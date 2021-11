Ondanks de plechtige belofte aan zijn vrouw Truus om samen van hun pensioen te genieten, klom Louis van Gaal deze zomer voor de derde keer in zijn leven op de bok als bondscoach. Tijdens zijn persconferenties zorgt hij opnieuw voor vuurwerk, en onder zijn leiding lijkt Oranje zowaar de WK-kwalificatie binnen te slepen. Maar wie is toch de man áchter die geprononceerde neus?

Louis volgens de intimi

"Toen ik in 1994 kwam solliciteren op de baan van conciërge bij Ajax, kwam tot mijn verbazing ineens Van Gaal binnen", vertelt Richard Wilhelm. "Hij vond: ik kwam in het hart van de organisatie te werken, dus hij moest weten wie ze binnenhaalden." Wilhelm werkt nog steeds voor de club. "Men was op zoek naar een conciërge-echtpaar dat ook meteen de dienstwoning in het oude stadion wilde betrekken. Zelf werkte ik met zware jongens bij justitie."

"Dat vond Louis mooi. 'Die spelers zijn ook allemaal boefjes, die hebben discipline nodig', zei hij." Niet lang na de komst van Wilhelm en zijn vrouw won Ajax de Champions League. Het verhaal gaat dat Van Gaal na een feestelijke nacht 's ochtends met de cup in het washok stond, hem op een wasmachine zette en tegen de wasdames zei: 'Deze is ook voor jullie.' Het echtpaar Wilhelm was destijds verantwoordelijk voor de was."

"Dus: klopt het verhaal nou? Wilhelm, lachend: "Tijdens zo'n feest vroeg men wel vaker of wij de prijs wilden meenemen, omdat anders niemand zich zou herinneren waar hij was. Hoe het precies is gegaan, weet ik niet meer. Maar het klopt sowieso dat die cup een tijdje bij ons heeft gestaan. Niet op de wasmachine hoor, maar in de dienstwoning - veilig bewaakt door onze twee honden." Michiel van den Berg uit Noordwijk kent Van Gaal inmiddels ook al zo'n vijftien jaar. Samen met zijn broer runt Van den Berg onder meer restaurant Bries. Hun ouders wonen al jaren naast Louis en Truus van Gaal.

"Dat norse en afstandelijke zal hij wel voor de buitenwereld bewaren," zegt Van den Berg, "want daar heb ik echt nooit iets van gemerkt. Zo gooide een beginnende serveerster een keer per ongeluk haar dienblad om toen ze Van Gaal en zijn entourage bediende. Er zijn weleens bekende gasten die dan de grote ster gaan uithangen, maar Louis niet. Die zei: 'Meisje, daar hoef je toch helemaal niet zenuwachtig van te worden?' Hij vroeg haar om bij ze te komen zitten, wilde weten hoe ze heette."

Louis volgens de journalisten

De gevechten van Van Gaal met de pers zijn vermaard. Sinds hij opnieuw aantrad als bondscoach, zorgen met name de aanvaringen met chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf voor spektakel. Van Gaal verweet Driessen onder meer 'gewoon helemaal geen verstand van voetbal' te hebben. De mare gaat dat Van Gaal die tweestrijd gebruikt als signaal richting zijn spelers. "Dat heb ik ook gehoord," zegt Driessen zelf, "maar niet van Van Gaal zelf of van spelers. Ik weet alleen wel: niks is zomaar bij hem, dus het zou me niet verbazen."

Kees Jansma probeerde in zijn tijd als perschef van Oranje nog om een gesprek met De Telegraaf op te zetten, maar daar stond Van Gaal niet voor open. Driessen: "Dus ik spreek hem alleen op die persconferenties. En dan ben ik geen schoothondje, nee." Over Van Gaal als mens heeft Driessen geen oordeel. "Ik hoor van mensen die met hem werken dat hij zo'n innemende man is. Zelf zou ik het alleen niet weten. Ik weet wel wat ik van hem vind als trainer, en dat is niet per se positief. Want ik vind dat niet alleen het resultaat telt, maar ook de manier waarop. Voor het Nederlands elftal is dat de Hollandse school, en die gooit Van Gaal helaas te grabbel."

Louis van Gaal. Louis van Gaal.

Een van de zeldzame journalisten die wél dichter bij Van Gaal heeft mogen komen, is Jurgen van Uden. Als Zomergasten-redacteur bereidde hij de uitzending met de voetbaltrainer voor. "Van Gaal had de formule van het programma niet meteen door. Tot tweemaal toe begon hij over jeugdfoto's, terwijl het hele idee van het programma natuurlijk is om met televisiebeelden te werken. Maar toen hij eenmaal doorhad dat die beelden ook een metafoor konden zijn voor iets anders, werd het leuk."

Op de avond van de uitzending at de redactie vooraf met hun gast én diens vrouw. "Na afloop complimenteerde Van Gaal de catering met het eten. Die dame gaf daarop Truus een compliment voor haar parfum. Een paar dagen later kwam er een pakketje aan op de redactie. Daarin bedankte Van Gaal voor de goede zorgen, en schreef hij dat het pakketje naar de dame van de catering moest: een flesje van de parfum die Truus had gedragen."

Louis volgens de buitenstaanders

Filmregisseur Martin Koolhoven staat er naar eigen zeggen altijd van te kijken dat de aanpak van Van Gaal werkt. "Ik vind dat hij iedereen als kleuters behandelt. Maar als Erik ten Hag bij Ajax zou weggaan en Louis volgt hem op, dan denk ik: geen slecht idee. Want het lijkt wel aan te slaan." Als potentieel filmpersonage is Van Gaal 'een stuk interessanter dan heel veel andere mensen uit de voetballerij', meent Koolhoven.

"Ik denk dat ik hem in een film zou neerzetten waarin zijn principes hem in de weg gaan zitten. Of dat hij gedwongen wordt om de finale te verliezen - dat zou hij heel erg vinden, denk ik. Een komedie is het meest geschikt. Die zijn namelijk juist het leukst als de personages zichzelf bloedserieus nemen, en dat kun je van Van Gaal wel zeggen." Volgens Valentijn Driessen wilde Van Gaal zich voorheen niet vanuit een bepaalde hoek laten fotograferen omdat de buts in zijn neus dan te zichtbaar zou zijn. Rond de eeuwwisseling kreeg zijn neus een upgrade.

Kno-arts Jaap Veldhuizen van Kazem Aesthetica: "Je kunt op de foto's zien dat hij een platte, ingedeukte neus had. Dat geeft niet alleen een wat dommige uitstraling maar mogelijk ook ademhalingsproblemen. De reconstructie heeft absoluut een fraai resultaat opgeleverd." Een goede keus, meent Veldhuizen. "Als iets detoneert, bijvoorbeeld de neus, dan wordt je aandacht daarnaartoe getrokken. Ik sluit niet uit dat zijn neusreconstructie hem niet alleen meer zelfvertrouwen heeft gegeven, maar ook zijn carrière als trainer heeft geholpen. Want als trainer word je toch een tikkie minder serieus genomen als je zo'n afleidende neus hebt."