Boven een pot stomend water hangen. Kauwen op gember. In dit seizoen proberen we van alles om het gesnotter te stoppen. Hoogleraar huisartsengeneeskunde Dirk Devroey scheidt het kaf van het koren.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Een verstopte neus kan twee oorzaken hebben", zegt Dirk Devroey, huisarts en hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel . "Ten eerste is er de virale infectie van je neus, met op hetzelfde moment meestal ook klachten van je keel en sinussen (bijholten). Je lichaam wil het virus dan elimineren en doet dat door stoffen uit te scheiden via het neusslijmvlies, dat daardoor zal opzwellen. Dat is wat we kennen als sinusitis of neusverkoudheid. Ten tweede is er de verstopte neus als gevolg van een allergie, zoals een pollenallergie of allergie voor dieren. Alles wat via de lucht tot ons komt, kan een zwelling van het neusslijmvlies veroorzaken."



Deze middelen helpen mogelijk bij neusverkoudheid:

1. Neusspray: helpt wel

"Er zijn veel soorten neusspray. Ik raad bij een neusverkoudheid een verzadigde of fysiologische zoutoplossing aan. Je kunt zo'n busje in de supermarkt kopen, maar ook zelf maken. Strooi wat keukenzout in een pot water, laat het oplossen en spuit het mengsel in je neus met een plastic spuitje. Je kunt ook een neusspray met ontsmettingsmiddel kopen, zoals xylometazoline. Zwaarder moet je bij een verkoudheid niet gaan. Dus geen cortisone of producten die de bloedvaten in het neusslijmvlies laten samentrekken. Zulke middelen worden snel te veel gebruikt, waardoor gewenning optreedt en zelfs gevaar voor verslaving bestaat. Cortisonespray gebruik je wel bij allergieën."

2. Een pot met stomend water: helpt wel

"Met je hoofd boven een pot met stomend water hangen mag zeker. Ik zou niets extra's in dat water doen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat honing of zout zou helpen, maar je vergroot wel het risico op irritatie aan je ogen. Sommige mensen doen een druppeltje eucalyptus in het water, voor een fijn effect aan de luchtwegen. Je kunt dat vergelijken met een Turks stoombad. Dat kan zeker, maar overdrijf de hoeveelheid niet, dat kan je neus overprikkelen."

3. Je neus snuiten: helpt wel en niet

"Je neus snuiten is goed als je het zachtjes doet en niet te vaak. Houd er rekening mee dat het slijm dat je neus aanmaakt dient om je te genezen. Het kan op een bepaald moment onaangenaam aanvoelen maar als je het slijm weg snuit, zal je neus gewoon nieuw slijm aanmaken."

4. Een ui op je nachtkastje: helpt niet

"Een klassieker. Uien maken deel uit van een volksgeloof uit de tijd van de pest. Mensen merkten toen dat bewoners van huizen waarbij uien in de tuin waren geplant, minder getroffen werden door de pest dan huizen zonder. Maar de ratten, die de pest verspreidden, bleven weg van die huizen omdat ze niet van uien houden.



Mensen doen de raarste dingen met uien. Sommigen gaan ze versnipperen en inademen, omdat het de neus doet lopen en de ogen doet tranen. Ze denken dat ze op die manier zullen genezen. Spoelen met water en zout is beter. Een ui op je nachtkastje, zelfs al is die in tweeën gesneden, of de dampen van een ui inademen, heeft weinig tot geen effect."

5. Vicks VapoRub: helpt niet

"Ik ben daar geen voorstander van. Mensen brengen dat goedje al snel te veel aan. Vaak ga je er juist meer van hoesten omdat die vluchtige stof een hele nacht je luchtwegen irriteert, met neusloop tot gevolg. Liever niet doen dus."

6. Kauwen op gember: helpt niet

"Gember zou volgens bepaalde bronnen slijmoplossend werken, je longen helpen kalmeren en keelpijn verzachten. Maar daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Het feit dat kauwen doet slikken, zal je luchtwegen misschien even openzetten, maar of dat nu op gember is of op een stuk fruit maakt geen verschil."

7. Soep met peper: helpt niet

"Ik zie niet in hoe soep met peper je neus zou kunnen vrijmaken. Als je het binnen de categorie warme dranken bekijkt, dan zou je ook glühwein of warme melk kunnen nuttigen, of een gewoon bord soep. Dat helpt wel om eventuele keelpijn te verzachten en je temperatuur wat omhoog te krijgen. Die verhoging heb je nodig om te genezen. Maar peper heeft geen enkel nut om een verstopte neus tegen te gaan. Capsaïcine is de stof die in rode peper zit en de luchtwegen heftig irriteert. Het gebruik ervan bij verkoudheid is dan ook niet aan te raden."

8. Paracetamol: helpt niet

"Als je koortswerende middelen gebruikt, remt dat de temperatuursverhoging en afweer van je lichaam. Je lichaam verhoogt je temperatuur juist omdat virussen minder kunnen vermenigvuldigen als je koorts hebt. Met koortswerende middelen blijf je langer ziek. Paracetamol om te genezen van een verstopte neus is zeker geen goed idee."

9. Voldoende water drinken: helpt wel en niet

"Je hoeft geen liters water te drinken maar regelmatig kleine slokjes water helpen om minder keelpijn te hebben en snot dat langs achter in de neus verdwijnt in te slikken. Voldoende water is nuttig als je ook koorts hebt. Op zich is het dus zeker een goed idee, al zal het niet rechtstreeks je verstopte neus aanpakken."

10. Stoppen met roken: helpt wel en niet

"Het zal geen direct effect hebben natuurlijk, maar we weten wel dat rokers langer ziek blijven van luchtweginfecties dan mensen die niet roken. Op langere termijn zal stoppen met roken dus helpen, maar als je vandaag ziek bent en je stopt met roken, dan zal dat niet helpen om morgen beter te zijn."



"Gezond eten, sporten en voldoende slapen zijn de basis voor een goede gezondheid en een goede afweer", zegt Devroey. "De voorbije maanden hebben we gemerkt dat afstand houden, een mondkapje dragen en handen ontsmetten zeer effectief zijn in het voorkomen van infecties. Niet alleen voor het coronavirus was dit nuttig, maar ook voor de gewone verkoudheidsvirussen. We kunnen uiteraard niet verwachten dat we deze maatregelen voortzetten na corona, maar we kunnen er wel een aantal leerpunten uit meenemen. Ga niet werken als je ziek bent, draag een mondkapje in het openbaar vervoer en was regelmatig je handen."