De Belarussische president Aleksander Lukashenko is niet de eerste die migratie gebruikt om de EU onder druk te zetten.

De Belarussische president Alexander Lukashenko laat migranten vrij door zijn land reizen, om ze illegaal de EU binnen te laten glippen. Lukashenko doet dat sinds de EU sancties instelde tegen zijn bewind vanwege verkiezingsmanipulatie en repressie. Volgens de Europese Unie probeert de Belarussische leider de EU met de migratie te chanteren. Ook andere buurlanden van de EU, zoals Turkije en Marokko, oefenden de afgelopen jaren op deze manier druk uit.

Het komt dus vaker voor?

Ja, gemanipuleerde migratie wordt wereldwijd af en toe gebruikt om politieke, economische of militaire doelen te bereiken. Het kan gaan om mensen die grootscheeps worden verjaagd uit een bepaald gebied, om het in te nemen of om de etnische samenstelling te veranderen, of om guerrilla's hun steun van burgers te ontnemen. Dit overkwam bijvoorbeeld honderdduizenden leden van de islamitische Rohingya-minderheid die in 2017 op bloedige wijze werden verdreven uit Myanmar. Maar het doel kan ook zijn om het ontvangende land te overweldigen, destabiliseren of chanteren.

Waarom wordt Turkije voortdurend als voorbeeld aangehaald?

Omdat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan er een handje van heeft. Zo wisten Griekse journalisten de hand te leggen op notulen van een kennelijk brisante ontmoeting begin 2016 tussen Erdogan en EU-kopstukken. "We kunnen de deuren naar Griekenland en Bulgarije elk moment openzetten en de vluchtelingen op de bus zetten", zou de president hebben gedreigd. In ruil voor het beteugelen van de migratie incasseerde Erdogan 3 miljard euro voor het verbeteren van de levensomstandigheden van Syrische vluchtelingen in zijn land, versneld visumvrij reizen voor Turken en de belofte dat de stagnerende onderhandelingen over toetreding tot de EU weer zouden worden opgestart.

Rusland, dat Lukashenko steunt, suggereerde dinsdag dat de EU aan Belarus, net als aan Turkije, geld moet gaan geven voor het onder controle brengen van de migratie.

Het lijkt voor Lukashenko ook een vlucht naar voren. Is dat typisch?

Ja, het zijn vaak relatief zwakke, autocratische landen die migratie als drukmiddel inzetten tegen machtiger, meer democratische landen. Het zwakkere land creëert dan bewust een 'crisis' om het speelveld iets gelijker te maken. Vervolgens biedt de veroorzaker een oplossing van de crisis aan in ruil voor geld of gunsten. Zo wist de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro met gemanipuleerde migratiegolven van landgenoten op autobanden, vlotten en krakkemikkige boten concessies los te peuteren bij het veel machtiger Amerika.

Hoe effectief is dit pressiemiddel?

Het is vaak opvallend effectief. De Amerikaanse hoogleraar Kelly Greenhill, verbonden aan Tufts University en Harvard, analyseerde zeker 75 gevallen van met dwang gemanipuleerde migratie, of pogingen daartoe, sinds de jaren vijftig en concludeerde dat de veroorzakers van de migratie in driekwart van de zaken tenminste een deel van hun doelen bereikten. In meer dan de helft van de gevallen bereikten ze zelfs alle of bijna alle doelen. Volgens Greenhill is het middel veelal doeltreffender dan diplomatieke strafmaatregelen, zoals economische sancties. Zo wist de Libische leider Moammar Kadafi, voordat hij in 2011 werd afgezet en gedood, herhaaldelijk toezeggingen van Europese leiders te krijgen met dreigementen om het continent 'zwart te kleuren'.

Gaat Lukashenko succes boeken?

Dat is afwachten. Volgens deskundigen is de EU momenteel kwetsbaar, omdat de samenleving en politiek in veel EU-landen zo sterk zijn gepolariseerd over immigratie. Europese leiders zouden hierdoor geneigd kunnen zijn om toe te geven aan Lukashenko, in de hoop nieuwe interne spanningen te vermijden en te voorkomen dat zij verkiezingen verliezen. Maar tegelijk lijkt de Poolse regering vastbesloten om zijn grens dicht te houden. En de Duitse buitenlandminister Heiko Maas verzekert dat de Europese Unie niet zal toegeven. 'De EU laat zich niet chanteren', twitterde hij dinsdag.