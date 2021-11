Het geheim van gezond oud worden? Blijven bewegen, altijd. Dat zegt de 97-jarige Wil Pieete en hij kan het weten. Hij slaat nog wekelijks een balletje bij Quick in Apeldoorn en is misschien wel de oudste tennisser van Nederland. Al gaat het hem niet om records. 'Bewegen zolang het kan, dat is het belangrijkste.'

Hij zag beelden van de Spaanse wereldtopper Rafael Nadal, die een balletje sloeg met de 97-jarige Leonid Stanlislavskyi. De Oekraïner kreeg een plek in het Guinness Book of Records als oudste tennisser ter wereld. Maar Pieete is net zo oud. "Ik zag die man bewegen en dacht: ik ben veel fitter. Haha."

Zijn tennismaatjes vragen al wie hij uitnodigt om een balletje te slaan, voor de beelden die van hem worden gemaakt. Voor Pieete moet dat Roger Federer worden. Er wordt gelachen. Geen Zwitserse grootheid voor Pieete, hij moet het doen met véél jongere Joost van den Berg (87), met wie hij elke week tennist.

Pieete is niet uit op een plek in de recordboeken. Wel wil hij zijn boodschap graag vertellen, zegt hij in de kantine van Quick, prachtig tussen de bomen van de wijk Berg en Bos gelegen. Waar Pieete tegen een bal slaat op de gravelbanen.

"Een uurtje of anderhalf, lekker tennissen", vertelt de man die nog net zo makkelijk een forehand als een backhand slaat. "Vaak dubbelen we, enkelen doe ik niet meer. We bewegen wel, maar sprinten is er niet meer bij. Ook het sociale aspect is erg belangrijk. We bespreken hier van alles, drinken wat. Dat is al geweldig. Ik kijk er elke week naar uit."

Bewegen, bewegen, bewegen

Bewegen is belangrijk, benadrukt Pieete, terwijl hij met zijn armen zijn woorden kracht bijzet. "Dat begint al bij de jonge generatie. Op de basisscholen moet weer goed bewegingsonderwijs komen, door gediplomeerde leerkrachten. Ook senioren moeten blijven bewegen zolang het kan. Al is het maar even wandelen. Onder begeleiding misschien, daar moeten toch vrijwilligers voor te vinden zijn?"

Elke week bezoekt Pieete de sportschool om zijn lichaam fit te houden. "Vorig jaar was ik nog elke dag op de tennisbaan en elke dag stap ik op de fiets om zeker een half uur te bewegen. Even had ik een winterdip, voelde me wat minder en zegde zelfs mijn tennislidmaatschap op. Maar ik kwam er al snel achter dat ik niet zonder wil en kan. Dus belde ik de voorzitter om me weer aan te melden. Misschien, als het weer het toelaat, kom ik wel vaker dan één keer per week naar de tennisbaan."

Hij vertelt honderduit over zijn leven, hoe hij als docent op de autotechniekschool in Apeldoorn terechtkwam in 1948, hoe hij zich pas op latere leeftijd overgaf aan de tennissport, omdat zijn vrouw al lid was bij Quick. "Mijn vrouw is twintig jaar geleden overleden, daarna had ik nog even een relatie met de vrouw bij wiens ouders ik in de Tweede Wereldoorlog onderdook in Waddinxveen. Het maakte grote indruk op mij. Om een vergelijking met nu te maken: ik zat vijf jaar in lockdown, dus erger ik me wel eens als mensen nu heel hard klagen."

"Mijn vriendin overleed zes jaar later en sindsdien ben ik weer alleen. Maar ik red me prima, kook voor mezelf, al laat ik een paar keer per week een maaltijd bezorgen. En ik doe veel op de fiets, al rijd ik nog wel auto."

Tot over vijf jaar!

Een paar jaar geleden werd hij gekeurd voor de rijbewijsverlenging. "Geen vuiltje aan de lucht, de keuringsarts was uitermate tevreden en riep: 'Tot over vijf jaar'. Riep ik terug: 'Maar dan ben ik dik 100."

Die grens betekent verder niets voor hem. "Nee joh. Weet je, ik ben niet bang voor de dood, al is dat misschien makkelijk gezegd als je 97 bent. Ik kijk niet te ver vooruit, zeg niet dat ik blijf tennissen tot ik 100 ben. Je weet nooit hoe het loopt. Ik geniet er van zolang het kan. En ik blijf bewegen."