Het zit erop. Na 43 jaar neemt Andries Knevel afscheid van de EO. En dat afscheid valt hem zwaar, want de man die een belangrijk aandeel heeft gehad in de groei van 'zijn' omroep was ondanks zijn gevorderde leeftijd graag nog langer doorgegaan. 'Ik zat nog vol plannen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zijn aangekondigde vertrek bij de EO, de omroep waarvoor Andries Knevel 43 jaar lang uitzendingen heeft verzorgd en programma's heeft gemaakt, gaat niet ongemerkt aan Nederland voorbij. "Kort nadat ik 's ochtends volgens afspraak een tweet had geplaatst, ging de telefoon. En die telefoon blééf gaan. Die stopt niet meer, lijkt het. Het is een echt een enorm hectische dag."



Voor iemand die zelfs tot vier jaar na zijn pensionering nog zijn ziel en zaligheid in wisselende programma's bleef leggen, klinkt hij best opgewekt. Of is dat puur de adrenaline waardoor die schijn wordt gewekt? Toch een beetje het laatste, zo valt uit zijn woorden op te maken: "Ik kijk met veel dankbaarheid terug op een heel intense periode uit mijn leven, maar ik wil niet onder stoelen of banken steken dat ik deze dagen ook met enige regelmaat wordt overspoeld door weemoed. En het zal nog wel even duren voordat ik aan het idee ben gewend dat het echt voorbij is."

Plaatsmaken

Voor alle duidelijkheid: Knevel zelf had nog energie en plannen genoeg om door te blijven gaan. Het was de EO die vond dat ook een coryfee als hij bij de nadering van zijn 70ste verjaardag (13 februari is het zover) maar eens plaats moest maken. Hij heeft daarvoor begrip, zegt hij. Om daar wel meteen aan toe te voegen dat hij het jammer vindt dat er nu ook een einde komt aan zijn pastorale programma Groot Nieuws, op Radio 5.



Begrijpelijk, dat gevoel, want Andries Knevel en de EO horen bij elkaar. Ook al was dat nog niet het geval toen hij in zijn jonge jaren economie ging studeren in Amsterdam. "Hoewel ik was opgegroeid in een christelijk-gereformeerd gezin, was mijn geloof een dood plantje aan het begin van mijn studententijd. In mijn herinnering veranderde dat toen dat plantje plotseling een plens water kreeg."

En hij weet nog precies wanneer dat gebeurde: tijdens een college algemene economie, om tien voor half twaalf, kwam God zijn leven binnen. "Het gaf me een gevoel van thuiskomen. Iets waarbij ik instinctief voelde dat mijn leven tot dan toe erdoor op zijn kop werd gezet. Ik stopte meteen met economie - een prachtige studie overigens - en begon met theologie, want een nog mooiere studie."

Schuchter maar nieuwsgierig

Na zijn afstuderen vond Knevel al vrijwel meteen zijn maatschappelijke bestemming. Op zijn 25ste solliciteerde hij bij de Evangelische Omroep en kon daar meteen aan de slag. De EO was nog jong in die tijd en piepklein bovendien, dat scheelde. "De verslaggeversploeg was klein, we hadden nog geen specialisaties en ik was nog maar een schuchter jongetje."



Dat laatste veranderde snel, want Knevel was behalve schuchter ook leergierig. In een tijd dat er dus bij de EO nog weinig ruimte was voor specialisatie kon het dus gebeuren dat hij de val van het kabinet-Van Agt II live moest of mocht verslaan vanaf het Binnenhof. "We deelden daar de kleine NOS-studio met andere omroepen", herinnert hij zich. "Er stond één typemachine, die ik soms moest delen met Paul Witteman, van de Vara."

Succes

Maar de EO bleef niet klein en groeide als kool, niet in de laatste plaats door de programma's van Knevel, waarin steeds meer ook verbinding werd gezocht met televisiekijkers die wellicht minder streng in de leer waren dan hijzelf.

Die aanpak resulteerde in kijkcijfersuccessen als Knevel & Van den Brink (samen dus met Tijs van den Brink) en met name ook Het Elfde Uur, waarin onder zijn leiding met bekende en minder bekende gasten over actuele onderwerpen werd gediscussieerd. Ter illustratie: Het Elfde Uur trok kijkers van wie de overgrote meerderheid, zo'n 80 procent, géén lid was van de EO-familie.



Om zogezegd niet te veel voor eigen parochie te preken, trok Knevel verder in zijn tijd als televisiedirecteur Henny Huisman en Catherine Keyl aan; coryfeeën die vooral thuis waren bij omroepen als Avro, KRO en RTL 4.

Podcast

Maar goed, die tijd is voorbij. Officieel neemt Knevel volgende maand afscheid van de EO. Indien dan coronamaatregelen geen roet in het eten gooien, krijgt hij dan van de omroep in januari nog een klassiek blackgospelconcert. Verder speelt hij met gedachten over het maken van een podcast.

Dat hij niet te veel wil vooruitlopen op wat wellicht nog komen gaat, heeft bij Knevel te maken met wat hem vijf jaar geleden overkwam: een legionellabesmetting die hij ternauwernood overleefde. "Ik ben toen ongelooflijk ziek geweest. Heb 23 dagen op de intensive care gelegen en werd een deel van die periode kunstmatig in coma gehouden. Ik zat nog vol plannen, maar zo'n gebeurtenis maakt je hartstikke nederig. Ik heb geleerd om te relativeren en om de tijdelijkheid van alles te zien."



Maar het waren toch overwegend 'heel mooie jaren', zegt hij tot besluit. En dan heeft hij het beslist ook over de afgelopen vier jaar, vanaf zijn pensionering. "Ik ben blij en dankbaar dat ik nog een paar mooie en wat mij betreft waardevolle pastorale programma's heb mogen maken. Nu, bij mijn afscheid, overheerst vanzelfsprekend de weemoed. Maar ook nu weet ik dat er veel is om dankbaar voor te zijn. En - ook niet onbelangrijk: Ik heb het altijd met vreugde gedaan."