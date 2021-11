De Europese Commissie heeft sprinkhanen goedgekeurd voor menselijke consumptie. En ook insecten als de huiskrekel en zwarte soldatenvlieg zitten eraan te komen. De aanvraag kwam van een Nederlands bedrijf.

Insecten zoals sprinkhanen eten, waarom niet? Ze zijn rijk aan belangrijke eiwitten en een prima alternatief voor vlees.



Een echte sprinkhaan op ons bord is sinds afgelopen weekend een stapje dichterbij. De Europese Commissie heeft de treksprinkhaan (Locusta migratoria) goedgekeurd als voedingsmiddel. De pootjes en vleugels moeten er wel eerst vanaf, om niet te veel te vragen van de menselijke spijsvertering. Maar daarna zijn ze veilig om te eten, in zijn geheel of in poedervorm.



"Ik zeg niet dat iedereen nu massaal aan de insecten gaat. Maar dit is een heel belangrijke stap", zegt Marcel Dicke, hoogleraar entomologie van de Wageningen Universiteit. Want wat betreft productie zijn insecten veel duurzamer; in vergelijking met runderen, kippen of varkens, is voor de kweek van insecten maar een fractie van de ruimte en grondstoffen nodig.

Rekening houdend met de opwarmende aarde, hebben de insecten een groot voordeel ten opzichte van veeteelt, aldus Dicke. "Qua voedingsstoffen als eiwitten en vetten zijn insecten vergelijkbaar met rundvlees. Ze bevatten zelfs meer mineralen."



Tijdens een presentatie in Oxford in 2010 voorspelde Dicke al dat insecten in 2020 in de supermarkt zouden liggen. In 2014 lagen ze zelfs in het schap bij de Jumbo, maar dat was enkel vanwege een gedoogbeleid. Ze werden bovendien nooit een succes. Nu zijn sprinkhanen officieel goedgekeurd door de Europese Commissie.

Nootachtig

Al met al zat Dicke dus een behoorlijk eind in de goede richting. Hoe het smaakt? "Naar sprinkhaan", zegt Dicke. "Een beetje nootachtig. "



Dat de sprinkhaan de weg naar de Nederlandse keuken vindt, is voor een groot deel het werk van het Nederlandse bedrijf Protix uit Bergen op Zoom. Het bedrijf van eigenaar en oprichter Kees Aarts was drie jaar bezig met goedkeuring bij de Europese Unie.



Aarts heeft in Bergen op Zoom de grootste insectenfabriek van de wereld. Hij produceert 'ettelijke duizenden tonnen' per jaar. De insecten worden vermalen tot eiwitten, bedoeld voor voer voor kippen, huisdieren en vissen. De insecten van Protix worden gekweekt met voedselresten, zoals aardappelschillen. "Je kunt niet eindeloos blijven vissen voor vismeel of oerwouden blijven kappen voor palmolie."

"Onze visie is dat insecten een belangrijk onderdeel worden van het bord van het toekomst. Indirect door vissen en kippen die insecten eten. Maar ook direct, door met krekels, meelwormen en sprinkhanen te gaan koken." Na de goedkeuring voor de sprinkhaan, zit ook het fiat voor bijvoorbeeld de huiskrekel en zwarte soldatenvlieg eraan te komen, eveneens aangevraagd door Protix.

Even wennen

Terug naar hoogleraar Dicke, die in 2010 al behoorlijk goed zat met zijn voorspelling. Wanneer staan sprinkhanen dan op de menukaart? De hoogleraar (hij schreef met collega's Arnold van Huis en Henk van Gurp Het Insectenkookboek) denkt dat we er tien jaar voor nodig hebben, om heel geleidelijk te wennen aan insecten als voedsel voor humane consumptie. "Het vraagt om een imagoverandering van insecten. Ze staan te boek als lastig, maar mensen moeten het leren proberen. Ik ben van de generatie die paprika's en champignons exotisch vond. Iets normalers kun je nu haast niet bedenken."





Ook andere ondernemers uit de sector zijn blij met het nieuws. Neem bijvoorbeeld Twan Schellekens van insectenkwekerij De Sprinkplank in Dongen. Hij kweekt wekelijks ongeveer 150.000 sprinkhanen voor reptielen en hagedissen, en een heel klein beetje voor menselijke consumptie. De markt is nog niet enorm, zegt hij. "Alles wat we meer zouden kunnen verkopen is mooi meegenomen." Maar om nou te zeggen dat hij staat te springen vanwege het nieuws? Ooit at hij een sprinkhanenhamburger: "Hij smaakte wel, maar niet zo lekker als een echte. Ik pak ook liever een biefstuk dan een broccoli. Maar als we kansen zien voor de productie voor humane consumptie, pakken we die met beide handen aan."

Gefrituurde sprinkhanen



Dit heb je nodig:



- sprinkhanen

- tempurabloem

- ijskoud water

- peper en zout

- chocoladesaus of chilisaus

- olie om in te frituren



Verwijder de poten en vleugels. Maak van de bloem en het koude water een glad beslagje, breng dit op smaak met peper en zout. Leg de sprinkhaan op een vorkje en haal deze door het beslag. Bak in olie krokant. Laat goed uitlekken en eet ze bij voorkeur warm. Lekker met chilisaus of met chocoladesaus en een beetje poedersuiker.



Bron: Universiteit van Wageningen