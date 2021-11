Hoe hoger opgeleid, hoe groter de loonstijging, blijkt uit nieuw salarisonderzoek. Zo wordt de kloof tussen lager- en hogeropgeleiden alleen maar groter. Wat betekent dit voor het dagelijks leven van werkenden?

Lageropgeleiden blijven steeds verder achter in salaris, blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2021 van carrièresite Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder ruim 30.000 werknemers in loondienst.



Ruim 60 procent van de hbo- en wo-opgeleiden zag het salaris stijgen, tegenover 44 procent van de laagopgeleiden (alles beneden mbo 4). Bij 46 procent van deze groep bleef het salaris gelijk, 11 procent is minder gaan verdienen. "Wij zien dat als je lager opgeleid bent, je vaker de pineut bent. Op alle vlakken", zegt Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie en medeopsteller van het Nationaal Salaris Onderzoek.



Want laagopgeleiden hebben vaker een flexibel contract, hebben minder doorgroeimogelijkheden en vinden de beloning het vaakst onrechtvaardig. Van Muijen maakt zich zorgen om het salaris en de geringe loonsverhoging van deze groep. "Het wordt voor een groeiende groep steeds lastiger om in het levensonderhoud te voorzien."

Centen in plaats van procenten

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha ziet de loonkloof tussen hoogopgeleid en laagopgeleid al jaren alleen maar groter worden. "Veel werk wordt tegenwoordig uitbesteed. Zo vallen bijvoorbeeld schoonmakers, callcentermedewerkers en mensen in de logistiek onder een andere, goedkopere cao dan de medewerkers in loondienst of zelfs onder geen cao. Ze verdienen een minimumloon en als er al loonsverhoging is, is het geen vetpot."



Werknemers met een hoog inkomen maken ondertussen wel grote stappen in salaris. Boufangacha: "Loonsverhoging gaat in procenten. Dus voor iemand met een hoog salaris, pakt het heel anders uit dan voor iemand die een stuk minder verdient. Dat proberen wij te doorbreken door met vaste bedragen te werken, centen in plaats van procenten. Zo hopen we dat de kloof tussen arm en rijk niet nog groter wordt."



De FNV maakt zich ook hard voor een verhoging van het minimuminkomen. "Het is nu geen inkomen waar je van kunt rondkomen. Veel gezinnen moeten keuzes maken om de eindjes aan elkaar te knopen. Het minimumloon moet fors omhoog, naar 14 euro per uur. En er moet meer zekerheid komen. Veel werknemers met een flexibel contract moeten fulltime beschikbaar zijn, maar kunnen alleen parttime aan de slag omdat er niet genoeg werk is."

Aangevuld met toeslagen

Bedrijven die nu enorme winsten maken, zoals supermarkten en pakketbedrijven, moeten in actie komen, vindt Boufangacha. Al het personeel moet van de welvaart mee kunnen profiteren. "Deze bedrijven vertikken het om hun mensen voldoende te betalen. Het inkomen moet nu worden aangevuld met allerlei toeslagen, bekostigd door de belastingbetaler. Deze mensen kunnen zo geen volwaardig zelfstandig leven leiden. En nu het leven rap duurder wordt, wordt deze groep als eerste keihard geraakt. We zien nu dezelfde signalen in de middenklassen ontstaan."



Dat ziet ook hoogleraar Van Muijen: "Zelfs wie een gemiddeld jaarsalaris verdient, kan niets beginnen op deze huizenmarkt."

Regina Vlot. Regina Vlot. Foto: Koen Verheijden

'Zelfs cliniclowns verdienen meer dan verzorgenden'

Met drie jonge kinderen zaten vakanties er niet in voor verzorgende Regina Vlot (44). Toen ze haar onvrede uitte over haar salaris, verloor ze haar baan.



"Ik heb altijd als verzorgende in verpleeghuizen gewerkt. In de zorg werk je onder hoge druk. We hebben er veel meer verantwoordelijkheden bij gekregen, zeker sinds corona. Als daar dan niet genoeg salaris tegenover staat, is de energie op een gegeven moment weg."



"Het salaris van een verzorgende weegt niet op tegen de verantwoordelijkheden. Een stratenmaker verdient meer, zelfs cliniclowns verdienen meer."



"Hoewel mijn man een inkomen heeft, is het voor ons lastig om rond te komen. Vakanties met onze drie kinderen zaten er nooit in. Ik heb zelfs bij de voedselbank gelopen. Veel verzorgenden met een klein contract hebben er een baan naast. Mijn salaris is ook al die jaren hetzelfde gebleven. Ik ben natuurlijk wel een paar treden omhooggegaan, maar dat was nooit veel."

"Momenteel heb ik geen inkomen. Ik zit thuis, mede doordat ik in de media ben geweest om het lage salaris van het zorgpersoneel aan te kaarten. Mijn manager was het daar niet mee eens. Ze zeiden dat ik niet functioneerde en me daarom ontsloegen, maar ik heb nooit gehoord dat ik mijn werk niet goed deed. Het is jammer dat ik niet meer kan werken, maar als niemand zijn mond opentrekt, gebeurt er niets."



"Omdat er allemaal onwaarheden in de vaststellingsovereenkomst stonden, heb ik die niet willen tekenen. Daarom heb ik nu ook geen recht op een WW-uitkering. Maar ik kon het niet. Dit was niet de reden dat ik ontslagen ben."



"Gelukkig heb ik nu zicht op iets anders. Ik ben van plan om zelf een zorgorganisatie op te zetten voor moeders."

Charlotte Barnhoorn. Charlotte Barnhoorn. Foto: Marco Okhuizen

'Krijg ik het hier niet, dan wel bij een andere werkgever'

IT-consultant Charlotte Barnhoorn (28) zag haar salaris de afgelopen jaren wél enorm toenemen. Ze kan nu in haar eentje een hypotheek betalen.



"Je moet als vrouw je mannetje staan in de IT-wereld. Een beoordelings- of functioneringsgesprek heb je negen van de tien keer met een man. Ik wilde heel graag mijn salaris aankaarten, want als vrouwelijke IT'er ben je in de minderheid en dat maakt je positie uniek."



"Ik vond het lastig om te bepalen wat ik dan zou kunnen krijgen. Toen heb ik bij coachingsbedrijf Succes met Onderhandelen een onderhandelingstraject gevolgd. Ik leerde om te gaan staan voor wat ik waard ben en wat ik kan toevoegen aan het bedrijf. En ik leerde welk salaris daar dan bij hoort. Dan ga je een gesprek met je leidinggevende heel anders in."



"Ik wist dat ik voor 100 tot 200 euro per uur word 'verkocht' aan klanten, dus dan weet je ongeveer hoeveel winst ze op je maken en hoeveel loonsverhoging je kunt vragen. Je moet wel ballen hebben om het gesprek op deze manier te voeren. Ik zit al vier jaar in het vak, als je net begint is dat misschien een stuk lastiger."



"Gelukkig is de markt gunstig. Krijg je het niet hier, dan wel bij een andere werkgever. Dat is zeker in de IT-branche zo. Ik heb zo een lijstje met tien bedrijven die me willen hebben."



"Uiteindelijk heb ik gekregen wat ik wilde. Ik verdien nu ruim 30 procent meer dan het salaris waarmee ik begon. Daardoor heb ik in Amsterdam een huis kunnen kopen, zelfs als single. Het geeft me zo veel meer vrijheid, maar ook rust. Als mijn wasmachine kapotgaat, kan ik een nieuwe kopen. Ook wilde ik altijd een hond, die heb ik nu omdat ik er geld voor heb."