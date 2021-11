De Brusselse psycholoog Danièle Zucker kreeg recent telefoon van een bezorgd echtpaar. Of ze eens mochten langskomen? Tijdens een avondje uit was hun dochter van vijftien verkracht. Of ze al een klacht bij de politie hadden ingediend, wilde Zucker weten. Neen, want hun dochter had uiteindelijk zelf ook een beetje gedronken. "En dan?", zegt Zucker die voor eens en altijd de puntjes op de i wil zetten. "Een slachtoffer is nóóit verantwoordelijk voor de criminele daden van een verkrachter."

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Onder andere voor alle slachtoffers", zegt Danièle Zucker op de vraag waarom ze een boek over de vooroordelen van verkrachtingen heeft geschreven. Vijftien jaar lang stond ze aan het hoofd van de dienst die ze zelf oprichtte: de psychiatrische afdeling van de spoedgevallen in het Brusselse ziekenhuis Sint-Pieter. "Elk jaar passeerden daar meer dan 100 slachtoffers van verkrachting", zegt ze.

Van opleiding is Zucker filosofe en doctor in de psychologie. Ze leerde in Amerika van de FBI ook in het hoofd van daders te kijken. De tel is ze al lang kwijt. "Tijdens mijn hele carrière als psychologe heb ik al duizenden verkrachte jonge meisjes en vrouwen zien passeren. Verwoeste levens. Niet alleen dat van het eigenlijke slachtoffer, maar ook dat van de kinderen en de partner. Want plots durft mama niet meer buitenkomen door haar panische angsten. Plots stelt papa vast dat mama niet meer met hem wilt vrijen. Omdat dat gewoon niet meer lukt."



In haar boek spreken veel cijfers voor zich. Zoals dat de helft van de slachtoffers een zelfmoordpoging onderneemt. Of dat twee op de drie slachtoffers drie jaar nadat ze verkracht zijn opnieuw single zijn. Omdat hun relatie eraan kapotgaat. 8,5 procent raakt zwanger na een verkrachting. 40 procent van hen kiest voor een zwangerschapsonderbreking. "Te weinig mensen staan daarbij stil."

Herinnert u nog uw eerste ontmoeting met een slachtoffer van een verkrachting?

Zucker: "(trekt haar wenkbrauwen hoog op) Oh ja. Dat moet eind de jaren tachtig geweest zijn. Ik werkte nog niet lang in het ziekenhuis. Plots stond ze daar. Een verkrachte vrouw. Haar verhaal was 'horrible'. Verschrikkelijk. Ik was het nochtans gewend om te werken met patiënten in crisis. Maar wat moest ik een verkrachte vrouw vragen? Iets over haar moeder of vader? Over haar werk? Ik voelde me zo machteloos. Ik wist écht niet hoe ik die patiënte kon bijstaan. Het was zelfs zodanig erg dat ik ze probeerde te mijden. Omdat ik gewoon niet kón luisteren naar haar. (legt haar hand op haar hart) Daaraan terugdenken doet nog altijd pijn."

Intussen hebt u een lange weg afgelegd.

"Na mijn eerste slachtoffer besefte ik dat het anders moest. Ik investeerde veel in de overwegend jonge meisjes en vrouwen die ik voor me kreeg. Stap voor stap ging dat beter. Maar ik zag dat het vaak opnieuw fout liep toen de slachtoffers toch de moed hadden om naar de politie te stappen. Daar stelden ze vaak niet de juiste vragen of gaven ze scheve opmerkingen. Een slachtoffer wil van de politievrouw die haar ondervraagt bijvoorbeeld niet horen dat het haar nooit zou overkomen. Dat zij het niet zou laten gebeuren. Of dat het toch niet zo slim was om iemand te volgen die ze een kwartier eerder had leren kennen in een club. Ik heb daarop mijn telefoon gepakt en gebeld met de politie en het parket in Brussel. Die mensen voelden zich op dat vlak even verloren als ik destijds. Het was geen slechte wil. Het was onwetendheid. Om gepast te kunnen reageren, moet je eigenlijk eerst weten wie een verkrachter is."

En, hoe ziet de doorsnee verkrachter eruit?

