De tirannieke schooldirectrice Agatha Bulstronk is de nachtmerrie van ieder kind, maar bezorgt Kees Boot de kroon op zijn werk. De acteur mag in haar huid kruipen in Matilda De Musical.

Dit is te hoog gegrepen, dacht acteur Kees Boot (51) toen hij gevraagd werd te auditeren voor de rol van schooldirectrice Bulstronk in Matilda De Musical, naar het befaamde boek van schrijver Roald Dahl. Een rol die acteurs in musicalmekka's West End en Broadway grote toneelprijzen bracht. "Ik had er weinig fiducie in. 'Sorry, heb je de verkeerde? Dit gaat 'm vast niet worden', dacht ik. Maar tegen de Royal Shakespeare Company (een zeer prestigieus Brits toneelgezelschap, red.) zeg je geen nee als ze je vragen auditie te doen."



Boot is toch niet de minste acteur die Nederland rijk is, met een cv waar series als All Stars, Hartenstraat en Moordwijven op staan en podiumproducties als Hij Gelooft in Mij en De Marathon, of reclames voor Cup a Soup en Ziggo. Alleen: het zijn stuk voor stuk sterke bijrollen, hij speelt nauwelijks hoofdrollen. "Daar loop ik altijd tegenaan, al mijn hele carrière. Producenten kiezen vaak voor de gevestigde namen, niet voor mij. Daar heb ik me bij neergelegd, want anders zou ik doodongelukkig worden. Maar soms schiet de twijfel erin: misschien ben ik gewoon niet goed genoeg?"





Kees Boot. Kees Boot. Foto: Darren Bell

Die onzekerheid verdwijnt als sneeuw voor de zon als hij de Britse castingdirector voor de Nederlandse versie van Matilda De Musical weet te overtuigen van zijn kunnen. "Mensen die mij totaal niet kennen, die zo'n vertrouwen in mij hebben. Dat is fantastisch. Nu denk ik: hatsa, dit ga ik gewoon doen", zegt Boot, die vanaf september als Bulstronk op de planken van het Oude Luxor in Rotterdam te zien zal zijn. "Ik heb zin om me hierin vast te bijten. Ik kijk er zo ongelooflijk naar uit om weer in het theater te staan. Het is de kroon op mijn werk."

Slim meisje

Matilda verhaalt over het uitzonderlijk slimme meisje Matilda, dat het zwaar heeft met haar oppervlakkige ouders en de nukken van de rechtlijnige schooldirecteur Bulstronk. Het meisje, dat een levendige fantasie heeft, krijgt wel waardering van haar directe juf, Marijke Engel. Samen weten ze het lot van Matilda te veranderen. "Ik heb twee kinderen, van inmiddels 12 en 19, en ik heb hun het hele repertoire van Roald Dahl voorgelezen. Heerlijke verhalen, vreselijk over de top en soms heel heftig, maar dat is met de sprookjes van Hans Christian Andersen niet anders", zegt Boot. "We zijn daar als samenleving zachter in geworden, we beschermen de tere kinderzieltjes nu meer."



Anders dan in de Matilda-film die ook volgend jaar uitkomt - waarin de ontzagwekkende directrice wordt gespeeld door Emma Thompson - wordt Bulstronk op de planken meestal vertolkt door een man. Ze moet lang en groot zijn, de leerlingen angst inboezemen met haar indrukwekkende gestalte. Dat kan voor de film met cameratechnieken makkelijk geënsceneerd worden, maar op het podium is dat lastiger. "Vandaar dat ze uitkomen bij een man als ik. Ik krijg een groot pak aan, met een enorme bult op mijn rug en grote borsten", zegt Boot. "Maar het is geen dragqueen, het is een uitvergroting van de realiteit, een sprookje."

Agatha Bulstronk in de film Matilda. Agatha Bulstronk in de film Matilda. Foto: Jersey Films

Boot zal ook hoger moeten praten én zingen dan hij gewend is. "En ook nog eens een enorme choreografie onder de knie krijgen. Daar ben ik niet zo'n held in." Uiteindelijk moet Bulstronk er staan, de vrouw die de nachtmerrie is van ieder kind. Ze is wreed, maar het wordt nergens té, belooft de acteur. "Oké, ik slinger iemand aan haar haren het universum in, maar verder valt het mee."

West End

Deze week toog Boot naar het Londense musicalwalhalla West End, waar Matilda al tien jaar lang volle zalen trekt. Hij was onder de indruk van het hoge niveau van de kinderen in de musical. "Die Matilda is zo goed. Ik was tot tranen geroerd", zegt Boot. Wie zijn tegenspeelsters - meerdere kinderen zullen de rol gaan delen vanwege de strikte arbeidswetregels - worden, is nog niet duidelijk. "Als je die cast daar ziet in dat theater, dat is fantastisch. Ze spelen daar al zo lang. Hoe zij door die zaal heen lopen... Het is hun huis, je bent daar op bezoek. Ik krijg er wel de zenuwen van. Je kunt niet anders dan bevreesd raken: kunnen wij dat in Nederland ook neerzetten? Ik zou het arrogant vinden om nu al te doen alsof we daar niet ontzettend hard voor zullen moeten werken."

Agatha Bulstronk. Agatha Bulstronk. Foto: Jersey Films

Ook al duurt het nog een poos voordat de musical gaat draaien, Boot is al wel begonnen met de voorbereidingen. Twee tot drie keer per week duikt hij de sportschool in voor intensieve trainingen. "Ik kan mezelf normaal gesproken prima in shape houden, maar met corona en al dat thuiszitten heb ik me laten gaan en ben ik behoorlijk uitgezakt", zegt Boot. Hij moet en zal fit aan de start verschijnen, alleen al omdat acht voorstellingen per week spelen pure topsport is. "De Royal Shakespeare Company zei het ook echt: 'met alle respect, maar oudere acteurs hebben moeite om dit vol te houden'. Aan mij om het tegendeel te bewijzen."



Matilda De Musical is vanaf september 2022 te zien in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.