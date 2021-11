Waar Nederland fel discussieert over 2G, is het in Oostenrijk al keiharde realiteit. Hoe is dat? Een verslag uit hoofdstad Wenen, waar je als niet-gevaccineerde nog geen koffie kunt drinken in het café. 'Ik lig er wel wakker van.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Wenen doen ze niet aan Sinterklaas. De kerstmarkten zijn er al opgetuigd. Zo ook in het Rathauspark in het centrum. 'Frohe Weihnachten', schreeuwen lichtgevende letters boven de kramen met lekkernijen en prullaria. Die boodschap geldt vast voor iedereen, maar de markt kan enkel worden betreden door een deel van de Weners. Een man op een fiets houdt even halt bij twee controleurs bij het toegangshek. "Nur zwei G (alleen 2G)?" vraagt hij. Er volgt een bevestigende knik: alleen mensen die genezen van corona of gevaccineerd zijn, mogen passeren. De man schudt zijn hoofd en druipt af.



50 meter verderop, onder de rook van het imposante Weense stadhuis, staat een lange rij. Die is niet voor de kerstmarkt, maar voor de Impfbox (vaccinatiebox), waar inwoners van de Oostenrijkse hoofdstad zonder afspraak terecht kunnen voor een prik. Een van de wachtenden is Viktor Otott. Hij is hier niet omdat hij zo graag het vaccin wil, vertelt hij. "Maar omdat een normaal leven onmogelijk wordt zonder prik. Je komt nergens meer binnen. Ik had nooit verwacht dat de regering zo'n radicale maatregel zou invoeren."

Lockdown

Welkom in Oostenrijk, het land waar ze niet praten over 2G, zoals in Nederland, maar het nogal rücksichtlos invoerden. Sinds maandag geldt er zelfs een lockdown voor de naar schatting twee miljoen ongevaccineerden die het land telt. Ze mogen alleen de straat op om naar hun werk te gaan (alleen met negatieve coronatest), voor hoognodige boodschappen, voor belangrijke gebeurtenissen als een uitvaart, of voor hun lichaamsbeweging.



Op de Weense straten is daar weinig van te merken. Winkels zijn open, trams zitten vol, restauranttafels zijn bezet. Je ziet het niet, dat een deel van de Oostenrijkers met forse beperkingen te maken heeft. Maar je merkt het wel, zodra je ergens binnenstapt. In Café Tirolerhof, waar mannen met grijzende haren de tussen krantenstokken ingeklemde dagbladen tot zich nemen, krijg je van de in het zwart gestoken obers geen wiener melange met Sachertorte voor je je vaccinatiebewijs laat zien. 's Avonds bier en schnitzel in het sfeervolle Gasthaus Pöschl? QR-code verplicht. Ongeprikt slapen in een hotel? Vergeet het maar.

René Westendorp, eigenaar Echt Lekker. René Westendorp, eigenaar Echt Lekker. Foto: Chris van Mersbergen

En ook René Westendorp, de trotse eigenaar van de Nederlandse specialiteitenwinkel Echt Lekker, vraagt eerst om een inentingsbewijs als de verslaggever zijn zaakje aan de Josefstädter Straße binnenstapt. "Er loopt veel politie rond, ze zijn echt intensief aan het controleren", zegt de Nederlander, die onder meer kaas, poffertjes en pindakaas verkoopt. Die controle is voor hem als ondernemer vervelend, maar verder begrijpt Westendorp dat zulke ingrijpende maatregelen genomen zijn. "Ze hebben zelfs te laat ingegrepen. Het aantal besmettingen gaat echt door het dak. En aangezien niet-gevaccineerden daar in veel grotere mate aan bijdragen, is het logisch dat je je op hen richt."

Iedereen kan op straat worden gecontroleerd of ze gevaccineerd zijn. Iedereen kan op straat worden gecontroleerd of ze gevaccineerd zijn. Foto: Reuters

Onder dwang?

Anoek van Beersum is een van die niet-gevaccineerden. De Nederlandse, die sinds twintig jaar in Oostenrijk woont, ergert zich wild aan de manier waarop de Oostenrijkse regering haar richting de prik probeert te bewegen. "Eerst probeerden ze je op een positieve manier te stimuleren, maar nu wordt het snoer steeds strakker aangetrokken. Wat denken ze nou: dat ik onder dwang een prik laat zetten?"



Nee dus. De in Wenen woonachtige Van Beersum piekert er niet over. Dan maar een gemankeerd leven. Hoewel ze er tijdens het interview luchtig over doet - 'Ik ben nu gewend aan het leven thuis' - mailt ze later een lijstje met veranderingen in haar leven door 2G. Ze kan niet met vrienden naar de kerstmarkt, de verjaardag van haar schoonmoeder kan door de koppige Nederlandse schoondochter niet in een restaurant worden gevierd en Van Beersum heeft kaartjes voor theatervoorstellingen moeten verkopen door het 2G-beleid. 'Het is allemaal te overleven, zolang ik weet dat er een einde aan komt', schrijft ze. 'Maar dat weten we niet. Daar lig ik wel wakker van.'

