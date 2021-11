'Marco was er niet altijd voor mij en ik was er niet altijd voor hem. En toen koos hij een andere weg.' Na zijn scheve schaats met pianiste Iris Hond (34) en het verschrikkelijke jaar dat daarop volgde, streek Leontine Borsato (53) gisteren de laatste plooien met Marco (54) glad. Hernieuwd liefdesgeluk in een verhaal dat al 22 jaar duurt. 'Het was ook zijn pijn, zijn verdriet.'

Hij sloeg al publiekelijk mea culpa. Zelf bleef zij al die tijd zwijgen. Maar nu er weer liefde heerst ten huize Borsato en het stel elkaar na een jaar terugvond, praat Leontine voor het eerst over het verschrikkelijke jaar en het overspel van haar man.

"Kijk, in een huwelijk ben je met z'n tweeën", klinkt het in het Nederlandse magazine 'Linda'. "Als iemand dan niet trouw is, wil dat niet zeggen dat diegene alleen maar slecht is. Het komt ook ergens door. Het had namelijk niet alleen met mij te maken. Het was ook zijn pijn, zijn verdriet."

Zo vertelde Marco Borsato dat hij weer samen is met Leontine:

Ons gezin heeft de afgelopen twintig jaar zo veel meegemaakt. We leefden in een hogedruk­pan. Marco sloeg een verkeerde weg in, maar we blijven allemaal mensen.

Dat het misliep in hun huwelijk wijt ze dus niet enkel aan de populaire zanger. "We hebben 24 jaar historie en samen drie kinderen grootgebracht. Maar ons gezin heeft de afgelopen twintig jaar zo veel meegemaakt. We hebben in een hogedrukpan geleefd met elkaar. Marco was er niet altijd voor mij en ik was er niet altijd voor hem. En toen koos hij een andere weg", biecht ze op. "Een verkeerde weg, dat vindt hij zelf ook, een beetje dom, maar we blijven allemaal mensen."

Geen rancune

Die 'verkeerde weg' heette Iris Hond. Een pianiste en jarenlang de minnares van Marco. Maar ook voor haar is Leontine opvallend mild. "Vrouwen die iets met getrouwde mannen beginnen, worden vaak bestempeld als gemeen", klinkt het in hetzelfde blad. "Maar ook zíj zijn mensen van vlees en bloed, ze zijn onderweg misschien net zo de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt."

Leontine onthult zelf dat ze Iris ooit ontmoette. De twee kruisten elkaar tijdens een etentje in het toilet van een restaurant. "Het was een vriendelijke ontmoeting", aldus Leontine. En dan zonder de minste rancune: "Ik gun het haar - en dat heb ik haar ook gezegd - dat ze een nieuwe liefde in haar leven vindt."

Iris Hond - Marco Borsato en Leontine Iris Hond - Marco Borsato en Leontine Foto: ANP/ANP Kippa - Fotomontage HLN

Voor Leontine is de affaire van haar man met Iris een afgesloten hoofdstuk. Het stel blikt weer vooruit. En koestert zelfs ergens wat misging. "Dit is nou eenmaal een wending die óns leven heeft genomen", aldus Leontine. "Het zijn allemaal levenslessen geweest. Ik heb nu een beter beeld van wat voor persoon ik denk nodig te hebben of wie bij me zou passen."

"Het moet in elk geval iemand zijn bij wie ik me 100 procent veilig kan voelen, maar mij tegelijkertijd inspireert en uitdaagt." En laat dat net Marco zijn, de man die weer dagelijks bij haar door huis loopt. "Ik zie echt een andere man. Of nee, eigenlijk zie ik weer de man op wie ik verliefd ben geworden. Hij is er weer."