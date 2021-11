Ze zijn er wel, Polen die de migranten aan de grens met Wit-Rusland willen helpen. Maar ze zijn met weinig en hebben het zwaar.

Achter Dubicze Cerkiewne houdt de wereld op. Althans, voor wie uit het westen komt aangereden langs politiecontroles en patrouillerende soldaten die op zoek zijn naar mensensmokkelaars en illegalen.

Maar voor migranten die over de Pools-Belarussische grens komen, begint hier Europa. Als ze geluk hebben, zien ze de groene lamp boven de deur van Kamil Syller - hier zijn vreemdelingen welkom.

De advocaat leidde een comfortabel bestaan met zijn gezin; werken op afstand voor een groot verzekeringsbedrijf in een modern huis midden in de natuur. Hij laat een foto zien van een kudde wisenten, Europese bizons: "Die liepen hier vanochtend nog achter ons huis." Maar ruim een maand geleden veranderde zijn leven radicaal.

Hulpgoederen

"Het begon met mijn eerste interventie", vertelt hij in een kamer die is volgepakt met hulpgoederen voor migranten: kleren, schoenen, matrassen, slaapzakken, powerbanks. "Ik was juridisch gevolmachtigde voor drie personen uit Syrië. Een van hen, een 48-jarige vrouw, was bijna dood. Volgens de artsen zou haar bloedsomloop binnen drie of vier uur zijn gestopt. Ik begreep toen dat we iets moesten doen om die mensen uit dat koude, natte bos te krijgen."

Half oktober liet hij voor het eerst een groene lamp branden boven zijn voordeur. "Groen is de kleur van hoop. Bovendien is het een kleur die in hun bewustzijn van deze mensen een positieve connotatie heeft, omdat het de kleur van de islam is." Geen enkele vluchteling heeft nog op zijn voordeur geklopt, maar het initiatief vestigde wel de aandacht van media op het werk dat lokale vrijwilligers hier nu al maanden doen.

"We zijn fysiek en psychisch doodop", vertelt de advocaat, die de vermoeidheid is aan te zien. Hij rukt regelmatig, vaak 's nachts, met andere vrijwilligers uit om gestrande migranten te helpen in het woud. "Stel je maar eens voor hoeveel kilo water je moet meesjouwen voor een groep van vijftien personen. En daar komen nog schoenen bij, en kleren en voedsel en bijvoorbeeld nog warme soep."

Psychische druk

Maar het ergste is de psychische druk. "Mensen die rillend van de kou naar ons toe kruipen, onze schoenen kussen en smeken dat we niet de grenswacht bellen. We moeten opeens rollen vervullen waar we niet op zijn voorbereid: hulpverlener, sjouwer, psycholoog. Die mensen huilen bij ons uit. Wij moeten dat verdragen. Wij mogen niet instorten. Maar dat houd je geen maanden vol."

Migranten zijn bang te worden teruggebracht naar de grens, naar Belarus. De Poolse regering heeft deze zogenaamde pushbacks tot officieel beleid gemaakt. Ook in geval van kinderen. De meerderheid van de Polen steunt dit beleid. Veelzeggend is dat ook de oppositie onder leiding van Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad, de regering hier niet hard op aanvalt.

Tusk riep vorige week Europese leiders op Polen te steunen: "Voor iedereen moet het duidelijk zijn dat deze crisis op cynische manier wordt veroorzaakt door Aleksander Lukashenko met als doel Polen, Litouwen en de hele EU te destabiliseren." De Belarussische president Lukashenko begon deze zomer mensen uit het Midden-Oosten naar zijn land te halen en naar de EU-grens te brengen.

Advocaat Syller schudt vermoeid zijn hoofd. "Het doet er niet toe dat deze mensen een wapen zijn in handen van Lukashenko. Dat weten wij ook wel. Maar wij moeten deze mensen redden, omdat ze mensen zijn."

Wantrouwen

Het is moeilijk in de uitgestrekte, dunbevolkte grensregio een ander huis te vinden waar een groen lampje migranten welkom heet. Mensen zijn bang dat ze problemen krijgen met de autoriteiten, weet Syller. En er heerst wantrouwen jegens vreemdelingen. "Dit zijn mensen uit verre landen en ook nog van een ander ras. Daardoor heeft onze actie een beperkt bereik. Dat was van meet af aan duidelijk."

Voor Syller en de andere vrijwilligers is het des belangrijker dat het groene licht blijft branden. "Achter dat ene groene licht in een dorp kunnen andere huizen schuilgaan, waar mensen bang zijn om ervoor uit te komen dat ze helpen. Dat ene groene licht geeft die andere huizen moed en ondersteuning."