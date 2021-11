Van zwart naar bruin naar wit met roetvegen. Andres Ensink (37) weigert mee te gaan in de verandering van de huidskleur van Zwarte Piet. De Oldenzaler heeft een getinte huidskleur en peinst er niet over om zich lichter te schminken. 'Dat zou een belediging zijn.'

"Mijn pietenhart is gebroken", is het eerste dat Andres zegt als hij op de bank ploft. "Waarom niet gewoon bruin, in plaats van roetvegen? Ik ga daar echt niet in mee." Hij slaakt een diepe zucht. Al jarenlang kruipt de goedlachse Oldenzaler in de weken voor Sinterklaas in de huid van Zwarte Piet. Hij kent de afkeurende blikken van vaders en moeders de laatste jaren inmiddels maar al te goed. "Je ziet ze soms denken: 'Daar heb je er weer één'. Dus ja, ik denk dat ik wel commentaar ga krijgen als ik straks donkerder ben dan de andere pieten. Maar jammer dan."

Liefhebber van Sinterklaasfeest

Hij prikt met zijn vork in zijn gebakje dat gevuld is met, hoe kan het ook anders, speculaas. De woonkamer van zijn knusse appartement in Oldenzaal vult zich met sinterklaasliedjes. Het wordt bij binnenkomst meteen al duidelijk: Andres is een enorme liefhebber van het Sinterklaasfeest. "Dat ben ik mijn hele leven al", glimlacht hij. "Als klein jongetje ging ik met vriendjes langs de deuren om pepernoten naar binnen te strooien. Ik zat helemaal in mijn rol." Als hij later op zijn school, het Twents Carmel College aan de Potskampstraat in Oldenzaal, wordt gevraagd als Zwarte Piet de klassen rond te gaan, kan Andres zijn lol niet op. "Een unieke kans om die impopulaire leraar naar voren te roepen en even extra hard in zijn arm te knijpen."

In de hemel

Zijn ogen glunderen van ondeugd. Als FC Berghuizen hem in zijn tienerjaren vraagt om daar te komen 'pieten', wordt het feest wordt voor Andres pas echt compleet. De Oldenzaalse voetbalvereniging regelt al meer dan zestig jaar bezoeken van Sinterklaas aan scholen en bij gezinnen thuis. "Toen ik daar voor de eerste keer kwam en al die pieten zag, voelde het voor mij alsof ik in de hemel was beland", herinnert hij zich nog goed. "Ik vond het echt ontzettend leuk. Huisbezoeken afleggen was echt mijn ding. Ik was er ook heel druk mee. Sinterklaasjournaal kijken en zo. Je moest je natuurlijk zo goed mogelijk inleven in die rol."

Voor het eerst in zijn pietencarrière krijgt Andres enkel roetvegen op zijn gezicht. Voor het eerst in zijn pietencarrière krijgt Andres enkel roetvegen op zijn gezicht. Foto: Annina Romita

Vriendelijker uiterlijk

In de beginjaren stapte hij de drempel over als gitzwarte piet met rode lippen en gouden oorbellen. Later werd de kleur van de schmink bruin. Prima, vond Andres. Het uiterlijk van piet oogde daardoor wat vriendelijker. Lichter dan dat hoefde van hem niet. De donkere schmink is voor Andres, ondanks zijn eigen afkomst, nooit een issue geweest. De zwartepietendiscussie, waarin tegenstanders Zwarte Piet vanwege de donkere kleur zien als symbool van racisme en het slavernijverleden, vindt hij onbegrijpelijk. "Racisme? Dikke onzin! Het gaat hier om een kinderfeest, waar zijn we mee bezig?!"

Niet meer welkom

De frustratie klinkt door in zijn stem. Maar de Oldenzaler weet maar al te goed dat het geen zin heeft om zijn hakken in het zand te zetten. De zwarte kleur komt niet meer terug. Steeds meer scholen volgen de lijn van het Sinterklaasjournaal, waarin de pieten enkel roetvegen hebben op hun gezicht. In Enschede bijvoorbeeld is Zwarte Piet sinds dit jaar op geen enkele school meer welkom.

Pandabeer

Om toch te ervaren hoe hij eruit ziet als hij aan het uiterlijk van roetveegpiet wil voldoen, ging Andres deze week zelf met een potje lichte schmink aan de slag. "Nou dat zag er dus echt niet uit. Ik leek wel de pandabeer van het Wereld Natuur Fonds", grapt hij. Het potje schmink belandde meteen in de prullenbak.

Conclusie van zijn verhaal is dat hij zijn eigen voorwaarden hanteert als het om roetveegpiet gaat. Dan past het maar niet in dat plaatje. Bij de huisbezoeken kan Andres zich meestal weer verschuilen achter een vertrouwde laag bruine schmink. Andres: "Mensen hebben de keuze uit roetveegpieten of zwarte pieten. Gelukkig kiezen de meesten nog voor dat laatste."