"De meerderheid van de mannen is natuurlijk geen verkrachter. Onderzoek schat hun aantal tussen zes en 12 procent van de mannelijke bevolking. In ongeveer 70 procent is de verkrachter een bekende in de brede zin van het woord. Dat kan dus familie zijn of een buur, maar evengoed iemand uit de sportclub of iemand die je pas hebt ontmoet op café. Verkrachters lijken voor de buitenwereld vaak perfect normaal. Maar onderzoek toont duidelijk aan dat meer dan 70 procent recidivist is. Dat is erg belangrijke informatie. Meer dan zeven op de tien verkrachters zijn dus niet aan hun proefstuk toe! Hun eerste verkrachting plegen ze doorgaans al op een leeftijd van 13 tot veertien jaar. (steekt haar wijsvinger op) Dat is een gemiddelde. Dat betekent dus dat sommige daders nóg jonger zijn. Er zijn gevallen bekend van elf jaar en zelfs jonger."

Waarom verkracht een kind?

"Omdat hij het zelf heeft meegemaakt of omdat hij het heeft gezien. Los van de leeftijd draait het altijd om één ding: (spuwt het woord uit) macht. De verkrachter wil meester zijn over zijn slachtoffer. Dat zeggen ze zelf in onderzoek waarin hen anonimiteit wordt gegarandeerd. Want waarom kiezen verkrachters niet altijd de mooiste vrouwen of mannen uit? Dat is de realiteit. Amper 7 procent van de verkrachters zegt dat het uiterlijk van hun slachtoffer(s) belangrijk was. Maar hoe leg je uit dat ze ook bedlegerige vrouwen van 99 jaar of baby'tjes verkrachten? Dat toont iets belangrijks: dat het niét om iets seksueels gaat. Ze willen het gevoel hebben over leven en dood te beschikken. De almachtige te zijn. Sommigen zeggen ook dat hun slachtoffer hen aan hun moeder deed denken. Voor een onderzoek in Canada bezochten we een instituut dat verkrachters de hele dag door begeleidt. Het Pintel in Montreal. Een topinstituut met een hele reeks behandelingen. Weet u wat een verkrachter daar antwoordde toen mijn collega hem vroeg wat hij zoal doet om plezier te maken, sinds hij uit de gevangenis vrijkwam? (doet een mannenstem na) 'Er is niets zo opwindend als een verkrachting.'"

Hallucinant.

"(knikt) In de rechtbank komen verkrachters en hun advocaten wel altijd met dezelfde excuses af. Dat het een misverstand was. Dat hij het niet goed had begrepen. Of dat hij het plots voelde opkomen (rolt met haar ogen). Of nog een dooddoener: dat hij gedronken had. Natúúrlijk drinken ze alcohol! Dat doen ze opzettelijk. Omdat ze wéten dat het dan gemakkelijker gaat. Bij voorkeur kiezen ze ook een slachtoffer dat al gedronken heeft."

Zoals bij de vele getuigenissen van vrouwen na een avondje uit in Elsene. Ze zeggen dat iemand iets in hun glas deed, ze een black-out kregen en misbruikt wakker werden. Waarom melden ze dat op sociale media en niet of veel minder aan de politie?

"Omdat de slachtoffers denken dat ze geen andere keuze hebben. Er is altijd dat probleem: zullen ze mij geloven? Velen zijn ook beschaamd. Omdat ze soms eigenlijk niet goed weten wat er is gebeurd. Die massale posts online zijn enigszins ook positief. De slachtoffers zien nu dat ze niet alleen zijn. Maar naar de politie gaan, is natuurlijk nog beter. Elke dag zijn er ongeveer tien slachtoffers in België die een verkrachting aangeven. Maar uit onderzoek blijkt dat helaas nog altijd maar één op de tien slachtoffers naar de politie stapt (blaast)."

Terwijl er op Instagram alleen al over Elsene en Brussel meer dan vijftig van die akelige getuigenissen staan.

"Dat verbaast me niet. Zoals ik al zei: verkrachters zíjn recidivisten. Omdat we ze niet identificeren, blijven ze rondlopen en blijven ze slachtoffers maken. Veel mensen twijfelen aan die plotse massale schreeuw. Ze vinden het raar. Is dat wel allemaal waar, vragen ze zich af. Maar volgens onderzoek liegt 'maar' 4 procent. Pas op: ik zeg 'maar', maar valselijk beschuldigd worden van verkrachting vind ik even erg als een verkrachter die geen straf krijgt."

Wat moet er volgens u veranderen?

