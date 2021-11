Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer achthonderd mensen aan een melanoom. Isabel Plessius kreeg die meest agressieve vorm van huidkanker. Ze hoopt dat de sportscholen vandaag gehoor geven aan de oproep zonnebanken de deur uit te doen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie concludeerde in 2016 dat 'de enige veilige manier om zonnebanken te gebruiken, is ze helemaal niet te gebruiken'. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde zonnebanken in 2009 'onomstotelijk bewezen kankerverwekkend'.



Analyse van wetenschappelijke onderzoeken uit 2014 toont aan dat mensen die ooit onder de zonnebank kropen statistisch gezien 16 procent meer kans hebben op een ernstige vorm van huidkanker. Bij mensen die dat meer dan tien keer deden, is de kans op een melanoom 34 procent hoger.



De nu 26-jarige Isabel Plessius uit Zaltbommel, die tot vijf jaar geleden regelmatig onder de zonnebank ging, herinnert het zich nog precies. Tijdens een van haar bezoekjes ziet ze een vreemd plekje op haar schouder. "Ik kwam onder de zonnebank vandaan en voelde iets wat leek op een bloedblaartje." Omdat het op haar schouder zit, kan ze het zelf niet zo goed zien. "Zie jij iets zitten, vroeg ik aan het meisje achter de balie. Ze zei: 'Ik zou me er niet druk om maken. Dat trekt wel weg'."

Naar de dokter

Haar toenmalige schoonmoeder denkt daar anders over. "Zij vond het er echt vreemd uitzien en spoorde me aan om naar de dokter te gaan. Ze bleef maar appen of ik al naar de huisarts was geweest." Ook een beetje om van het gezeur af te zijn, maakt Isabel een afspraak bij de huisarts. "Die zei: ik vind het niet heel erg zorgelijk. Wat wil je dat ik doe? Toen heb ik gezegd: haal het maar weg. De huisarts vroeg me nog: wil je dat ik het opstuur? Doe maar, heb ik toen gezegd."



Haar drukke leven - 'feesten en studeren' - gaat door. Tot in een vrij uurtje de huisarts terugbelt. "Hij zei: je moet met spoed hierheen komen. Ik dacht, dan kom ik daar en zegt hij: 'je moet wel even oppassen'." Maar haar huisarts valt meteen met de deur in huis: "Ik heb het allerergste nieuws dat ik je kan geven. Het is een melanoom." Dat ene kleine blaartje dat 'wel zou wegtrekken', blijkt de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. "Mijn vriend - die erbij was - helemaal in tranen. En toen ik thuis kwam, moest mijn moeder ook heel hard huilen. De huisarts zei letterlijk: je bent nu huidkankerpatiënt, maar ik checkte volledig uit. Het ging aan mij voorbij."

Drie soorten huidkanker. Drie soorten huidkanker. Foto: Thijs Unger

Isabel ondersteunt persoonlijk het bannen van de zonnebank uit de sportscholen. "Sportscholen gooi alle zonnebanken eruit. Het is zooooo 2001." Volgens Isabel hangt er om de zonnebank ten onrechte een zweem van gezondheid. "Het wordt vaak gekoppeld aan vitamine D opdoen en een schoonheidsideaal. Zo was dat voor mij ook. Ik koppelde huidkanker ook aan iets voor oudere mensen. Waarmee ik echt niet wil zeggen dat het dan niet erg is. Maar dat was mijn beleving van melanomen." Pas nadat bij nog meer naasten de tranen over hun wangen rollen, dringt het nieuws langzaam tot de dan 21-jarige Bommelse door. De huisarts heeft geen idee hoe diep de kanker is geworteld en of het is uitgezaaid. "Die onzekerheid gun ik niemand. Mentaal ga je helemaal kapot."

Slap beleid

Volgens Isabel, die er geen geheim van maakt dat ze hogerop wil in de politiek - ze zit nu voor de VVD in de gemeenteraad - is het huidige beleid ten opzichte van de zonnebank 'veel te slapjes'. Huidkanker wordt ten onrechte gebagatelliseerd, vindt zij. "Mensen zeggen: 'je snijdt het toch weg'. Maar dat is één van de grootste misvattingen ooit. Deze kanker is juist een sluipmoordenaar. Het kan ook in no-time afgelopen zijn. Ik ben me er heel erg bewust van hoeveel geluk ik heb gehad." Isabel kan het nu, vijf jaar na dato, nog navertellen. Bij haar is de plek rondom de melanoom verwijderd en bij één oksel een aantal lymfeklieren. "Toen bleek ik gelukkig helemaal schoon."



Van de patiënten bij wie een melanoom in het laatste stadium wordt ontdekt, kon lange tijd slechts één op de vijf het navertellen. Maar nieuwe vormen van therapie bieden hoop: nu overleeft de helft dat stadium.



Sinds haar diagnose wordt Isabel 'meer verdrietig dan boos' als ze hoort dat mensen onder de zonnebank blijven gaan. "Dat voelt bijna als een middelvinger naar mij. Die periode waar ik doorheen ben gegaan, gun ik niemand."