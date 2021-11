De bewoners van de Rotterdamse woning, waarin de gruwelijke koffermoord op de Dordtse Manuel Alvarez (29) is gepleegd, waren vermoedelijk op vakantie op het moment van de daad. De woning staat sindsdien leeg. De rust in de wijk lijkt weer wat teruggekeerd: 'Nog maar net hoor. Mijn buurvrouw heeft wekenlang niet in huis durven slapen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam speelt de hoofdrol in de 'koffermoordzaak'. Dáár zou de Dordtse Alvarez zijn omgebracht. Maar, zo lijkt het nu, niet dóór de bewoners van die woning: een gezin met twee kinderen. Die waren ten tijde van de moord op vakantie, zeggen buren. "Dat kwam hij, de vader in het gezin, mij ook uitleggen toen hij terugkwam om zijn spullen te halen, uit de woning. Dat huis zat helemaal onder het bloed, he. Hij vond het heftig." De bewoners zijn overigens ook officieel niet verdacht van de moord op Alvarez.

Volgens één van de buren had het op vakantie gaande gezin, de huissleutel desgevraagd uitgeleend aan een neef. Die neef had gevraagd of hij de woning mocht gebruiken om 'in te chillen' tijdens hun vakantie.

De sleutels van de woning aan de Zevenkampse Ring zijn vervolgens waarschijnlijk bij één of meerdere van in totaal acht opgepakte verdachten beland. Het kan ook zijn dat de neef één van die verdachten is. In ieder geval Zwijndrechter Kahlil Y. wordt ervan verdacht onder meer de sleutels van de woning overhandigd te hebben aan de hoofdverdachte. Hij zou ook hebben geholpen bij het ombrengen van Alvarez, waarvoor Abdi B. (25) uit Zwijndrecht de hoofdverdachte is. Dit bleek tijdens de eerste pro forma zitting vorige week. Het Openbaar Ministerie kan bevestigen noch ontkennen dat de neef één van de verdachten is. "Het onderzoek is nog in volle gang."

Groot onderzoek aan Rotterdamse Zevenkampse Ring vanwege koffermoord. Archiefbeeld ter illustratie. Groot onderzoek aan Rotterdamse Zevenkampse Ring vanwege koffermoord. Archiefbeeld ter illustratie. Foto: Frank de Roo

'Al dat bloed zat er nog'

De woning waarin de moord is gepleegd, ligt er nu, maanden later, verlaten bij. "Er heeft niemand meer in gewoond sindsdien", weet een van de buren. "Dat is ook niet gek, de boel is pas een maand geleden of zo schoongemaakt. Tot die tijd zat al dat bloed er nog", zegt hij. Aan de hoeveelheid sloten te zien is het ook nu nog niet de bedoeling dat iemand de woning betreedt.

Waar de ramen eerst afgeplakt waren met zwart zeil, herinneren nu alleen nog wat resten tape aan het langdurige politieonderzoek dat er begin augustus plaatsvond. De rust is inmiddels wat teruggekeerd in de wijk, maar dat heeft lang geduurd, menen buren.

"Het is eigenlijk pas nét dat mijn buurvrouw en ik tegen elkaar zeiden: we laten het nu los. Maar al die tijd hadden we moeite met slapen. Het is zo verschrikkelijk dat het vlak náást ons gebeurd is. Nee, we hebben niks gehoord tijdens die nacht. Maar toch. Het hielp het verwerkingsproces wel toen we erachter kwamen dat de mensen die er woonden, niks met de moord te maken hadden."

'Ze zien er gelukkig uit'

De bewoners kwamen een paar weken na de moord hun spullen halen uit het huis. Althans, de spullen die niet waren meegenomen voor het onderzoek. "Toen heb ik die man nog gesproken." Een andere buurvrouw had een handkusje gegeven aan de buurvrouw. "Ja, het is eigenlijk wel sneu voor die mensen. Maar ik ben blij, die kinderen van ze zitten bij mijn kinderen op school, en die zien er gelukkig uit. Dat is belangrijk."

Op maandagavond 2 juli 2021 heeft de politie op een parkeerplaats op de Aalbersestraat in Dordrecht een groot Forensische onderzoek gedaan na het aantreffen van eenstoffelijk overschot in een geparkeerde auto. Op maandagavond 2 juli 2021 heeft de politie op een parkeerplaats op de Aalbersestraat in Dordrecht een groot Forensische onderzoek gedaan na het aantreffen van eenstoffelijk overschot in een geparkeerde auto. Foto: Fotopersburo Busink

Wat is er gebeurd en wie deed wat?

Wat we nu weten: de middag voor de moord op Manuel, stonden Abdi B., Kahlil Y., samen met een derde verdachte, de achttienjarige A., in en rondom een kelderbox van de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht. Op camerabeelden is te zien dat zij met twee koffers de kelder uitlopen. Later werd in die koffers ook bloed van slachtoffer Manuel gevonden.

Uren daarna is Alvarez met messteken omgebracht in de Rotterdamse woning. De dag na de moord bekende Abdi B. aan de politie hem om het leven te hebben gebracht. In zijn woning trof de recherche twee koffers en drie vuilniszakken aan, die volgens het OM te linken zijn aan de moord. In Dordrecht trof de politie een lichtblauwe Opel op de parkeerplaats aan de Aalbersestraat aan, met daarin ook weer twee koffers met naar verluidt het slachtoffer, in stukken gesneden.