Word geen vriendin van comedian Janneke de Bijl. Want als je het waagt een kind te krijgen, gaat er een kruisje achter je naam op haar verjaarskalender

Ze is niet iemand die je op het podium verwacht. Dus mensen denken vaak dat ze achter de schermen werkt. Oh, iets met comedy, leuk, maar jij, comedian? Ze had je buurvrouw kunnen wezen, misschien is dat het. Wel een heel leuke buurvrouw trouwens. Inmiddels gaat Janneke de Bijl met haar tweede show Dit is het nou het land door, maar dit soort misverstanden lijken haar aan te kleven. Die ze dan heerlijk in haar voorstelling kan verwerken. Want zo is ze ook wel weer.

Neem nou haar schoonmoeder. Terwijl die haar toch al achttien jaar kent, had zij na De Bijls eerste show plompverloren gezegd dat al die kinderen die Janneke vroeger pestten, haar nu toch maar even zouden moeten zien. "Maar ik ben helemaal nooit gepest", vertelt De Bijl op het podium en bevestigt ze nog maar eens in een café in Utrecht waar ze met hond Teddy naartoe is gekomen vanuit Maarn, waar ze sinds kort woont. "Blijkbaar straal ik het wel uit."

Wie is Janneke de Bijl?

Janneke de Bijl (Den Bosch, 1982) studeerde filosofie in Groningen. Na een theateropleiding bij Selma Susanna die ze cum laude afrondde, nam Jan Jaap van der Wal haar aan bij het Amsterdamse stand-upplatform Comedytrain. In 2017 won De Bijl bij cabaretfestival Cameretten zowel de juryprijs als de publieksprijs. Twee jaar later debuteerde ze als schrijfster met Pogingen tot zomer, waarna ze door het land ging met haar voorstelling Zonder zin kan het ook. Tot en met 21 mei toert ze met haar tweede show 'Dit is het nou' door het hele land.

"Er zijn mensen die plompverloren zeggen: 'Van jou had ik niet verwacht dat je zo ver zou komen'. Nou ik had het van mezelf wel verwacht. Ik kon al heel wat, en schreef al een tijd teksten. Ik vind mezelf grappig. Punt. In plaats van dat ik zeg: 'Ik grappig? Nou, ik doe mijn best.'"

Een nieuwe Dorrestijn

Cabaretier Hans Dorrestijn (81) hoeft niet meer te zoeken, met Janneke de Bijl (39) heeft hij een waardige opvolger. Iemand die het kleine leed van het dagelijks leven tot in het oneindige ontleedt, zelfspot heeft en haar naasten er venijnig van langs geeft in liedjes en verhalen. Ze is weleens grijsgallig genoemd, neemt het leven iets lichter dan Dorrestijn.

In haar laatste, tweede voorstelling wordt het vooral spannend als De Bijl zich teleurgesteld toont over haar naasten - haar familie, haar vriend en haar vriendinnen. Vooral die vriendinnen moeten het ontgelden die kinderen kregen 'terwijl we dat niet hadden afgesproken'.

Wat hilarische, maar ook ontroerende situaties oplevert, want soms voelt ze zich daardoor best eenzaam. Toch rot als de een na de ander alsnog voor de bijl gaat en zich terugtrekt. Want dat is waar het op neerkomt. Bij iedere vriendin die zich zwanger meldt, gaat daarom een kruisje achter haar naam op de verjaarskalender, vertelt ze in het theater.

Heeft De Bijl nog vriendinnen over die wel door de beugel kunnen? "Ik chargeer natuurlijk, anders heb ik geen leuk verhaal, en ik heb wel een paar vriendinnen die kinderen hebben gekregen en toch leuk zijn gebleven. Als afspreken niet lukt, bellen we. Het gaat om toewijding. Maar vriendinnen die net als ik ook nooit kinderen wilden, en toch kregen, voelt als jammer. Verraad is een groot woord."

"Ik heb wel getwijfeld, is er iets mis met mij? Maar niks in mij wil een kind. Ik denk eigenlijk dat ik nooit een kinderwens heb gehad en ik ging ervan uit dat mijn vriendinnen die ook niet zouden hebben. Het leek ons niks. En nu draait bij hen alles om het gezinnetje, oma en opa's zijn ineens heel belangrijk, want die moeten oppassen natuurlijk. Maar we vonden onze ouders toch irritant? En wij hadden het leuk met elkaar? Ja, het is toch verraad. Misschien zijn ze ook jaloers op me, zij hebben hun carrière een beetje laten zitten, ik niet."

Heb je ook moeite met vrienden van je die vader worden?

"De vriend met wie ik de podcast Sketches & gelul maak, Jasper Dijkema, heeft ook een baby, maar zijn leven gaat vrijwel gewoon door. Vader worden zou ik nog wel willen overwegen. Dat je iets meer afstand tot je kinderen hebt. Maar ja, die keus heb je niet. Ik heb lang getennist, en de moeders zag ik na afloop altijd snel naar huis gaan, of ze hadden het de hele tijd over de tennislessen van hun kind."

"Mannen keken niet op de klok, zij gebruikten de tijd om juist even niet over het gezin te praten. Ik weet niet hoe dat zit met moeders, of ze de kinderen niet toevertrouwen aan mannen, of dat de mannen het zelf niet oppakken? Misschien moet ik meer mannenvrienden hebben."

