "Nederland moet beseffen dat dit WK een privéfeestje is voor de heersende familie Al-Thani, zij organiseert het. Er is geen voetbalcultuur in Qatar. Alleen stadions."

Geen goede keuze

De vorige drie WK's waren in Rusland (2018), Brazilië (2014) en Zuid-Afrika (2010). Landen waar stuk voor stuk wat op af te dingen is, maar één ding hadden ze wel gemeenschappelijk: de bevolking houdt er van voetbal. Toen Rusland regerend wereldkampioen Spanje via strafschoppen uit het toernooi knikkerde, reden de Russen toeterend door de straten van Moskou.



En net nu Oranje weer mee mag doen, gaan 'we' naar Qatar. Een woestijnstaatje van 200 kilometer lang en 90 kilometer breed. Doha is de enige echte stad en alle (nieuwe) stadions staan binnen 70 kilometer van elkaar. Het is ook een WK waar al sinds de toewijzing in 2010 tegen wordt geprotesteerd: vanwege de betaalde steekpenningen aan Fifa-bonzen, de abominabele manier waarop arbeidsmigranten worden behandeld en het gebrek aan vrijheid. Een WK dus waarvan bijna iedereen en ook voetbalbond KNVB zegt: Qatar was geen goede keuze.



Kees Wieringa schreef een boek over zijn tumultueuze jaren als directeur van het Al-Thani museum in het land, met daarin de persoonlijke collectie van een van de meest vooraanstaande sjeiks van het land. Hij beschrijft uitgebreid het verschil tussen de buitenkant én de binnenkant van de Qatarese samenleving: de intriges, de dubbele moraal en de ongelijkheid.

Naar wat voor land gaan we volgend jaar?

"Naar een totalitaire staat, geregeerd door één familie. Die bezit het land én leidt het. Ze zijn puissant rijk door olie-inkomsten en investeren nu heel veel in drie pilaren: sport, cultuur en educatie. Qatar is een fascinerend land, waar in korte tijd veel is bereikt. Maar het blijft een dictatuur waarin lang niet alle mensen vrij zijn om te doen wat ze willen. Het land draait om geld."

U beschrijft een enorme kloof tussen arm en rijk in het land.

"Er wonen 2,5 miljoen mensen, maar meer dan 2 miljoen van hen zijn arbeiders uit andere landen. De kleine groep echte Qatari is puissant rijk. De arbeiders zijn straatarm, die hebben helemaal geen geld om naar die prachtige winkelcentra en musea te gaan. En ook niet om straks een kaartje voor het voetbal te betalen."

Hoe kijkt u naar de mooie woorden van Beckham, De Boer en andere ex-topvoetballers?

"Voor veel geld is iedereen te koop. Die voetballers zeggen: ik had er een geweldige tijd toen ik er speelde! Ja, natuurlijk, want je werd er gepamperd. Ik heb er ook een mooie tijd meegemaakt. De koninklijke familie investeert veel in kunst en cultuur, dat is heerlijk voor een museumdirecteur. Maar tegelijkertijd leefde ik er onder controle van die familie. Er is geen vrijheid."

Wat gaan de voetbalfans daar volgend jaar van merken?

"In Qatar is alles van tevoren uitgedacht, het moet onder controle blijven. Ook genieten moet onder controle. Officieel mag er geen alcohol worden gedronken, maar er zullen wel speciale zones komen waar dat wel mag. De stadions liggen relatief dicht bij elkaar, er is een metrolijn gemaakt die ze verbindt. Het WK heeft eigenlijk niet zoveel met het land zelf te maken."

Bent u van het kamp 'Oranje moet er eigenlijk niet naartoe'?

"Nee, je moet gaan, maar wel vragen stellen. Ik zou volgend jaar graag naar Zeist gaan en mijn boek aanbieden aan Louis van Gaal en de spelers. Dan hebben ze wat informatie over hoe Qatar in elkaar zit. Je hoort vaak: het WK zal wel zorgen dat het land moderniseert. Maar ik geloof niet dat dit vanzelf gebeurt."