(lacht) "Wat niet? De hele ketting moet gesmeerd lopen. Van de eerste vaststeller tot de rechter die zich uitspreekt. Die moeten allemaal goed opgeleid zijn. Weten hoe ze een verkrachter kunnen herkennen. Het mag bijvoorbeeld ook niet meer gebeuren dat een slachtoffer dat anaal werd verkracht bij de politie gevraagd wordt of ze dat thuis anders ook doet. Dat is écht gebeurd! Maar pardon? Helpt die vraag het onderzoek? Ik pleit ook voor het filmen van het eerste verhoor."

Waarom? Is dat niet extra belastend voor het slachtoffer?

"Het is vooral heel nuttig. Als speurders twijfelen aan de exacte woorden of nuance kunnen ze de tape terugspoelen. Anders moeten ze het slachtoffer opnieuw oproepen voor verhoor. Minstens even belangrijk is dat de politie zich ook niet beperkt tot het onderzoeken van louter de gemelde verkrachting. Eigenlijk moeten ze de verdachte volledig binnenste buiten keren. Wie zijn z'n vrienden? Ex-vriendinnen? Welke cafés of plaatsen frequenteert hij? Heeft hij andere antecedenten? Daarbij mogen ze niet enkel kijken naar zedenfeiten. Want uit onderzoek blijkt dat verkrachters vaak een hele reeks misdrijven achter hun naam hebben heeft. De Duitse recherchedienst Bundeskriminalamt heeft bijvoorbeeld een groep van 270 verkrachters geanalyseerd. Samen hadden ze 5.833 criminele feiten op hun kerfstok. Dat zijn er bijna 22 per persoon. Dat gaat over diefstallen, intimidatie, vandalisme, enzovoort. Als we dat weten, moet we verkrachters sneller kunnen detecteren en uit de maatschappij halen."

Ik hoor een 'maar' aankomen.

"Maar dat kost veel inzet aan politiemensen die vandaag al vaak overbevraagd zijn. Zulke onderzoeken kosten dus veel geld - ik besef dat ook. Maar het gaat om veel meer dan enkel het beschermen van slachtoffers die aangifte doen. Het gaat om de bescherming van de hele maatschappij. Want verkracht worden kan werkelijk iedereen overkomen. Als er niet volop wordt ingezet op die problematiek, is dat dus louter een politieke keuze. Ik zal mijn boek (dat voorlopig enkel beschikbaar is in het Frans, red.) daarom ook opsturen naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)."

Uw boek is ook een wake-upcall voor de bewindvoerders?

"Eigenlijk voor onze hele samenleving. Omdat er nog veel vooroordelen zijn. We denken nog te vaak dat het slachtoffer het zelf heeft gezocht. Omdat ze maar niet zo zomers gekleed moest zijn. Omdat het slachtoffer misschien niet zo naïef geweest moest zijn om iemand te volgen die ze pas had ontmoet. Het kan toch niet dat we werkelijk op elk moment achterdochtig moeten zijn? Het is eenvoudig: geen enkel slachtoffer mag verantwoordelijk worden gesteld voor de criminele daden van een verkrachter."

Wat vindt u een gepaste straf als het gaat over een verkrachter straffen?

"Vandaag riskeert een verkrachter in België voor de correctionele rechtbank tussen één maand en vijf jaar cel. Er is nu een voorstel om die straffen op te trekken tot tien jaar en in sommige situaties zelfs hoger. In Amerika schrijft de basiswet voor dat een verkrachter minstens twintig jaar krijgt bij een verkrachting en zelfs levenslang bij recidive. Ik vind dat beter, al wordt dat ook niet in alle staten toegepast. Ik ben voor repressie op dat vlak. Richard Laws, een wereldautoriteit op het vlak van seksueel afwijkend gedrag, zegt dat verkrachters niet te genezen zijn. Niét! Ik denk dat ook. (gaat stiller praten) Daardoor maakte het me zo triest en kwaad tegelijk toen ik vorige maand de straffen vernam van zes mannen die in groep een meisje van zestien in Brussel hadden verkracht. Allemaal straffen met uitstel. In ruil voor zoveel mildheid moesten die verkrachters van de rechter een opstel schrijven over respect voor vrouwen. Is dát een sterk signaal? Dat is toch evenveel als zeggen dat het niet erg is. Denkt u dat die mannen het nu nooit meer zullen doen? Túúrlijk wel. Straffeloosheid voor verkrachters: dát is het echte probleem."