Je zou maar voor de keuze staan. Na anderhalf jaar afzien ben je wel weer aan een feestje toe, maar tegelijkertijd zie je de besmettingscijfers oplopen. Wat doe je dan als je een kroeg of restaurant hebt aan de vooravond van 11-11? "Ik denk er de hele dag aan."

Stel nou dat de aftrap van het carnavalsseizoen niet in de binnenstad, maar in een voetbalstadion werd gevierd. Dan zou er amper discussie zijn over de 25.000 bezoekers die morgen in Den Bosch worden verwacht. Sterker nog: het zou niet eens tot de vijf drukste stadions van het land behoren. Precies om die reden is de opschudding van de laatste dagen niet helemaal terecht, vindt Otto van den Groenendaal.

"De Kuip, grote festivals: het zit allemaal vol", zegt de eigenaar van Stadsherberg 't Pumpke. "Terwijl wij op maar 70 procent van de bezetting zitten. We hebben onze nek uitgestoken om een goed, verantwoord 11-11 te organiseren. En daarmee zijn we al begonnen toen het aantal besmettingen nog veel lager lag."

Een dubbel gevoel

Juist dat laatste zorgt nu voor een behoorlijke worsteling, blijkt uit een rondgang door de binnenstad. Want waarom ligt nu juist 11-11 zo onder een vergrootglas, met de Formule 1 en het Amsterdam Dance Event nog vers in het geheugen? En wat kan je een kroegbaas nog kwalijk nemen als hij zich aan alle regels houdt? Hoewel de verantwoordelijkheid zwaar op de meeste uitbaters lijkt te drukken, gaan verreweg de meesten 'gewoon' open.

"Natuurlijk is het dubbel", zegt Frank Suijkerbuijk van de 7evende Hemel aan de Korte Putstraat. "Het aantal besmettingen is hoog en het laatste dat je wilt is ze nog hoger maken. Ik denk er de hele dag aan. Maar we kunnen eigenlijk niet meer terug. Vrijdag hebben we de knoop doorgehakt. De capaciteit is gebaseerd op de zaken die meedoen. Als ik de tent dichtgooi, wordt het dus op een andere plek drukker."

'Ik hoop dat ik me vergis'

Suijkerbuijk put vertrouwen uit de strenge maatregelen die bij hem in de straat genomen zijn. Aan weerskanten van de Korte Putstraat staat straks iemand van een externe partij die op QR-codes controleert. Iemand van Crowd Professionals houdt het publiek scherp in de gaten. "Het kan ook juist een dag worden waarop we als Den Bosch laten zien dat we samen sterk staan. Dat we ons goed aan de regels houden en dat er geen misstanden ontstaan."

Dat is ook wat overbuurman Kees Lankhaar van Tante Pietje hoopt. Maar toch blijven bij hem morgen de deuren gesloten. Net als bijvoorbeeld bij Eetbar DIT. "Ik hoop oprecht dat ik me vergis", zegt Lankhaar. "en dat het voor iedereen een prachtige dag wordt. Maar ik heb het besluit genomen om niet open te gaan. Het laatste dat ik wil is straks met Kerst opnieuw eten in bakjes serveren, omdat de horeca gesloten wordt. Of dat mijn personeel in de drukke decembermaand besmet is."

Toe aan een feestje

Lankhaar zegt alle respect te hebben voor de collega's die wél open gaan. Zeker voor de kroegen die het al zo zwaar hebben. "Wij hebben hier binnen ook wel eens een feestje, dus ik ben echt niet roomser dan de paus. En ik hoef ook echt niet het geweten van Den Bosch uit te hangen, maar de massaliteit zit me niet lekker. De vergelijking met voetbalstadions gaat volgens mij ook mank, dat is allemaal buiten. Volgens mij zou niemand verbaasd zijn geweest als de burgemeester het vorige week had afgeblazen."

"Het is een lastig besluit geweest om open te gaan", vult Yves Mommersteeg van restaurant Le Bateau aan. "Omdat ook ik de besmettingen zie oplopen en de tweedeling in de samenleving op sociale media sterk zie toenemen." Volgens de restauranthouder voelt iedereen in de stad zich er verantwoordelijk voor om dat een halt toe te roepen. Mede daarom is het feest grotendeels buiten met een bar en muziek. In Restaurant Le Bateau mogen mensen alleen naar binnen om te plassen. "Het heeft echt niet met geld of met carnaval te maken. De wereld heeft dit weer even nodig."