Je ouders scheidden toen je negen was en je vader verongelukte op je vijftiende. Ineens wist je dat het leven zo kon ophouden. Als kind bedacht je een nieuwe man voor je moeder.

"Ja, Kees Driehuis! Hij zit in een lied over mijn moeder. Het was de enige man van wie ik echt dacht: die wil ik als stiefvader. Ik zag hem altijd die quizzen doen. Een goeierd, geen sul, vrolijk, beetje links, Vara, die kon mijn moeder uit haar sleur halen. Mijn moeder moest er heel erg om lachen. Ik wenste haar gewoon een leuker leven toe. Het is niet gelukt, en nu is Kees Driehuis er ook al niet meer."

Fragment uit het lied Na de scheiding

Na de scheiding was mijn moeder daar kapot van

Stiekem zocht ik dan voor haar een nieuwe man

Gewoon een vrolijke en sympathieke vent

Zo eentje die je van tv wel kent

Zodat ze blijer was en minder vaak zou mopperen

Ik had mijn moeder aan Kees Driehuis willen koppelen.

Ik had Kees Driehuis en mijn moeder willen matchen,

zodat ze altijd iemand had om mee te kletsen.

Over het falende beleid van Rutte III,

qua vluchtelingen en de pandemie.

Ze zouden het meteen volledig eens zijn,

en mijn moeder dronk daarbij dan bier en Kees wijn.

Je vertelt op het podium over een erfelijk syndroom in jullie familie, sommigen van jullie worden misschien niet oud.

"Raar dat iedereen er maar vanuit gaat dat-ie tachtig wordt. Omdat mijn vader jong verongelukte, heb ik dat zelf nooit gedacht, eerder: iedereen kan zo dood neervallen. Mijn moeder en broer weten dat ze drager zijn van het erfelijke syndroom van Ehlers-Danlos. Dat houdt in dat je bindweefsel minder stevig is, waardoor je gewrichten uit de kom kunnen gaan en je een slagaderlijke bloeding kunt krijgen."

"Zelf wil ik niet weten of ik drager ben. Wat schiet ik daarmee op? Medici weten nog steeds niet hoe oud je ermee kunt worden. Het kan zijn dat je aderenstelsel er op je 40ste of 50ste mee ophoudt. Misschien ook niet. Mijn moeder is eind zestig, bij haar is niks aan de hand."

"De ziekte speelde een half jaar geleden een enorme rol in mijn leven, nu niet meer. Sommige mensen in het publiek denken dat ik zo'n ziekte verzin. Omdat die zo onbekend is. Sowieso denken mensen soms dat ik alles verzin, of dat alles 100 procent zo is gebeurd. Heel apart. Als ik zoiets particuliers deel met het publiek, probeer ik het wel iets universeler te maken. Want niemand weet of-ie oud wordt, toch? Maar ik had laatst een technicus die zo meeleefde en na mijn optreden zei: 'Sterkte, hè'. Dat hoeft nou ook weer niet."

Een ander belangrijk thema in je voorstelling is dierenleed, dat je afzet tegen mensenleed. In Nederland zijn mensen er beter aan toe dan dieren, vind je.

"Wat wij de dieren aandoen, is idioot. Je zal een kip zijn, zeg. Ik neem het publiek mee in mijn gedachten over het lot van de kip. Maar ik wil ze niet bekeren, al eet ik zelf al vijftien jaar veganistisch. Het is gek, wij mensen zitten niet in een hok, worden niet opgegeten, maar weten het onszelf in het leven toch knap ingewikkeld te maken."

"En waarom zou je in elk geval vlees niet laten staan, is het echt zo moeilijk? Mijn schoonvader vindt van wel. Na afloop van mijn vorige première was hij helemaal in de war omdat hij een vega-bitterbal kreeg. Hij stond met dat ding in zijn hand en wist oprecht niet wat hij ermee moest doen. In de scène die ik erover maakte, liet ik hem flauwvallen toen hij één hap had genomen. En ik liet hem weer bijkomen door zo'n vleeswarendoos, met van die etages, voor z'n neus te houden. Het werkte."

Worstel je je nou echt door het leven of valt het mee?

"Tsja, ik stel nogal hoge eisen aan mezelf, aan mijn werk, aan mijn vrienden en zelfs aan mijn vrije tijd. Daar zou ik wel van af willen. Dat je je werk goed wilt doen, oké, maar je vrije tijd? Ik ben nu steeds op zondag vrij. 's Zaterdags treed ik altijd ergens op, en de maandag is een regeldag. Dan moet zondag wel een heel leuke dag worden. Als ik dan moe ben, weet ik dat het niet gaat lukken. Dan ga ik daarvan balen en denk ik: nu is de dag bijna voorbij zonder iets leuks. Had ik beter wat nuttigs kunnen doen."

"Van nature heb ik wel de neiging om dingen de hele tijd te bevragen. Ik zie elk jaar ook enorm op tegen de kerstdagen, terwijl anderen Kerst gewoon lijken te ondergaan. Maar ik weet ook dat het niet zo is dat verder niemand nadenkt en ik de hele dag. Ik vind het leven een worsteling, maar ik kan er wat leuks mee op het podium, ik kan er woorden aan geven en mensen mee bereiken. Ik blij, zij blij."