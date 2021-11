Dood en verlies. Hoe gaan we ermee om? Judith Peters verwondert zich over rouw sinds een zonnestraaltje over het graf van haar vader gleed, en deed jaren onderzoek. Nu is ze ernstig ziek.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In verhalen kan alles. Het verhaal van Judith Peters zou dus het verhaal kunnen zijn van een jonge, beloftevolle wetenschapper, die nog jarenlang toegewijd en zorgeloos onderzoek zou doen naar dat wat haar zo fascineert: de dood. Of, preciezer, hoe na de dood een band kan blijven bestaan tussen de verloren naaste en degene die achterblijft: symbolische onsterfelijkheid. Ze zou het taboe daarover verder proberen te breken, vol interesse in het onderwerp en vol energie.



Maar zo is het niet.



Judith Peters, 30 jaar, is ziek. Ze draagt een onvoorspelbare ziekte met zich mee: NF2 heet het, Neurofibromatose type 2, maar dan weet je nog niks. In haar geval betekent het: zestig tumoren, waarvan de helft in haar hoofd. En op zichzelf zijn die tumoren misschien goedaardig, maar ze liggen naast zenuwen en kunnen dus onomkeerbare schade aanrichten. Ze is slechthorend, kan doof worden. Doof en blind of allebei. Met de angst dat het erger wordt, leeft ze nu sinds een jaar of zes.



Ze vertelt het nuchter. "Er zijn bizarre ziektes."



En toen kwam er nog baarmoederhalskanker bij.

Op de dag dat ze het slechte nieuws hoorde, stuurde Judith Peters haar boek ‘Ze kwamen nog één keer terug’ naar de drukker. Op de dag dat ze het slechte nieuws hoorde, stuurde Judith Peters haar boek ‘Ze kwamen nog één keer terug’ naar de drukker. Foto: Paul Rapp

Een verdwaalde vakantiekaart

Hoe de laatste ziekte zich ontwikkelt, is afwachten. Misschien zal ze genezen, misschien niet. Er zijn uitzaaiingen. De eerste chemokuren en bestralingen heeft ze gehad en die zijn vermoeiend. Ze zit in de ziektewet. Het verlies van werk vindt ze moeilijk. "Ik vond het superleuk."

Op de dag dat ze het slechte nieuws hoorde, stuurde Judith Peters haar boek Ze kwamen nog één keer terug naar de drukker. Afgelopen maand werd het gepresenteerd. Het had haar proefschrift moeten zijn maar het werd een verhalenbundel, met verhalen van mensen die een dierbare verloren maar de band met die persoon op een of andere manier behielden.

Over een verdwaalde vakantiekaart van een vader die jaren na zijn dood alsnog bezorgd werd. Over de sieraden van oma, die ervoor zorgen dat een kleindochter de herinneringen dagelijks bij zich draagt. Over het stemgeluid van verongelukte kinderen, dat een vader zich plotseling weer kan herinneren als hij zelf in het ziekenhuis ligt.



Over dat fenomeen dus: symbolische onsterfelijkheid.

Nog steeds zijn dochter

Judith Peters verwondert zich over de dood sinds het moment dat er op een koele woensdagochtend in oktober 2016 iets vreemds gebeurde. Ze zat in het gras voor de grafsteen van haar vader, Theo, en voelde zich ongemakkelijk. De begraafplaats is geen fijne plek, het idee dat haar vader daar onder grond lag, vond ze ongemakkelijk. Huilen wilde ze niet, dat had hij niet gewild, dacht ze. Zo zat ze daar even, tot ze na een tijdje de warmte voelde van een straal zonlicht die door de wolken brak, één bescheiden zonnestraal op een schaduwrijke begraafplaats, precies op de grafsteen van haar vader.



Ineens besefte ze: hij is er gewoon nog. Misschien niet fysiek, maar toch. Hij is nog steeds mijn vader en ik ben nog steeds zijn dochter.



Nu, na een aantal jaren onderzoek naar het fenomeen dat daar achter zit, kan ze het nog beter onder woorden brengen. "De dood beëindigt het leven, maar niet de relatie."



Een geruststellend idee, vindt ze. Op wat voor manier je daar ook invulling aan geeft.

Een tatoeage ter herinnering aan haar vader. "Het staat voor de kracht van het leven. Mijn vader was een positieve man." Een tatoeage ter herinnering aan haar vader. "Het staat voor de kracht van het leven. Mijn vader was een positieve man." Foto: Paul Rapp

Was dit wel helemaal gezond?

"Ik geloof niet per definitie wel of niet in leven na de dood. Het is niet bewezen dat het er is. Het is ook niet bewezen dat het er niet is. Mocht het zo zijn, dan hoop ik dat ik weer bij mijn vader ben. Ik zou het ontzettend fijn vinden."



