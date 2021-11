'Het lichaam van mijn zoon ligt al meer dan drie jaar in een ijskast. Zolang wij hem niet kunnen begraven, is het lastig om te rouwen.' De vader van de in 2018 bij een politie-interventie om het leven gekomen Lamine Bangoura eist de vrijgave van zijn lijk. 'Lamine is geen auto, hij is een mens.'

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op 16 maart stelde het hof van beroep in Gent acht agenten van de politiezone RIHO in Roeselare buiten vervolging voor doodslag, nadat dat eerder ook al was gebeurd in Kortrijk, enkele dagen na mondiale verontwaardiging over het lot van George Floyd. De acht waren op 7 mei 2018 betrokken bij de uithuiszetting van Lamine Bangoura (27) vanwege een huurachterstand van 1.609 euro. De man werd geboeid en tegen de grond gedrukt. Hij kwam om het leven door verstikking. Gingen alle agenten vrijuit, dan zei het Gentse arrest ook dat 'niet kan ontkend worden dat de actie van enkele agenten - waarbij het overigens vrijwel onmogelijk is aan te duiden welke handeling van wie - mede aan de basis ligt van het overlijden'.

Zondag verzamelden een honderdtal sympathisanten van de familie op het Lumumbaplein in Brussel. Met een eenvoudige, maar wat absurd klinkende eis: het lichaam van Lamine Bangoura. "Dat we zowel voor de rechtbank in Kortrijk als die in Gent tegen een muur opliepen was al pijnlijk genoeg", zei vader Jean-Pierre Bangoura. "Nu willen we graag kunnen rouwen, maar dat is lastig. Het lichaam van mijn zoon ligt al meer dan drie jaar in een ijskast, hier ergens in Brussel."

'Stokken in de wielen'

De familie is ervan overtuigd dat enkele agenten hun versies over het gebeuren op elkaar afstemden toen ze beweerden dat Lamine een van hen zou hebben bedreigd met een mes. Ze is er ook van overtuigd dat er achter de schermen is gemarchandeerd met het lichaam. "In eerste instantie wil de familie Lamine laten begraven in Guinee, waar hij geboren is", zegt Véronique Clette-Gakuba, die met vrienden een steuncomité oprichtte. "De onderzoeksrechter in Kortrijk verzette zich daartegen zolang het onderzoek liep."

Maanden waren al verstreken toen de familie te horen kreeg dat ze via het OCMW van Kortrijk het lichaam kon recupereren bij een begrafenisondernemer in Molenbeek. Maar dat OCMW verwees de familie door naar het OCMW van Willebroek, waar de familie woont. Daar kaatste het OCMW de bal weer terug naar Kortrijk.

Lamine Bangoura. Lamine Bangoura. Foto: DM

Véronique Clette-Gakuba: "Na een jaar stokken in de wielen bedroeg de factuur 8.000 euro. Toen kwam er een advocaat uit het besloten milieu in Roeselare, waar iedereen elkaar goed kent. Hij stelde de familie voor om deel te nemen aan een juridische bemiddeling, waarna ze het lichaam gratis zou kunnen ophalen. Als ze tenminste afzag van verdere procedures tegen de agenten."

Het parket in Kortrijk bevestigde eerder aan deze krant dat er destijds een verzoeningspoging is geweest, maar dat het niet kon ingaan op de inhoud van wat is besproken.

Patrice Lumumba

Een jaar geleden was de factuur al opgelopen tot 30.000 euro. Elke dag komt er 25 euro aan conservatiekosten bij, waardoor het rond deze tijd meer dan 39.000 euro zou moeten zijn. "De familie is gestopt met tellen omdat ze ervan overtuigd is dat deze schuld is gecreëerd om haar het mes op de keel te zetten", zegt Clette-Gakuba. "Men behandelt deze mensen als was hun zoon een in beslag genomen auto of een meubelstuk. Lamine is geen meubelstuk, hij is een mens."

De familie heeft zich nu laten onterven van haar eigen zoon, die schulden had. Hij was ooit een beloftevolle spits en belandde in Roeselare in de hoop op een carrière als profvoetballer. Hij kwam de blessure te veel nooit te boven.

De familie koos bewust voor het Lumumbaplein. "We staan hier te manifesteren voor het recht om een lichaam te begraven", zei een van de leden van het comité. "Op een handworp van het justitiepaleis waar in de kelder resten van Patrice Lumumba liggen. Dit is al wat wij vragen: te worden behandeld als mensen."