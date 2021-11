Formerende partijen die met vele miljarden rijksgeld het mes in de veestapel willen zetten en de wetenschap dat in Overijssel 20 tot 30 procent van de boeren van plan is binnen tien jaar met het bedrijf te stoppen. Die combinatie biedt deze provincie 'een grote kans' om het stikstofprobleem op te lossen, zegt gedeputeerde Gert Harm Bolscher. 'Daar moeten we iets mee.'

De stikstofcrisis kent al 2,5 jaar ingrijpende gevolgen voor sectoren als de bouw, infrastructuur, industrie en - vooral - de landbouw. Bouwprojecten komen niet van de grond, agrarische bedrijven kunnen niet uitbreiden. Tegelijkertijd heeft het teveel aan uitgestoten stikstof grote gevolgen voor de kwetsbare natuur in de zogenoemde Natura 2000-gebieden.

"Er is een stikstofprobleem en in kritische gebieden moeten we de uitstoot terugdringen", zegt Gert Harm ten Bolscher uit Rijssen, namens de SGP gedeputeerde van landbouw en natuur in Overijssel. Omdat de provincies over vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming gaan, draagt de gedeputeerde een grote verantwoordelijkheid op dit vlak. "Niet alles kan overal. Het is een keihard gegeven dat er geen druppel stikstof bij mag."

Aan de keukentafel

Maar elke week ook zit Ten Bolscher wel ergens in de provincie bij een boerengezin aan de keukentafel. Om er te praten over de toekomst van hun boerenbedrijf. Over hun zorgen ook, want is die toekomst er nog wel? Immers: de gedeputeerde mag dan zeggen dat er nu geen druppel stikstof meer bij mag, feit is ook dat de Raad van State in 2019 heeft bepaald dat de stikstofuitstoot in 2030 zelfs liefst 26 procent lager moet zijn dan op dat moment. Dit om de natuur te sparen.

Met 24 Natura 2000-gebieden kent Overijssel inmiddels grote beperkingen kent voor boeren. Vrijwel elke boer zit in een gebied waar de stikstofuitstoot van zijn bedrijf een nadelig effect heeft op natuur in de buurt. Met het oog op de ontwikkeling van een gerichte Overijsselse stikstofaanpak liet de gedeputeerde in de afgelopen tijd per gebied uitzoeken wat er kan, mag en moet.

Daarbij kwamen ook vragen langs als welke bedrijven zitten er, welke boeren? Zijn er ondernemers van plan te stoppen? "We zijn een van de weinige provincies die dit zo goed in beeld hebben", aldus Ten Bolscher.

Hele mooie sleutel

Doordat onderzoek weet de Overijsselse gedeputeerde ook dat 25 tot 30 procent van de boeren in deze provincie van plan is om binnen tien jaar te stoppen. Omdat ze geen opvolger hebben bijvoorbeeld. Daar ligt volgens Ten Bolscher een grote kans. "Het is een hele mooie sleutel, daar moeten we iets mee doen. Als iemand van plan is om over vijf jaar te stoppen, dan moeten we nu in gesprek gaan. Kijken wat we kunnen doen om het aantrekkelijk te maken om nu te stoppen in plaats van straks een gedwongen uitkoop."

De formerende partijen richten zich vooral op uitkoop van melkveebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden. De formerende partijen richten zich vooral op uitkoop van melkveebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden. Foto: Caspar Huurdeman

Tegelijkertijd weet Ten Bolscher als geen ander dat zulke gesprekken niet gemakkelijk zijn. "Het is heel ingrijpend als iemand van de provincie voor de deur staat om hier over te praten. Boeren hebben het zwaar, maken zich grote zorgen. Hebben bijvoorbeeld niet geïnvesteerd omdat de situatie zo onzeker was."

"Ze hebben een gezin, boeren als familie soms al eeuwen op een stuk grond. Bij stoppen of verplaatsen komt heel veel kijken. Het gaat niet alleen om het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook om de kinderen die naar een andere omgeving en school moeten. We moeten ook kijken naar de leefbaarheid van het platteland", aldus Ten Bolscher.

Miljardenplan

Maar dat er iets móet gebeuren staat voor de gedeputeerde ook als een paal boven water. In Overijssel komt de totale stikstofuitstoot voor meer dan 50 procent van de veebedrijven. De partijen aan de formatietafel - VVD, D66, CDA en ChristenUnie - richten zich met een miljardenplan op melkveehouders in de regio's rond natuurgebieden. Ze willen liefst 20 tot 30 miljard euro uittrekken om onder meer boeren uit te kopen of bedrijven te verplaatsen.

Naast het terugdringen van stikstof, is natuurherstel een belangrijke pijler onder het gebiedsgerichte beleid in Overijssel. Door maatregelen te nemen die op lange termijn de natuur versterken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende water in een gebied of heide te herstellen door bomen te kappen. "Je ziet dat er in rechtszaken al wordt gevraagd wat je doet om natuur te versterken."

Duidelijke maatregelen

En rechtszaken zijn er al heel wat geweest. Met name Mobilisation for Environment (MOB), de organisatie die het lukte het Nederlandse stikstofbeleid door de Raad van State te laten vernietigen, spant tal van rechtszaken aan tegen agrarische vergunningen die de provincies verlenen. Met bijvoorbeeld handhavingsverzoeken om bedrijven stil te leggen die onder de oude stikstofregels hun bedrijf hebben uitgebreid.

"De ondernemers hebben zich destijds keurig aan de regels gehouden, maar door de Raad van State-uitspraak zouden ze nu 'illegaal' zijn. De minister heeft besloten dat deze vergunningen overeind blijven, maar de rechtszaken gaan door. Ik snap dat boeren er soms moedeloos van worden."

Ten Bolscher hoopt daarom dat er snel een nieuw kabinet komt met heel duidelijke maatregelen. "Met goede oplossingen en genoeg middelen voor een opkoopregeling, natuurherstel en subsidies voor maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen. Waarbij boeren ook een stevige inbreng krijgen om mee te denken over hun toekomst."