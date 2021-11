In pyjama met natte haartjes voor de buis. Rond Het Sinterklaasjournaal hangt elk jaar weer een bijzonder soort magie. Spannend voor de kinderen, maar misschien wel net zo voor de ouders en opa's en oma's.

Vanaf de allereerste aflevering in 2001 leest Dieuwertje Blok het sinterklaasnieuws voor tussen ingepakte cadeaus, bergen pepernoten en chocoladeletters. En elk jaar komen ze terug: de klungelende pieten, zoekgeraakte pakjes en de race tegen de klok om het Sinterklaasfeest op het nippertje te redden. Toch biedt elk seizoen nieuwe variaties op hetzelfde verhaal. Vijf memorabele momenten uit de geschiedenis van Het Sinterklaasjournaal.

Regenboogpieten (2006)

"Die regenboog komt recht op ons af. Dadelijk raakt-ie ons nog", stamelt Piet in 2006 op de stoomboot op weg naar Nederland. "Uitwijken! Wegwezen!" Gedurende het zesde seizoen van Het Sinterklaasjournaal vaart de pakjesboot dwars door een regenboog, waarna de zwarte pieten van kleur verschieten. Een huilende Huispiet gaat langs bij Sinterklaas. Hij moet tellen hoeveel rode, gele en paarse pieten er in Nederland zijn, maar dat is onbegonnen werk. "Een piet is een piet. En blijft een piet. Kleur maakt toch helemaal niet uit?", zegt Sinterklaas op geruststellende toon.

In 2006 verschoten de pieten dus al van kleur. Is Het Sinterklaasjournaal altijd vooruitstrevend geweest? "Nee", zegt historica Marie-José Wouters, historica en auteur van het Sinterklaas Lexicon. "De makers hebben juist altijd aan de voorzichtige kant gestaan. Dit was de eerste keer dat ze hun nek hebben uitgestoken, maar toen is het door de rest van het land niet opgepakt."

Want inderdaad, aan het begin van het seizoen in 2007 blijken alle pieten weer zwart. Door de eerste regenboogpieten kregen de makers veel kritiek. Toen al. "Wat mij toen choqueerde was de agressie die er in veel reacties zat. Ja, ik heb ook doodsbedreigingen gehad. Tot dan toe leefden we in de naïeve illusie dat we gewoon met kinderlijke pret een komisch kinderprogramma maakten", aldus schrijver Ajé Boschhuizen in Trouw.

Desondanks vindt Wouters het jammer dat toen niet is doorgepakt. "Het Sinterklaasjournaal kon zich van zijn vooruitstrevende kant laten zien. Het is spijtig dat ze dat toen niet hebben gedaan. Dan hadden we eerder verandering gehad."

Het eerste sinterklaasjournaal in 2001. Het eerste sinterklaasjournaal in 2001. Foto: NTR

Opa-piet (2014)

Het seizoen 2014 is hét seizoen van Opa-piet, gespeeld door acteur Peter Faber. "Een ervaren piet die alles wel prima vindt", zegt Faber over het figuur. "Hij geeft ook niks om status, één van de leuke dingen van wat ouder zijn. En hij is niet flauw met de pepernoten. Aan kleine handjes doet hij niet." De pietendiscussie is dan op zijn hevigst. En een piet die alle commotie gemakkelijk van zich af laat glijden, is wel zo makkelijk. Van Het Sinterklaasjournaal wordt zo ongeveer een reactie geëist op de maatschappelijke discussie. Dat antwoord komt via een verhaal, met Opa-piet in de hoofdrol. Tijdens de afleveringen leert hij de jonge pieten door een schoorsteen te glijden. En daar krijgen ze roetvegen van. De pieten die het vaakst door de schoorsteen zijn gegaan, zijn het zwartst.

Goed bedacht, maar de meeste lof oogst Het Sinterklaasjournaal door het slot van de serie: Opa-piet verschijnt dan met mijter op en tabberd aan. Hij wordt voorgesteld als nieuwe hulpsinterklaas, omdat de echte Sint een beetje moe is. In het laatste beeld rijden de zwarte en witte Sinterklaas naast elkaar op een wit en zwart paard. "Als dat geen verbroedering is?", aldus Faber, die zich herinnert dat over de scène lang is nagedacht. "Het maakt voor het verhaal geen reet uit welke kleur je bent. Het gaat over gelijkwaardigheid. Dat je het feest samen viert. Dat je samen geeft en samen ontvangt. Dit was een duidelijk signaal, zonder het nadrukkelijk te zeggen. Origineel en geestig."

In 2019 wordt afscheid genomen van de volledig zwart geschminkte piet. In 2019 wordt afscheid genomen van de volledig zwart geschminkte piet. Foto: ANP / Robin Utrecht

Witte wieven (2015)

De editie van 2015 gaat de boeken in als eng. Mevrouw 'Kort van Memorie' vertelde tijdens het programma over witte wieven. Spookachtige heksen die het op kinderen hebben gemunt. Het verhaal heeft zijn herkomst in Meppel, de plek waar Sinterklaas dat jaar aankomt. De mistbanken boven de Drentse hei worden 'witte wieven' genoemd, maar de wildste verhalen gaan rond.