Anouk van Beersum. Anouk van Beersum. Foto: Privé

Terug in de rij bij de Impfbox. Daar heeft niet iedereen medelijden met het lot van de niet-gevaccineerden. Ziekenhuisverpleegkundige Bruno bijvoorbeeld, die staat te wachten op zijn derde prik. "Ik zie in het ziekenhuis elke dag wat het effect is van zoveel mensen die het vaccin niet hebben genomen. We hebben nog maar een paar bedden vrij, echt dramatisch. Dus ja, ik vind het 2G een goed idee." Verderop staat Iris, een vrouw van middelbare leeftijd. Ook zij steunt het regeringsbeleid. "Ik zie ook wel dat het tot verdeeldheid leidt. Maar volgens mij is dit gewoon nodig."

Protest

Iris en Bruno vertolken de mening van de meerderheid van de Oostenrijkers. Luidruchtig protest blijft uit, al heeft de rechts-populistische FPÖ voor zaterdag een demonstratie aangekondigd. Een bijeenkomst waarbij partijleider Herbert Kickl ontbreekt. Hij heeft corona. Verder ondergaat het Alpenland het 2G-regime vrij gelaten. Op het pleintje voor het Bundeskanzleramt - het Oostenrijkse Torentje - was gisterochtend geen kip te zien. Niemand die met luidspreker of spandoek betoogt dat regeringsleider Alexander Schallenberg subiet moet vertrekken.



Ondernemers maken met neutrale teksten melding van het nieuwe 2G-beleid en voeren het kalmpjes en gedecideerd uit. Dat valt ook Anoek van Beersum op. "De yogastudio waar ik altijd kwam, schreef op Facebook simpelweg dat vanaf nu 2G geldt. Niet dat ze het jammer vinden voor de mensen die daardoor niet meer kunnen komen." Het persoonlijk leed van de in Vlissingen opgegroeide Van Beersum is goed voorstelbaar. Toch lijkt het al bijna een verloren strijd. "De volgende stap hier is 2G-plus", zegt Frank van der Heijden, een andere Nederlander in Wenen. "Dus dat je gevaccineerd én getest moet zijn om deel te kunnen nemen aan het sociale leven. Let op, dat gaat gebeuren."

Van der Heijden. Van der Heijden. Foto: Foto-hoefinger.at

Van der Heijden is directeur bij een drankenfirma. Daar mogen werknemers alleen nog verschijnen als ze gevaccineerd zijn, genezen van corona of getest. 3G dus. "Ook dat is regeringsbeleid. Tot nu toe gaat dat zonder problemen", zegt de Noord-Limburger, die maandagavond zijn derde prik haalde. "Omdat de vaccins gewoon werken, ook al verliezen ze op termijn aan effectiviteit. Zelfs gevaccineerd kun je het virus nog doorgeven, zo blijkt. Dus ik snap dat ze een verplichte test willen toevoegen. Ik zou ervoor zijn. Ik zie dat als mijn verantwoordelijkheid nemen. Iets wat niet-gevaccineerden niet doen."



Winkelier René Westendorp, hij groeide op in Twente, onderschrijft die stelling. "Kijk eens om je heen", zegt hij vanachter de toonbank. "Alle winkels zijn open. Hier tegenover in Café Hummel kun lekker je koffie drinken. Ja, je moet je coronabewijs laten zien. Maar wat willen niet-gevaccineerden dan? Dat alles deze winter weer dichtgaat? Komen ze hier dan ook rekeningen voor mij betalen als ik dreig failliet te gaan? Ik geloof het niet, hè? Het vaccin wordt nu al maanden toegediend en het werkt zonder dat mensen er veel last van hebben. Het wordt tijd dat ongevaccineerden over hun hart strijken en toch de prik halen. Dan kunnen we verder."

Minderheid

Van Beersum heeft 'helemaal geen problemen' met mensen die zich laten inenten. Andersom mist ze die tolerantie. "Ik word uitgesloten van álles, behalve boodschappen doen en werken. Ik weet voor het eerst in mijn leven echt hoe het voelt om tot een minderheid te behoren. En dat is niet prettig."



Zo strompelt Oostenrijk, het eerste 2G-land van Europa, de winter tegemoet. De lichtjes op de kerstmarkt branden, in de cafés is het knus en gezellig. Het zijn perfecte plaatjes, die zo op een ansichtkaart kunnen. Pas als je de kaart omdraait, zie je dat de achterkant vol scheuren zit.