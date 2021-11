Sonja werd digitaal beroofd van 13.250 euro toen ze mondkapjes wilde kopen. Na anderhalf jaar knokken tegen Triodos krijgt ze eindelijk haar geld terug van de bank.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De stem van Sonja Bartels slaat over. "De timing, hoe verzinnen ze het. Vier dagen voordat de mijn zaak zou dienen bij het Kifid, de geschillencommissie voor financiële dienstverleners. Er had een nieuw team bij Triodos nog eens naar mijn zaak gekeken en zij zeggen dat het volkomen onbegrijpelijk is dat het zo gegaan is. Ik krijg toch mijn geld terug."



Wat is er gebeurd? Op 3 april vorig jaar krijgt Sonja Bartels uit Utrecht (niet haar echte naam in verband met haar werk) om 7:29 uur een sms'je van het RIVM. Ze kan via de link een 'beperkt aantal zorgpakketten' tegen corona bestellen. Er was in die eerste weken van de pandemie een ernstig tekort aan mondkapjes. Sonja is psycholoog en krijgt de sms op haar werktelefoon. Ze wil bestellen voor haar schoonzus die in de thuiszorg werkt.



"Ik kwam op de site van het RIVM, althans zo leek het, en daarna in de iDEAL-omgeving van Triodos." De betaling haperde: ze moest een paar keer de transactiecode intoetsen zonder resultaat.Wat ze níet weet, is dat criminelen in Kuala Lumpur in Maleisië met die codes de Triodos-app op hun eigen telefoons aan de praat kreeg. Zij sluizen Sonja's spaargeld naar haar betaalrekening en vervolgens naar hun eigen rekening. De beveiligingssystemen van Triodos hebben niets door.



Pas 's middags merkt de vrouw dat ze is beroofd. Dan ziet Sonja twee e-mails van Triodos met de mededeling dat er apps waren geactiveerd op andere telefoons. Andere banken waarschuwen in dergelijke gevallen via sms, maar Triodos koos voor e-mail.



Ze checkt haar saldo en belt vervolgens in paniek de bank. Haar geld is inmiddels spoorloos. Triodos weet ook vrijwel meteen wiens fout het was. Sonja was onzorgvuldig geweest. 'Uw fout, niet de onze', krijgt ze keer op keer te horen van de juristen van de bank. Zelfs een schriftelijke smeekbede naar toenmalig Triodos-topman Matthijs Bierman haalt niets uit. U heeft een 'onaanvaardbaar risico' genomen, zo schrijft hij haar, door op de betaallink te klikken. De bank treft geen enkele blaam.



Sonja schakelt haar rechtsbijstandsverzekering Klaverblad in, maar de juristen daar hebben geen zin in een procedure. Uit andere bankfraudezaken waarmee de verzekeraar op de proppen komt, zou blijken dat ze dit nooit kon winnen.

Schaamte

"Ik wilde het na een paar maanden opgeven. Ik schaamde me dat ik blijkbaar zo dom was geweest. En iedere brief en e-mail van de bank zorgde weer voor negatieve energie. Maar ik was ook boos. Je betaalt een bank toch voor de dienstverlening en goede beveiliging? Triodos heeft de mond vol over duurzaamheid en dat klanten geen nummer zijn, maar mensen waarmee ze in gesprek willen. Ja, tot het fout gaat." Teleurgesteld stapt ze over naar een andere bank.



Een bevriend oud-bankmedewerker fluistert haar in dat er iets niet goed zit bij de beveiliging van Triodos. En ook een vriend, overtuigd van haar gelijk, dringt aan op vervolgstappen. Ze besluit de oplichting toch voor te leggen bij Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.



Kifid heeft na bestudering van de correspondentie en het verweer van Triodos nog de nodige vragen die op de zitting gesteld zouden worden. Bijvoorbeeld: wat was er precies op welke telefoon gebeurd bij het overboeken van Sonja's geld? Alleen Triodos weet het antwoord.

Nieuw fraudeteam

Het antwoord komt niet. Die zitting zou gisteren - bijna 600 dagen na de diefstal - plaatsvinden, maar Triodos haalt bakzeil. Sonja krijgt een paar dagen voor de zittingsdatum telefoon van de bank. Een nieuw fraudeteam van de bank had toch nog eens naar haar zaak gekeken en het standpunt van de bank, dat zelfs door de topman was bekrachtigd, draait 180 graden. "Ik krijg al mijn geld terug. Maar ik ben nog steeds boos. Al die e-mails die ik van de bank kreeg, steeds met dezelfde strekking: Nee, nee, nee, ú zat fout. Hoeveel andere mensen zoals ik zijn er die niets terugkrijgen van Triodos? Hoeveel mensen vechten door? Ze blijven je afwijzen in de hoop dat je het opgeeft. En ik denk dat de meeste mensen het ook opgeven. Het heeft me ontelbaar veel uren gekost om mijn recht te halen. Vorige week nog: mijn dochtertje vierde haar verjaardagsfeestje, maar ik hing weer met Triodos aan de lijn."



Triodos-woordvoerder Koen Jonker wil niet zeggen waarom de bank na anderhalf jaar plotsklaps van gedachten is veranderd over de phishing waar Sonja slachtoffer van werd en of de bank dat bij meer klanten doet. "We reflecteren bij een herbeoordeling kritisch op meerdere aspecten. Niet alleen juridisch of het handelen van de klant al dan niet nalatig was, maar ook hoe met de klacht is omgegaan. We kijken ook naar de menselijke kant." Dat betekent niet dat ieder slachtoffer bij Triodos dat geen vergoeding kreeg, nu kan vragen om heroverweging van de beslissing. "Als een klacht bij ons is afgehandeld, is die afgehandeld. Het staat mensen vrij om naar het Kifid te stappen."

Identificatie

Triodos werkt ondertussen aan een andere beveiliging bij het installeren van de Triodos-app. Dat gebeurt dan niet meer met codes die op een identifier ingetikt moeten worden, maar met digitale identificatie. De oplichters in Maleisië zouden het daar een stuk moeilijker meer hebben gehad.



De 13.250 euro wordt binnen twee weken overgemaakt. Bartels: "Ik had eerlijk gezegd niet gedacht het geld ooit nog terug te zien. We gaan nu eerst vloerverwarming in de keuken aanleggen, en we geven een feest om het te vieren."

Behandelaar van financiële klachten

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid, behandelt zo'n 3000 zaken per jaar. Het gros gaat over verzekeringen. Maar ook phishing en andere bankfraudezaken waarbij de bank niet wil vergoeden, worden er behandeld. Bij bijna de helft van de gevallen komen partijen er toch nog onderling uit, voorafgaand of zelfs tijdens de zitting.