Twee tatoeages heeft ze nu. Een hartje met hartslag op haar arm. Een vogel en de zon op haar enkel, geïnspireerd op de zonnestraal van haar vader en het gedicht Hope is the thing with feathers van Emily Dickinson. "Het staat voor de kracht van het leven. Mijn vader was een positieve man. Het is hoop. Hoop is iets dat niets van jou terugverlangt."

Soms vertelt ze over hem. Soms moet ze lachen, als een reclame voor diepvriespizza's herinneringen oproept aan zijn gemopper op de bank, vroeger. "Het is Dr. Oetker, zei hij dan. 'Géén Dr. Utker!'"



Soms zag ze de twijfel in de ogen bij vriendinnen, als ze weer over haar vader begon. Was dit wel helemaal gezond? Had Judith soms een trauma? Was ze er niet wat veel mee bezig? "Maar ik zie het niet als iets verdrietigs, hij is gewoon nog steeds mijn vader. Ik vind het juist heel fijn om hem te benoemen."

Een vogel en de zon op haar enkel -geïnspireerd op de zonnestraal van haar vader en het gedicht Hope is the thing with feathers van Emily Dickinson. Een vogel en de zon op haar enkel -geïnspireerd op de zonnestraal van haar vader en het gedicht Hope is the thing with feathers van Emily Dickinson. Foto: Paul Rapp

Nieuwe manier

Wetenschappers zijn de afgelopen decennia anders naar rouw gaan kijken, beschrijft ook het boek. Lange tijd zagen we het als een proces met een begin en een eind: van ontkenning en woede naar acceptatie. Maar eind vorige eeuw kwam het idee op dat de relatie met iemand die sterft niet hoeft te verdwijnen. Rouw betekent niet dat je iemand achterlaat, maar dat je op een nieuwe manier een relatie onderhoudt; of dat nu is door foto's te bekijken, een graf te bezoeken of in je dromen. Veel mensen hebben daar steun aan, ontdekten Peters en haar collega's. Het verlicht verdriet en biedt troost.



In verhalen kan alles. Maar niemand vertelt erover.

Alsof de meest vervelende ervaring inspirerend moet zijn

Want wat in de wetenschap gangbaar is, is dat in onze maatschappij nog niet. We zijn angstig, bang voor de dood, en vrezen het pijnlijke gesprek. Schieten in de stress als iemand in onze omgeving ernstig ziek is of iemand is verloren. Je leert het ook niet, zegt ze: op school leer je veel, maar wat we moeten doen in geval van verlies wordt nooit verteld.



"Het is onvermogen. Dat is wat ik nu ervaar: de ander wil heel graag bij je aansluiten maar weet niet hoe. Denkt dan dat ie er iets hoopvols van moet maken. Ik merk dat mensen dat nu bij mij doen, omdat ze het gewoon hartstikke spannend vinden. Ik heb het idee dat de dood iets is waar we ver van weg willen blijven. Ik ga de dood niet mooier maken dan ie is, want het is vreselijk, dat is ook gewoon zo. Maar er wordt heel weinig over gepraat. Terwijl het helpend zou kunnen zijn."



En dan lijkt het de laatste jaren ook nog eens of zelfs de meest vervelende ervaring inspirerend moet zijn. Dat je dankbaar moet zijn voor alles. "Dat wordt in tv-programma's ook altijd gevraagd: heb je hier ook nog iets moois uit kunnen halen? Terwijl iemand een heftig verhaal heeft. Donkere dingen, daar is geen ruimte voor."

Soms denken mensen dat Judith Peters het antwoord heeft, hoe je om moet gaan met dit soort situaties. Soms denken mensen dat Judith Peters het antwoord heeft, hoe je om moet gaan met dit soort situaties. Foto: Paul Rapp

Alsof alles ineens zwart wordt

De laatste tijd denkt ze veel na over de dood. Haar eigen dood. "Soms zit ik naar buiten te kijken en denk ik: raar idee, dat je er dan niet meer bent. Dat alles ineens zwart wordt, of zo. Het meest pijnlijk vind ik het idee om mensen achter te laten met hun verdriet."



Soms denken mensen dat zij het antwoord heeft, hoe je om moet gaan met dit soort situaties. "Maar ik heb de juiste woorden ook niet." Het beste, denkt ze, is dat we vooral meer met elkaar in gesprek gaan. "Hoe spannend dat ook is."



Want het enige wat écht zou kunnen helpen bij verlies, zegt ze, is dat degene die je mist, terugkomt. Daadwerkelijk terugkomt. "Maar dat kan niet."