Het leek de makers van Het Sinterklaasjournaal wel leuk om daar mee aan de haal te gaan, zeker na de hevige kleurendiscussies van voorgaande jaren. Maar dit keer is het niet de kleur van de pieten die tot discussies leidt: gereformeerde scholen protesteren tegen het verhaal omdat ze vinden dat Het Sinterklaasjournaal een duivelse geestenwereld voorschotelt aan kinderen. "Het is pedagogisch niet verantwoord om enge verhalen over geesten te tonen in een programma waar ook kleuters naar kijken", zegt directeur Jan Blonk van Hervormde Schoolvereniging Nijkerk bijvoorbeeld.

Ondertussen lachen volwassenen om Eppo Zanik uit Ergernisse, een rol van Freek de Jonge. Het hysterische echtpaar Brigitte Kaandorp en Bert Visscher. En acteur Jacob Derwig, die Nederland wekelijks op tv ziet als drugsdealer in Penoza. "In Het Sinterklaasjournaal heeft Derwig als extra service bedacht dat hij schoenen niet alleen repareert, maar ook meteen zet voor de kindjes. Het is allemaal heel creatief", aldus tv-columniste Angela de Jong.

Ozosnel wordt telkens wit geverfd. Ozosnel wordt telkens wit geverfd. Foto: NTR

Ozosnel (2019)

In 2019 blijkt opeens dat Ozosnel, de opvolger van de gepensioneerde Amerigo, geen witte schimmel is, maar een zwart paard. "Dus Ozosnel is een zwart paard en jij verft hem steeds wit?" zegt Sinterklaas terwijl de verf van Ozosnel af druipt. Paardenpiet blijkt de koudwatervrees van Ozosnel te hebben verzonnen, een smoesje om het paard niet met de stoomboot maar de stoomtrein te laten reizen. Zou het dier nat worden, dan zou de witte verf het niet houden. "Ozosnel is het beste paard van stal. Maar hij is zwart! En dan is hij niet goed zichtbaar in de nacht. Het is voor de pieten toch veel makkelijker om achter een wit paard aan te lopen? Dus verfde ik hem wit."

Was Ozosnel (uit het liedje: 'ja hij rijdt in donkre nachten, op z'n paardje o zo snel') ook een lesje voor zwarte Piet-adepten om te laten zien dat verandering niet zo moeilijk is? Antwoord op die vraag komt niet, maar een mooie taalvondst is het wel: "Ozosnel. Het is een speels woord. Geen voorspelbare naam als Bles of zo", zegt Frits Spits, presentator van de Taalstaat en groot taalliefhebber. Hij heeft bewondering voor de taalvondsten van het schrijversteam. "Een reportage uit Mekkeren, de Dieuwertje Blokkade, Stafbreuk als de sint ziek is. Het hangt van speelsheid aan elkaar. Nooit plat, altijd vrolijk."

En dat is leuk voor oude en jonge kijkers. Spits: "Ozosnel, toch even nadenken waarom dat paard zo heet. Aah, omdat hij snel is. Als kinderen dat hebben uitgevogeld, is er een gevoel van tevredenheid. Je neemt kinderen serieus en daagt ze uit."

Clownspieten. Clownspieten. Foto: NPO

Zwalk (2020)

Het Sinterklaasjournaal van coronajaar 2020 gaat voor Angela de Jong de boeken in als de leukste, terwijl in Nederland geen vrolijke stemming heerste. De coronabesmettingen piekten, en mensen maakten plannen voor een Sinterklaas zonder familie. "Nederland zat onder een sombere sluier. Niks mocht, de leuke dingen vielen weg. Maar Het Sinterklaasjournaal niet. Dat was een cadeautje."

Sint kwam aan in Zwalk, een referentie aan een zwalkend coronabeleid. Er was geen grootse intocht door de coronamaatregelen, maar wel een defilé dat mensen deed denken aan de tijd van koningin Juliana op Paleis Soestdijk. Er was verwarring rond de Dieuwertje Blokkade, dat wel een verwijzing moest zijn naar de blokkeerfriezen van een paar jaar geleden. Sinterklaas werkte thuis, zoals de rest van Nederland. En dan was er ook nog de 1,5 meter lange krentewegge. "Alle verwijzingen naar de actualiteit. Al die termen die we opeens allemaal kenden. Het hele Het Sinterklaasjournaal van dat jaar ademt die periode, zonder dat het vervelend werd. En het woord corona viel geen enkele keer. Ik heb met bewondering zitten kijken."

Het Sinterklaasjournaal, vanaf vanavond, 18.00 uur, NPO3.