Meer dan 110.000 mensen testten positief afgelopen week. Werken die vaccins nu al niet meer? 'Zeker wel', zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk. 'De vaccins werken nog steeds buitengewoon goed'. Maar hoe verklaar je dan de stijgende opnamecijfers? En waarom moeten we massaal aan de boosterprik? Murk legt uit.

Dit artikel is afkomstig uit AD Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het aantal besmettingen blijft maar stijgen. Steeds meer mensen worden opgenomen. Werken de vaccins nu al niet meer?

"De vaccins werken juist buitengewoon goed. De kans om ernstig ziek te worden is nog altijd heel erg klein. Wat de vaccins minder goed blijken te doen, is je beschermen tegen besmetting. Het virus kan nog makkelijk overspringen."

Maar op de ic's liggen nu ook mensen die wél gevaccineerd zijn.

"Dat zijn voor het grootste deel oudere patiënten met onderliggend lijden. Zie het alsof je vaccinatie je immuunsysteem naar trainingskamp bracht. Het leerde er te worstelen en een goede linkse uit te delen. Daarna ging de vaccinatie weg en moet je zelf vechten. Maar als je al 'gehandicapt' naar het trainingskamp ging, dan gaat dat natuurlijk minder."

"Toch blijkt ook voor die groep het vaccin behoorlijk goed te werken, geeft Murk aan. "Het is maar een klein deel dat op de ic belandt nu. Het grootse gedeelte van de ziekenhuisopnames wordt nog veroorzaakt door mensen die niet gevaccineerd zijn."

Waarom hebben we dan toch een boosterprik nodig?

"Het is net even dat extra beetje bescherming. Niet per se tegen ziekenhuisopname (die bescherming is nog hoog bij de meeste mensen red.). Maar wel tegen het oplopen, bij je dragen en overdragen van het virus. Daarom is het zo belangrijk voor de mensen in de zorg. Die willen hun patiënten en collega's niet besmetten. Voor de kwetsbare oudere mensen is de booster nodig omdat we vooral hen nu terug zien in het ziekenhuis."

Dus de weerstand begint wel al af te nemen?

"Je moet eigenlijk drie grafieken maken. De vaccins bieden nog altijd hele hoge weerstand tegen ernstig ziek worden. Maar mensen die het virus oplopen en lichte klachten ervaren, zien we nu weer iets meer. Die lijn loopt sneller naar beneden; is nu ongeveer op de helft. Maar het virus oplopen zonder klachten? Dat bleek in sommige gevallen al na drie maanden te kunnen. Vandaar de boosterprik."

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk geeft het zorgpersoneel van het ETZ uitleg over het vaccin. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk geeft het zorgpersoneel van het ETZ uitleg over het vaccin. Foto: Archieffoto ETZ/Ellen den Ouden

Dus tót we die prik krijgen moeten we ons massaal opsluiten?

"Nee hoor. Ik denk dat vaccins nog zeker wel een jaar bescherming bieden tegen ziekenhuisopname. Maar dan is het wel weer tijd voor dat trainingskamp. Vanaf januari kan iedereen kiezen voor die booster dus dat is tijd genoeg. Ook als je een ander vaccin hebt gekregen. Moderna bleek de beste, met AstraZeneca zijn we gestopt. Maar ze werken allemaal, ook Janssen."

Wat zit er in die prik?

"Alle mensen die in aanmerking komen voor de boostervaccinatie krijgen de mRNA-vaccins van Pfizer of Moderna aangeboden. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt. Mensen die de Pfizer-booster krijgen, worden gevaccineerd met dezelfde dosis als de eerste en tweede prik. Bij de Modernabooster krijg je de helft van de dosis ingespoten. In beide gevallen moet het voldoende zijn om je weer volledig te beschermen."

Waren de andere vaccins niet goed genoeg voor een boosterprik? Oftewel; Janssen en AstraZeneca waren flut?

"Ze werken allemaal heel goed. Moderna het beste, met AstraZeneca zijn we gestopt. Er zijn dus verschillen, maar minimaal als het gaat om opname. De bescherming tegen het virus is bij allemaal heel hoog. Dat alleen Pfizer en Moderna worden gebruikt voor de boosterprik komt puur en alleen omdat fabrikanten deze aanboden en het EMA ze goedkeurde."

Na een half jaar zitten we al aan de volgende prik. Wat betekent dat voor de toekomst?

"Het is geen verrassing dat bij een virus dat zo snel muteert, er na zes maanden een booster nodig is. Tegen de griep wordt er om die reden ook elk jaar gevaccineerd. Maar misschien is deze ene booster wel voldoende. Want er komen straks ook nog coronapillen aan. Een kuurtje en je hebt het virus weer onder controle. Het moet allemaal nog blijken, alles is nieuw. Maar ik heb goede hoop."