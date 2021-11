ALMELO - Vrijwilligers van De Kindertelefoon in Almelo hebben steeds vaker te maken met kinderen die worden gepest. Onlangs was er een piek met gemiddeld bijna 100 gesprekken per dag over dit onderwerp. De verhalen zijn heftig. "Wij noemen in gesprekken met kinderen het beestje altijd bij de naam. Dit kind werd aangespoord uit het leven te stappen."

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een druilerige doordeweekse avond in Almelo. Regen klettert tegen de ruiten, op straat is het donker. Wie deze dag al niet lekker in z'n vel zit, wordt er in ieder geval niet vrolijker op. Op de eerste etage van een kantoorpand aan de rand van het stadscentrum brandt licht. Vijf mensen horen er via de telefoon grappige dingen van kinderen aan, maar ook hun diepste geheimen en problemen.

'Ongekende' piek

Elke avond bellen en chatten kinderen vanuit heel Nederland met De Kindertelefoon, die wordt betaald door het Rijk. Inkomende gesprekken worden willekeurig doorgezet naar vrijwilligers op één van de zeven locaties van De Kindertelefoon. Een deel komt in Almelo terecht. Steeds vaker gaan de gesprekken over pesten. Kindertelefoon-directeur Roline de Wilde noemde de cijfers onlangs 'ongekend'. Nadat de scholen na de tweede lockdown weer opengingen, afgelopen april, steeg het aantal gesprekken over pesten van gemiddeld 65 naar 98 per dag. "Het leek alsof kinderen bezig waren met een inhaalslag", aldus De Wilde. Inmiddels ligt dat gemiddelde weer lager dan 98 per dag.

"Maar nog steeds gaan veel gesprekken inderdaad over pesten", bevestigt de Hengelose vrijwilliger Gemma Drohm, sinds anderhalf jaar vrijwilliger bij De Kindertelefoon. Terwijl twee van haar collega's telefoongesprekken voeren met kinderen en twee andere collega's tussen de 16 en twintig jaar - onder toezicht van een ervaren collega - chatten met kinderen, genieten Drohm en mede-vrijwilligers Marit Fidom, Zeth Lewerissa en Shirley Burer van door Fidom gebakken en meegebrachte gezonde snacks. Het viertal heeft nu geen dienst.

TikTok

Groot verschil met vroeger: de pesterijen gaan na schooltijd door op sociale media. "Kinderen zijn mondiger geworden én pesten nu ook via platforms als TikTok", vertelt de Almelose Burer, al vijf jaar vrijwilliger.

Het is haar en de andere vrijwilligers er niet om te doen om de grote socialmediabedrijven in een kwaad daglicht te stellen. Maar dat de apps worden misbruikt door pestkoppen, constateren ze wel. Drohm: "De platforms nemen zeker maatregelen om dat tegen te gaan. Bijvoorbeeld door jonge kinderen (TikTok heeft een leeftijdsgrens van 13, red.) te weren of verwijderen van hun platforms. Maar een reactie op TikTok die voor ieder ander een grappige opmerking lijkt, maar voor de ontvanger een nare pesterij is; hoe ga je dát rapporteren?"

Pesten tot het slapengaan

De pesterijen op sociale media zijn hevig. "Het pesten houdt niet op zodra een slachtoffer de deur van de school achter zich dichtdoet, het gaat daarna door. Kinderen worden tot het moment dat ze naar bed gaan via sociale media achtervolgd door hun pesters", weet Burer. "Ik heb in één van mijn diensten een kind gesproken dat werd aangespoord om uit het leven te stappen. Wij noemen in de gesprekken met kinderen het beestje altijd bij de naam. Ik heb gevraagd: 'Heb jij zelfmoordgedachten?' Dat had dit kind."

Voor haar gevoel heeft ze het kind in kwestie kunnen helpen. "Dat-ie tegen mij uitspreekt waar -ie mee rondloopt; dat is al een hele grote stap. Ik zo'n gesprek zoek ik naar lichtpuntjes in het leven van het kind. Daar ga ik vervolgens op door. En eventueel kan ik een beller doorverwijzen naar 113 Zelfmoordpreventie of Veilig Thuis."

Er wordt ook gelachen tijdens een shift bij De Kindertelefoon. (Foto: Lenneke Lingmont)

Meer kinderen met suïcidale gedachten

Het voorbeeld dat Burer geeft, staat niet op zichzelf. "Die heftige gesprekken hebben wij allemaal", stelt Drohm. Almeloër Lewerissa en de in Raalte woonachtige Fidom bevestigen dat. Hoe het na een tijdje met de bellende kinderen gaat, weten ze nooit. "Kinderen bellen anoniem", aldus Hellendoorner Rob Noordink, die als begeleider van de vrijwilligers - in Almelo circa 80 - een betaalde baan heeft bij De Kindertelefoon.



Na zo'n heftig gesprek gebeurt het dat vrijwilligers even 'bij elkaar komen uithuilen'. Gelukkig is niet elk gesprek zo zwaar zegt Fidom, die onlangs nog op zaterdagavond een dienst draaide. "Dan is het af en toe lachen, gieren en brullen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand zei: 'Ik ben jarig'. Nou, dan feliciteer ik diegene. En ontstaat er daarna een gesprek. Want elk kind dat belt, wil gehoord worden. Door naar ze te luisteren en open vragen te stellen, kom je er vaak achter wat de échte reden is van hun belletje."

Luisterend oor nodig

Het is tien minuten voor negen. De laatste vrijwilliger die dienst had - ze was ingeroosterd tot acht uur - verlaat het pand. De volgende ochtend zitten andere vrijwilligers weer klaar om de verhalen van kinderen aan te horen. En ze te helpen antwoorden te vinden op hun prangende levensvragen.

Lewerissa: "Die antwoorden bedenken wij niet, die hebben ze vaak zelf al. Ze hebben alleen even een luisterend oor nodig." Hij is als vrijwilliger getraind om zoveel mogelijk het kind te volgen en de regie bij hem of haar te laten in het gesprek. "Dan vinden ze het antwoord gaandeweg het gesprek."

Als ze in een dienst één kind hebben kunnen helpen uit de kast te komen, de stap te zetten met een vertrouwd familielid te praten over seksueel misbruik of te vertellen over pesten, is voor Fidom, Lewerissa, Burer en Drohm de shift geslaagd. Burer: "Ik heb een baan, werk wekelijks 36 uur plus overuren, doe aan kickboksen en heb een rijk sociaal leven. Allemaal dingen die ik doe voor mezelf. Bij De Kindertelefoon doe ik iets voor een ander."