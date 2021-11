Omdat alle wetten en regels precies in haar nadeel uitvielen, kreeg een vrouw uit Gelderland een WIA-uitkering van slechts 182 euro per maand. Veel te weinig om van te leven. En dus moet dat bedrag fors omhoog, oordeelt de rechtbank.

Hoeveel pech kun je hebben? Die vraag dringt zich op bij een uitkeringskwestie waarover de rechtbank in Gelderland zich dinsdag uitsprak. Een vrouw was na haar studie net twee maanden aan het werk als begeleider in de gehandicaptenzorg toen het noodlot toesloeg. Een kwaadaardige hersentumor zorgde voor epileptische klachten en betekent op termijn waarschijnlijk haar doodvonnis. Omdat ze zich ziek moest melden, vroeg ze een WIA-uitkering aan bij uitkeringsinstantie UWV.

Daarbij bleek ze slechts recht te hebben op 182 euro per maand, een bedrag dat in geen verhouding stond tot de ruim 2700 euro die ze in twee maanden tijd aan salaris kreeg. Dat is omdat het UWV het gemiddeld inkomen over een heel jaar als uitgangspunt neemt: ook de maanden dus waarin iemand nog niet heeft gewerkt.

De regeling kan nogal onrechtvaardig uitpakken

Een regeling die nogal onrechtvaardig kan uitpakken voor mensen die nog geen volledig jaar hebben gewerkt. Juist daarom is er een aanvullende 'startersregeling': voor wie na een studie net aan het werk is, tellen de niet-gewerkte maanden niet mee in de berekening.

Maar daarvoor kwam deze vrouw bij strikte interpretatie van de regels niet in aanmerking. Ze sprong namelijk nog tijdens haar studie één dag bij bij haar oude bijbaantje van de middelbare school, waarmee ze precies 42,50 euro verdiende. Conclusie van het UWV: de startersregeling was daarom op haar niet van toepassing.

Daarmee handelt het UWV puur naar de letter van de wet volledig juist. Maar in dit geval is de geest van de wet belangrijker, oordeelt de rechtbank nu. Het UWV-besluit heeft, zo staat in het vonnis, 'zodanige schrijnende en nadelige gevolgen, dat deze onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de wet'. Het UWV had daarom juist hier moeten afwijken van de formele voorschriften rondom de startersregeling. "Deze bepaling had verweerder in dit bijzondere geval buiten toepassing moeten laten", aldus de rechter.

En dus moet het UWV haar uitkering nu opnieuw berekenen. Daarbij ligt het in de rede dat de vrouw recht heeft op een veelvoud van het bedrag dat ze tot nu toe kreeg. De uitkeringsinstantie moet haar ook alsnog compenseren voor de periode dat ze een te lage uitkering ontving.

UWV is blij met uitspraak

Het UWV ziet dit soort tussen-wal-en-schipgevallen zelf overigens ook als een probleem. De uitkeringsinstantie heeft dan ook "met instemming kennis genomen van de uitspraak", laat een woordvoerder weten. Ondanks het feit dus dat de organisatie volledig in het ongelijk is gesteld. "We hebben bij de zitting al aangegeven dat het onredelijk en onwenselijk is hoe laag de uitkering voor deze cliënt uitpakt. Maar dat deze regelgeving geen hardheidsclausule kent die uitzonderingen mogelijk maakt."

Volgens het UWV komen cliënten die pas net werken vaker in de problemen door de manier waarop de hoogte van de WIA-uitkering wordt berekend. De organisatie stuurde daarover in juni al een 'knelpuntenbrief' naar minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid. "We hebben daarin aangegeven dat uitkeringsgerechtigden onevenredig zwaar geraakt kunnen worden en vinden het goed dat de rechtbank dit benoemt."

Het vonnis gaat echter ook over de rol van het UWV zelf. De rechtbank zegt in feite in iets andere bewoordingen dat het UWV bij zo'n duidelijk knelgeval de menselijke maat moet hanteren. In zo'n geval prevaleert het evenredigheidsbeginsel: als een regel in een bijzonder geval desastreus - onevenredig - uitpakt, is afwijken wettelijk mogelijk. Dat roept de vraag op of het UWV zelf ook zijn werkwijze aanpast. "Wat dit betekent voor onze dagelijkse praktijk, is natuurlijk iets dat we goed gaan bekijken."