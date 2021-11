Ongevaccineerden zoeken én vinden valse vaccinatiebewijzen. Illegaal uiteraard. De eerste fraudeurs zijn opgepakt.

Hoe je aan een vals vaccinatiebewijs komt? "Je betaalt een paar 100 euro, via via, en dan vult iemand bij de GGD in dat je gevaccineerd bent", legt een man uit. Meer details wil hij niet geven. Die paar 100 euro leverden hem wel een QR-code op waarmee hij in het vliegtuig naar zijn vakantieadres kon stappen.



Wie niet is gevaccineerd en zich ook niet wil laten testen op corona, heeft een groeiend probleem. Een vaccinatie- of testbewijs was al nodig voor veel internationale reizen, festivals en sportwedstrijden, maar zo'n coronatoegangsbewijs is nu ook nodig voor onder meer cafés, restaurants en bioscopen. Vanwege het stijgend aantal besmettingen breidt het kabinet de regels voor gevaccineerden verder uit.



Het leidt tot een jacht op valse vaccinatiebewijzen op een (online) wildwestmarkt. Soms door met een valse stempel de grens over te gaan. Soms wordt er zaken gedaan met frauderende GGD'ers of cybercriminelen. En soms betaalt iemand honderden euro's om erachter te komen dat hij is opgelicht.



Enkele tientallen Nederlanders gingen naar Duitsland, waar het systeem anders werkt dan in Nederland. Ze reisden met een vervalst papieren inentingsdocument de grens over en lieten dat in een apotheek omzetten in een papieren QR-code die ingescand kan worden en daarna ook in Nederland geldig is. "De Nederlanders komen met een vals inentingsbewijs. De stempel van de arts is vervalst en ook de sticker van de ampul waar de vaccinatiestof in heeft gezeten. We zien dat het vaak om dezelfde artsen gaat van wie de naam wordt gebruikt", stelde Andreas Müller van de Akense politie tegen dagblad De Limburger. In Aken werden 33 Nederlanders aangehouden die zo aan een QR-code probeerden te komen.

Bij de mobiele prikbus wordt druk gevaccineerd. (Foto: Rob Engelaar)

Tussenpersonen

Hoeveel mensen er op jacht zijn naar een vals prikbewijs is niet te zeggen. Er zijn in Nederland naar schatting 1,8 miljoen ongevaccineerden. Het overgrote deel van hen zal zich niet aan een illegaal bewijs wagen. Ook is er een groep die wél gebruikmaakt van het gratis Testen voor Toegang-systeem.



Toch had deze krant contact met meerdere mensen die stellen op een andere manier een vals vaccinatiebewijs gekocht te hebben. Allemaal zeggen ze dat via tussenpersonen en 'GGD-ers' gedaan te hebben. Ze willen er verder niet over vertellen en al helemaal niet onder hun eigen naam. Hun motief: ze willen zich niet laten vaccineren, hebben geen zin zich om de haverklap te laten testen en hebben geld genoeg om 400 euro of meer voor een valse QR-code neer te leggen.



De contacten verlopen via via, vertellen ze. Aan het uiteinde zit er een GGD-medewerker, die in zijn computer inlogt en vaccinatiedata invult. Afspraken waarop de klant zelf nooit verschenen is. Valsspelen hoeft voor de GGD'er niet moeilijk te zijn, sommigen kunnen ook vanuit huis inloggen in het vaccinatiesysteem.



Eind september hield de politie zo'n frauderende GGD'er aan, een twintigjarige man uit Alphen aan den Rijn. Enkele andere GGD'ers werden door de dienst op non- actief gezet. Het onderzoek loopt nog.



Ook drie Amsterdamse doktersassistenten liepen tegen de lamp. Voor een paar 100 euro per persoon voerden zij valse vaccinatiebewijzen in. De drie vrouwen zijn intussen aangehouden. Op deze fraude staat een maximum gevangenisstraf van vier jaar, benadrukt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).



André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR, stelde al dat de GGD's "in toenemende mate te maken hebben met tegenstanders van coronavaccinaties en van eigen personeel dat zich niet aan de regels houdt, zoals iemand die valse vaccinatiebewijzen opmaakte". Dat personeelsbestand explodeerde: van 12.000 naar 70.000 in coronatijd. "We hebben alle maatregelen genomen die we kunnen, maar als je medewerkers hebt die in een systeem moeten om een vaccinatiebewijs af te geven, en iemand haalt het in zijn hoofd te frauderen, dan is het heel ingewikkeld dat te voorkomen", zei hij tegen de NOS. Volgens Rouvoet 'gaat het niet om tientallen of honderden' GGD'ers die meewerken aan de fraude. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat ook het gebruik van een valse code geldt als valsheid in geschrifte.

Onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid doet inmiddels ook onderzoek naar valse buitenlandse vaccinatiebewijzen. Een cybercrimineel verkoopt online zelfgegenereerde QR-codes, ontdekte RTL Nieuws. Zo maakte hij er één op de naam van Adolf Hitler. Bij controle bleken de codes ook in Nederland geaccepteerd te worden door de coronacheck-app. Het gaat om Poolse en Franse codes. Het is niet duidelijk of die codes zijn verkregen door samenwerking met frauderende Poolse of Franse GGD'ers of dat geheime digitale sleutels zijn buitgemaakt die de landen gebruiken om QR-codes te maken.



Via specifieke websites kunnen ook andere codes worden gebruikt. Via een link is een lijst met QR-codes te vinden, die grotendeels meteen te gebruiken zijn voor toegang. Deze krant scande de QR- codes met de officiële corona-app die ook in de horeca wordt gebruikt en kreeg bij meerdere codes een groen vinkje.



Wie online zoekt in Telegram- of Facebookgroepen van mensen die kritisch zijn op het vaccinatiebeleid, vindt veel van dit soort aanbiedingen. Wie contact zoekt, krijgt een standaardantwoord waarin wordt gevraagd om gegevens als naam, geboortedatum en BSN-nummer (optioneel). Ook kun je de gewenste vaccinatiedatum en het merk vaccin doorgeven. "U krijgt daarna van ons twee brieven met een QR-code toegezonden. Wij koppelen die aan uw DigiD. U hoeft alleen maar in de coronacheck-app in te loggen en een nieuwe code aan te maken." Er moet ook betaald worden: 200 euro per vaccinatiebewijs, af te rekenen in bitcoins. Wie er vijf tegelijk koopt, krijgt korting.



In andere Telegram-groepen over dergelijke aanbieders zeggen leden te zijn opgelicht. 'Na betaling niets meer gehoord', schrijft iemand. Een ander over zijn onlinezoektocht naar een vaccinatievervalsing: 'Tot nu toe 100 procent oplichters, nul echte.'