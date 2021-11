Wie in Dordrecht en omliggende gemeenten een bijstandsuitkering aanvraagt, kan in sommige gevallen worden verplicht om schuldhulpverlening te accepteren. 'Vaak staat een schuld ook de stap naar een baan in de weg. Dat willen we doorbreken', licht wethouder Heijkoop toe.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij staat bekend als een van de voorvechters voor een menselijker armoedebeleid. Met minder wantrouwen en minder focus op het tegengaan van misbruik, en meer aandacht voor de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners. Toch voert uitgerekend de Dordtse wethouder Peter Heijkoop (CDA) nu een op het eerste gezicht vrij repressieve nieuwe maatregel door.

Wie in Dordrecht een bijstandsuitkering aanvraagt, kan voortaan door de gemeente worden verplicht om schuldhulpverlening te accepteren. "Vaak komen schulden nu te laat in beeld. En staat dat een terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg. Vandaar dat we zeggen: hier moeten we echt even wat strenger zijn."

Het nieuwe beleid gaat niet alleen in Dordrecht gelden, maar ook in een aantal gemeenten - de Drechtsteden - waarmee de Zuid-Hollandse stad intensief samenwerkt. "Bij onze sociale dienst merken we vaak dat er een taboe op schulden rust", vervolgt Heijkoop. "Sommige mensen komen voor een uitkering, maar zeggen over hun schuld: 'Dat los ik zelf wel op'."

Geen werk zonder telefoonabonnement

Maar zelf de financiële problemen oplossen lukt vervolgens lang niet altijd, constateert de wethouder. "Een schuld is heel ontwrichtend: die kan ertoe leiden dat mensen tegen problemen aanlopen als ze weer werk vinden. Als je niet bereikbaar kunt zijn omdat je telefoonabonnement is afgesloten, bijvoorbeeld. Of als je afspraken vergeet vanwege de financiële zorgen die je op dat moment hebt."

Soms vallen mensen die in eerste instantie werk vinden juist door hun schuld weer terug in de bijstand, constateert Heijkoop. "Dan zien we dat iemand de eerste keer vrij snel aan een baan te helpen was. Maar anderhalf jaar later komt-ie terug bij ons in de kaartenbak. Met een grotere schuld en een veel moeilijker uitgangspositie om weer aan het werk te gaan."

Terwijl juist de gemeente kan helpen om schuldenproblematiek te verhelpen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. "We hebben hier bewindvoerders in dienst, en alles in huis om mensen verder te helpen. We gaan in feite als gemeente zeggen: 'U komt hier nu voor een uitkering. Maar als u schulden heeft, hoort daar óók bij dat we dat probleem oplossen.'"

De gemeente kan die hulp ook gedwongen opleggen, meent Heijkoop. De wet bevat namelijk een artikel dat de gemeente 'verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling' mag opleggen. Of anders gezegd: de gemeente mag aanvullende eisen aan bijstandsgerechtigden stellen om de kans op het vinden van een baan te vergroten.

'Verplichting zorgt voor stress'

Schuldenexpert André Moerman erkent dat de gemeente wettelijk bevoegd is om schuldhulpverlening te verplichten. Wel is hij verbaasd over de stap van de Drechtsteden. "Juist daar zijn ze erg bezig met beleid dat stress bij uitkeringsgerechtigden moet voorkomen. Dit lijkt daar haaks op te staan."

Moerman herkent het probleem dat Heijkoop schetst wel degelijk: juist een schuld kan de stap naar, bijvoorbeeld, een nieuwe baan in de weg zitten. "Ik snap ook dat je als gemeente alle instrumenten wilt inzetten om aan die schuld te werken. Behalve dan een verplichting: schulden aanpakken werkt pas als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Daar kun je bijvoorbeeld aan werken door deelname aan schuldhulp juist te belonen. Met een verplichting kom je alsnog niet ver als mensen zelf denken dat het niet helpt. Dan verhoog je juist de stress en verbeter je ook de kansen op werk niet."