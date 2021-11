Drugshandelaar Pablo Escobar stichtte in Colombia zijn eigen dierentuin. Daarmee zadelde hij het land na zijn dood op met een lastig cadeautje: verwilderde nijlpaarden.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Laat in Colombia het woord 'cocaïnehippo's' vallen en iedereen weet waarover het gaat: de naar schatting 80 tot 120 nijlpaarden die dankzij de 'koning van de cocaïne' Pablo Escobar, het prima naar hun zin hebben in de wildernis van het departement Antioquia. Ver weg van hun normale leefwereld, in Afrika, zonder natuurlijke vijanden.



De nijlpaarden zijn in Colombia verzeild geraakt omdat Escobar verzot was op wilde dieren voor een eigen dierentuin. Daarvoor werd een deel van zijn Hacienda Nápoles vrijgemaakt, een luxueuze ranch in Puerto Triunfo langs de rivier Magdalena ten oosten van Medellín.



Het complex had een oppervlakte van 2800 hectare, met ook een eigen kartcircuit, voetbalveld, levensgrote beelden van dinosaurussen, een arena voor stierengevechten en landingsbaan. Boven op de toegangspoort tot de ranch stond een vliegtuigje, het toestel waarmee hij zijn allereerste kilo's cocaïne naar de Verenigde Staten bracht.



De drugsbaron, die met zijn Medellínkartel op de toppen van zijn macht een geschat vermogen had van 25 miljard dollar, haalde de tweehonderd dieren voor zijn privézoo overal vandaan. Olifanten, giraffen, zebra's, struisvogels, kamelen - ze werden gevangen door stropers en zonder enige vergunning vanuit heel de wereld Colombia binnengesmokkeld. Daaronder ook zeldzame dieren die vechten voor hun voortbestaan, waaronder neushoorns. Escobars favoriete dieren waren vier nijlpaarden, een mannetje en drie vrouwtjes.

Einde van Escobar

Toen Escobar op 2 december 1993 het leven liet tijdens een vuurgevecht met Colombiaanse soldaten op een schuiladres in Medellín, waar hij een dag eerder zijn 44ste verjaardag had gevierd, werd Hacienda Nápoles eigendom van de regering in Bogota. Die droeg het landgoed over aan de gemeente Puerto Triunfo. Een deel ervan kwam in het bezit van lokale boeren, er kwam een museum en een themapark. De dierentuin werd ontmanteld. De meeste dieren kregen een plekje in andere dierentuinen, maar de nijlpaarden werden aan hun lot overgelaten. Zij waren te zwaar, te agressief en gingen op zwerftocht in het stroomgebied van de Magdalena, soms meer dan 300 kilometer bij het landgoed vandaan.

Pablo Escobar. Pablo Escobar. Foto: Getty Images/Eric Vandeville

De hippo's hadden het prima naar hun zin. Begin dit jaar waren er al 80 tot 120, de grootste kudde nijlpaarden buiten Afrika, en de overlast stapelde zich op. Niet alleen vielen de dieren mensen aan - mei vorig jaar raakte een 45-jarige man zwaargewond - ze plunderden ook oogsten van landbouwers. Volgens onderzoek van de organisatie Biological Conservation is de ontlasting van de nijlpaarden ook slecht voor het zuurstofgehalte in rivierwater. Daardoor loopt de inheemse visstand, de biodiversiteit, gevaar.

Doodschieten of steriliseren?

Dit jaar moest de overheid in actie komen om het gevaar van deze voor het land vreemde diersoort te keren. De eerste optie, in januari gepresenteerd, was een deel van de dieren afschieten. "Als we dat niet doen loopt het over tien, twintig jaar volledig uit de hand", aldus bioloog Nataly Castelblanco. Volgens schattingen zouden er in 2034 zonder ingrijpen meer dan 1400 nijlpaarden zijn.



Maar afschieten stuitte op weerstand van dierenactivisten. Castelblanco werd met de dood bedreigd, en boeren die met de nijlpaarden extra inkomen verdienen, protesteerden. Zij vragen geld aan toeristen die de dieren op hun land op veilige afstand komen bezichtigen. De zaak liep zo hoog op dat zelfs een federale rechter in de Verenigde Staten zich met de zaak heeft bemoeid. Vorige maand erkende hij de nijlpaarden als rechtspersoon, als 'mensen' aan wie niemand zich mag vergrijpen. Het is overigens vooral een symbolische uitspraak. De rechter heeft geen zeggenschap over de 'hippo-mensen' in Colombia.



De tweede optie was steriliseren. Maar zo'n operatie is gevaarlijk: nijlpaarden hebben machtige kaken, zijn uiterst agressief en snel (op land bereiken ze snelheden van 40 kilometer per uur) en laten zich moeilijk vangen. Deze aanpak vereist dus veel mankracht en tijd. Tussen 2011 en 2019 zijn vier nijlpaarden gecastreerd, maar de kosten waren hoog: 10.000 dollar per dier. Daarom is het nu optie drie geworden, die ook veel goedkoper is: sterilisatie met 'anticonceptievaccin' Gonacon. Dat werkt tijdelijk, maar kan leiden tot permanente onvruchtbaarheid.

De nijlpaarden leven hier in het paradijs. De nijlpaarden leven hier in het paradijs. Foto: Hollandse Hoogte / AFP

De eerste zeventig doses heeft Colombia gekregen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Tot nu toe zijn 24 nijlpaarden ermee behandeld. Het middel, in een pijltje, wordt afgevuurd met een injectiegeweer. Volgens bioloog Enrique Zerda Ordónez, verbonden aan de Nationale Universiteit van Colombia in Bogota, is dit 'de meest humane optie' om de groei van de populatie te stoppen. Die groei zou steeds sneller gaan, want zij leven hier in het paradijs, stelt Zerda Ordónez. "Er is altijd water voor ze, genoeg voedsel met waterplanten en grasland." In Afrika remt droogte jaarlijks de groei van de populatie af, in Colombia zijn de omstandigheden ideaal.



Voordat de eerste injectiepijl kon worden afgeschoten in de 5 centimeter dikke huid van een nijlpaard moest eerst worden onderzocht hoe groot de dosis zou moeten zijn. Daarvoor werd een beroep gedaan op eerdere ervaringen met het vaccin Gonacon op wilde paarden in de Verenigde Staten, op kangoeroes in Australië en wilde runderen in Hongkong. Om te kunnen beoordelen of de gebruikte hoeveelheden voor de nijlpaarden in Colombia voldoende zijn, wordt het hormoongehalte in de ontlasting van de dieren gemeten.



Dat er haast moet worden gemaakt met de campagne, bleek eind vorige maand weer eens. Jhon Aristides Saldarriaga Márquez zat nabij Hacienda Nápoles te vissen met vrienden toen hij plots werd aangevallen door een nijlpaard. Hij raakte gewond aan zijn linkerarm en aan zijn borst. Gelukkig waren de verwondingen niet levensbedreigend, maar het blijft oppassen geblazen met de 'cocaïnehippo's' van Pablo Escobar.