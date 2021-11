Eregaste in een volle zaal. En zichtbaar ontroerd door de hommage van Vlaamse artiesten aan haar senior en junior. Rachel Hazes (51) genoot zaterdag in de Lotto Arena van 'Vlaanderen zingt Hazes' en had backstage goed nieuws voor de fans. 'Alles komt goed met André. Maar geef hem even tijd.'

Drie avonden lang weerklonk Hazes in de Lotto Arena. André (27) was er niet. Maar nadat uit zijn burn-out 'Vlaanderen zingt Hazes' werd geboren, was Rachel zaterdag wel aanwezig. Twee uur rolden de songs over haar lippen en na afloop praatte ze voor het eerst over de artiest die door alle aanwezigen werd gemist. "Echt jammer dat hij dat hij hier niet aanwezig kan zijn," klonk het bij het slotapplaus.

"Want André keek echt uit naar deze concerten. Maar het gaat iedere dag een beetje beter met hem. Hij woont nu bij mij thuis en wordt heel hard verwend (glimlacht). Ik kook ook elke dag voor hem. Vaak stamppot met andijvie, zijn lievelingskost. Vol vitamientjes. Want dat heeft hij nu nodig. Vitamientjes, moederliefde en heel veel rust. Die vindt hij thuis. 'Het enige wat jij hier zelf moet doen, is kauwen', lach ik dan."

Dat haar zoon zijn eigen feest miste, raakte haar moederhart. "André volgt therapie en het wordt nog een lange rit, maar op het einde komt alles goed", klonk het. "Dat weet ik zeker. Geef hem gewoon wat tijd."

Niet vergeten

Het eerbetoon in Antwerpen plaatste alvast een pleister op de wonde. Een avond die ze geenszins wilde missen. Want waar een Hazes zingt, is Rachel nooit veraf. "Toen André en Roxanne destijds te gast waren op het Schlagerfestival in Hasselt, was ik hun chauffeur. Ik was er altijd bij en daarom wilde ik hier ook absoluut aanwezig zijn. Veel zangers worden na hun dood meteen vergeten, maar zeventien jaar na zijn overlijden, worden de liedjes van mijn man nog steeds luidkeels meegezongen. André speelde destijds in heel veel Vlaamse zalen en in Nederland ben ik nauw betrokken bij 'Holland zingt Hazes'. Nu was er een eerste editie in Vlaanderen. En geloof mij dat hij van hierboven heel hartelijk heeft zitten glimlachen bij deze concerten."

Verrassingsact

In die Vlaamse versie zorgde een COVID-19-besmetting bij Xander De Buisonjé voor een bijzonder gesmaakte verrassingsact van Gert Verhulst. "Hij deed dat erg goed, maar ik ben vooral een grote fan van Christoff", aldus Rachel. "Hij en mijn zoon zongen samen een duet, dus we kennen elkaar al lang. Maar laat ons zeggen dat het een bijzonder mooie avond was. Ik heb genoten. En ga dat nu vieren met één glaasje zoete witte wijn."