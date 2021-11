'Niets kan er aan tippen om iemand die jaren aan een rolstoel gekluisterd was weer te zien lopen', zegt Dave Marver, CEO van Onward Medical. Dat gebeurde bij dwarslaesiepatiënt Gert-Jan Oskam, die zich dankzij de technologie van het bedrijf weer voort kan bewegen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Wijk aan Zee vond op 9 mei een bijzondere atletiekprestatie plaats: achter zijn rollator wist dwarslaesiepatiënt Gert-Jan Oskam (38) in een half uur tijd 130 meter af te leggen. Het gebeurde tijdens de hardloopwedstrijd Wings for Life, een wereldwijd liefdadigheidsevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar dwarslaesies. Door deze verlammende beschadigingen van de zenuwbanen in het ruggenmerg raakt de communicatie tussen de hersenen, spieren en organen deels of geheel verbroken, waardoor veel dwarslaesiepatiënten de rest van hun leven aan een rolstoel gekluisterd zijn.

"Je zult nooit meer kunnen lopen", kreeg Oskam tien jaar geleden in het ziekenhuis te horen nadat hij zijn nek had gebroken tijdens een fietsongeluk in Peking, waar hij werkte als machinereparateur in de voedingsindustrie. "Ik denk dat de doktoren op dat moment ook geen andere boodschap hadden kunnen geven", blikt Oskam terug. "Ze konden niet weten dat hun boodschap dankzij de therapieën van Onward Medical achterhaald zou raken. Ik ben daar het levende bewijs van."

Bionisch mens

Dankzij de uitvindingen van het half Zwitserse, half Nederlandse technologiebedrijf Onward Medical is Oskam veranderd in een bionisch mens: in zijn ruggenmerg draagt hij een implantaat van zestien elektrodes, en in zijn buikholte een neurostimulator, een soort pacemaker. Het procedé is in feite een verre echo van het beroemde kikker-experiment van de Italiaanse arts Luigi Galvani en zijn vrouw Lucia, die in 1780 ontdekten dat ze de poten van een dode kikker middels een elektrische schok konden laten stuiptrekken. Samen genereren de neurostimulator en elektrodes in Oskams lichaam kleine stroomstoten, ter vervanging van de hersenprikkels die zijn beenspieren niet meer kunnen bereiken.

Oskams neurosimulator staat in verbinding met de sensoren in zijn schoenen, die precies doorseinen welke stroomstootjes nodig zijn om de ene voet voor de andere te zetten. Dit hele systeem kan Oskam aan en uit zetten via een app, alsof hij een tablet-gestuurde thermostaat bedient in plaats van zijn benenwagen.

Ceo Dave Marver van Onward Medical. Ceo Dave Marver van Onward Medical. Foto: Raymond Rutting

Drie jaar geleden haalde Oskam al eens het wereldnieuws toen hij dankzij elektrische stimulatie tachtig meter bleek te kunnen lopen, destijds nog met armkrukken. Minstens even belangrijk was dat hij ook twintig meter kon afleggen zonder elektrische stimulatie, wat erop wees dat er dankzij de therapie van Onward Medical en de gedisciplineerde revalidatie-arbeid van Oskam voorzichtig weer nieuwe zenuwverbindingen in het ruggenmerg waren ontstaan.

Vader geworden

Zijn afstand van 130 meter liep Oskam helemaal zonder elektrische stimulatie. Veel belangrijker dan de afstand vindt Oskam hoeveel beter hij in drie jaar tijd is gaan lopen. "In 2018 liep ik nog met één heel stijf been, het zag er niet uit. Nu loop ik netjes met gebogen knieën, in een mooi looppatroon. Het zal nooit de loop evenaren van iemand zonder dwarslaesie, maar voor mij voelt het als een wereld van verschil."

"Niets kan er aan tippen om iemand die jaren aan een rolstoel gekluisterd was weer te zien lopen", zegt Dave Marver, de 53-jarige bestuursvoorzitter van Onward Medical, dat eind vorige maand 75 miljoen euro kapitaal ophaalde met een beursgang in Brussel en Amsterdam. "In een van de proefpersonen in onze onderzoeken bleek stimulatie van het ruggenmerg niet alleen te helpen bij het verbeteren van zijn motoriek, maar ook van de door zijn verlamming ontstane seksuele problemen. Hij is inmiddels vader geworden."

Onward Medical werkt aan diverse therapieën voor dwarslaesiepatiënten, waarvan er drie de meeste kans maken om, zoals Marver hoopt, begin 2023 klaar zijn om de markt op te kunnen. Naast de behandeling met neurostimulatoren om de motoriek te verbeteren, ontwikkelt het bedrijf ook versies om de arm- en handfuncties te herstellen, of de bloeddruk beter te reguleren. "Bij mij is de bloeddrukregeling gelukkig redelijk stabiel", vertelt Oskam, "maar ik weet van dwarslaesiepatiënten waarbij het 's ochtends alleen al een eeuwigheid duurt om van liggen naar zitten te gaan, want als ze het te snel doen, zakt hun bloeddruk weg en kunnen ze flauwvallen."

Aan de stamtafel

"We zijn echt aan het pionieren - er is weinig tot geen concurrentie in dit veld", zegt de in Lausanne woonachtige Marver tijdens een flitsbezoek aan Eindhoven, voordat hij doorvliegt naar Londen, voor een bezoek aan een van de revalidatiecentra waarmee het medtech-bedrijf samenwerkt. In het Eindhovense hoofdkantoor sleutelen ingenieurs aan de apparatuur en programmatuur van Onward Medical, terwijl Lausanne dient als thuisbasis van het wetenschappelijk onderzoek achter Onwards therapieën.

Het was daar, aan de 'École polytechnique fédérale de Lausanne', dat een groep in dwarslaesies gespecialiseerde neurowetenschappers, geleid door Onwards huidige wetenschappelijk directeur Grégoire Courtine, in 2014 besloot een bedrijf op te richten. "Grégoire kon op dat moment al bogen op een decennium aan onderzoek over elektrische stimulatie van het ruggenmerg bij ratten en apen. Hij wilde zijn onderzoek echter vertalen naar mensen, en het zo opschalen dat behandelingen niet alleen toegankelijk zouden zijn voor een select gezelschap van proefpersonen, maar voor in potentie honderdduizenden dwarslaesiepatiënten."

Hoop

"Ik ben echt heel enthousiast", zegt Ilse van Nes, sinds 2008 revalidatiearts in de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen, waar ze dwarslaesiepatiënten zoals Gert-Jan Oskam bijstaat in hun herstel. "In al die jaren heb ik al heel wat voorbij zien komen en gaan aan veelbelovende behandelingen, maar wat Onward Medical bereikt in hun studies heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat Gert-Jan bijvoorbeeld op een dag 130 meter zou kunnen lopen, had ik echt nooit gedacht."

"Kan ik straks bij het aanrecht staan om groente te snijden?", begint Oskam zijn doelen voor de komende jaren op te sommen. "Kan ik aan de stamtafel een biertje drinken met mijn vrienden, of zelfstandig rondlopen op een feestje? Op dit moment is het antwoord: nog net niet. Ik zie Onward Medical toch als een soort brenger van hoop: hun behandelingen geven mij het vertrouwen om ervoor te vechten om mijn doelen te bereiken."

Bedrijf: Onward Medical

Waar: Eindhoven en Lausanne

Sinds: 2014

Aantal werknemers: 70

Jaaromzet: vanaf 2023