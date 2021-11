Ze zijn een hit op Instagram, de jagende Achterhoekse zusjes Frederieke en Esther Kamphuis. Ze presenteren zich als The Hunting Sisters op het socialmediaplatform, waar ze inmiddels bijna 2200 volgers hebben. 'Een schot moet dodelijk zijn, om onnodig lijden van het dier te voorkomen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De passie voor de jacht is ze met de paplepel ingegoten. Vol enthousiasme vertellen ze erover op Instagram, en eigenlijk krijgen Frederieke (30) en Esther (28) Kamphuis nooit negatieve reacties op hun foto's op het platform. "Jagen is in de Achterhoek heel gewoon, dat is in sommige delen van het land wel anders."



Toch zijn ze voorzichtig, vanwege fanatieke tegenstanders van de jacht. Frederieke is doktersassistente, woont in de gemeente Bronckhorst. "Schrijf maar niet in welk dorp."



En vader, die de liefde voor de jacht bij de zussen heeft aangewakkerd, wil niet dat zijn voornaam wordt genoemd.

'Je moet zorgen dat je schotvast bent'

We spreken af bij schietbaan Het Ruurlose Broek in Ruurlo, waar Esther sinds enige tijd werkt. Fanatieke schietsporters zijn de zussen niet, toch zijn ze regelmatig op de baan om met hagel kleiduiven uit de lucht te schieten en als instructeurs. "Je moet zorgen dat je schotvast bent. Regel is dat een schot dodelijk moet zijn, om onnodig lijden te voorkomen."

Als ze 5 en 3 jaar oud zijn neemt vader zijn dochters mee, als hij op verzoek van boeren duiven, kraaien en ganzen die overlast veroorzaken verjaagt. "Kussen onder de arm en pa kon schieten tot we in slaap vielen. Dan stopte hij."

De zusjes Esther en Frederieke. De zusjes Esther en Frederieke. Foto: Theo Kock persfotografie

Besmet met het 'jachtvirus'

Een paar jaar later zijn ze er regelmatig bij als vader de schietbaan op gaat. Geen wonder dat Frederieke en Esther besmet zijn met het virus. De oudste van de twee heeft haar jachtakte al drie jaar op zak, haar zus is hard op weg en wacht nog op de officiële papieren. Zomaar het bos in om er op los te knallen is er niet bij. Jagers moeten aan allerlei strenge eisen voldoen.



Geduldig leggen de zussen uit wat de regels zijn. Het jachtseizoen loopt van 15 oktober tot 31 januari. De vrij bejaagbare diersoorten zijn dan wilde eend, fazant, houtduif, haas en konijn. In die periode mag iedereen met een akte jagen, maar wel op eigen jachtgrond.



Ook mag een gediplomeerd jager op verzoek van boeren aan schadebestrijding doen, eveneens op eigen jachtgrond. "Daar zit ook het nut van jagen, want van het land komt ons voedsel. Niemand heeft er baat bij als akkers verarmen door schijtende ganzen. Dat is slecht voor de koeien, de boeren én de consument."

Wildjacht slechts 10 procent van bezigheden

Jagen op wild vormt hooguit 10 procent van de bezigheden van een jager, aldus Frederieke en Esther. "Lekker buiten zijn, met elkaar de natuur in, drijfjachten, onderhoud van het landschap, de contacten met de boeren. Er komt heel veel bij kijken."

Onlangs zijn de twee een weekeinde gaan drijven in de buurt van het Duitse Hannover. Op uitnodiging van de jagersclub daar. "Dat hebben we van onze vader geleerd. Je moet uitgenodigd worden, je mag jezelf niet aanbieden. Geduld hebben is belangrijk. Het was een prachtige ervaring, er komt natuurlijk ook een bak gezelligheid bij."



Tradities vormen een belangrijk onderdeel van de jacht. Zo is het de gewoonte om het geschoten wild na afloop met jachthoorns af te blazen, uit respect voor de dieren.



Bijkomend voordeel zijn de culinaire geneugten. "Biologischer kan bijna niet. Je maakt zo'n dier schoon en de volgende dag eet je het op. Onze vader heeft geweldige recepten. Rond de Kerst is zijn hazenpeper bijvoorbeeld heel populair. Daar maakt hij veel vrienden en buren blij mee."