De jongste van acht doden op het muziekfestival in Houston was amper 14 jaar. De oudste 27. 'Mijn broer stierf toen hij mijn schoonzus probeerde te helpen', zegt de broer van Danish Baig. Hij stond zelf ook tussen de dansende menigte en meent dat rapper Travis Scott de stormloop uitlokte. 'Hij riep mensen vooraan naar het podium te komen en deed ze nét in die mensenmassa springen.'

'Mijn broer Danish Baig was een mooie ziel wiens glimlach een hele kamer deed oplichten. Hij stelde zich altijd op de achtergrond. Op het festival toonde hij zijn moed door mijn schoonzus te redden uit die vreselijke stormloop. Ik was daar ook. Ik kon mijn broer niet helpen', schrijft Basil Baig op Facebook. Hij zag hoe mensen werden geduwd, getrokken en vertrappeld. "Het leven van een ander kon die mensen niets schelen." Op zijn sociale media wijst hij met een beschuldigende vinger naar de Amerikaanse rapper die op dat moment op het podium stond. "Travis Scott daagde de mensen uit. Hij vroeg ze richting naar voren te komen en in die vleeshoop te springen. Hij had beter zijn show stilgelegd."

Op dat vlak heeft de rapper een reputatie. Travis Scott is net geen dertig en heeft zijn eigen documentaire op Netflix. Hij was in de zomer van 2018 nog headliner op Pukkelpop, maar cancelde het optreden in ons land op het laatste nippertje. Hij gaf MTV voorrang op Kiewit. In Amerika is Scott intussen populairder dan Drake en JAY-Z. De rapper is samen met Kylie Jenner, de halfzus van de super-populaire realityster Kim Kardashian. Elk optreden van Scott is al langer in een mum van tijd uitverkocht. Fans gaan daarbij steevast door het lint. Zijn bodyguards moesten de rappers al meerdere keren te hulp schieten. Travis Scott staat er ook om bekend zijn fans graag te zien. Er bestaan beelden dat hij midden in een concert zijn sportschoen uittrekt en wegschenkt aan een uitzinnige fan in een opgenaaid publiek.

Ook de veertienjarige John Hilgert hoopte op de eerste rij te staan tijdens het optreden vrijdag. Hij stuurde 's ochtends nog een sms'je naar zijn klasgenoot Robby Hendrix, met wie hij opgroeide en samen in het baseballteam zat. Dat ze vroeg moesten vertrekken naar het festival. "Ik kocht een ticket voor het festival voor Robbies vijftiende verjaardag", zegt zijn mama Tracy Faulker in lokale media. Haar zoon kwam terug thuis. Zijn vriend John niet. "Een tragedie", zegt de vrouw die het jongste slachtoffer al jaren kent. "John was een goede student en atleet. Hij was ook bijzonder beleefd. Hij was de liefste en slimste jongeman die ik ken." Ze beklaagt zich dat ze haar zoon een ticket cadeau deed voor het festival. "In mijn ogen leek het even onschuldig als een avondje met de familie naar de rodeo. Vandaag als een ouder denk ik: waar zaten mijn gedachten?"

Al van twee uur in de namiddag bestormden honderden fans het festivalterrein. Zowel aan de hoofd- als de VIP-ingang werden de controleposten letterlijk omver gelopen. Alles om toch maar zo'n goed mogelijke plaats te bemachtigen. Het liep goed zeven uur later helemaal fout - toen de pompende beats van Travis Scott uit de boksen weerklonken. "Van zodra hij op het podium stond, was er een totaal andere energie en liep alles in de war", vertelt concertganger Niaara Goods na. "Ineens werden je ribben geplet en had je iemands arm in je nek. Je probeerde te ademen, maar dat lukte niet."

De zanger moet minstens een keer zijn show hebben onderbroken. Dat blijkt uit een filmpje online waarin hij in de micro zegt dat iemand vooraan bewusteloos is gevallen. Hij vraagt hulp en vraagt de andere fans het slachtoffer ruimte te geven. Op de beelden is te zien hoe een tiener wordt weggedragen. Vervolgens zet de rapper zijn show verder. Er zijn ook foto's waarop concertgangers op platformen klimmen en voor de camera smeken het festival 'alstublieft stil te leggen'. "Mensen zijn hier verdomme aan het sterven", schreeuwt iemand in de lens.

Volgens brandweercommandant Samuel Peña was er kort na 21 uur paniek toen een deel van de 50.000 aanwezigen massaal richting het podium bewoog. Daardoor raakten heel wat mensen verpletterd. Een verslaggever van het Amerikaanse TMZ meent dat het fout liep toen iemand in het publiek gek werd en andere aanwezigen begon te injecteren met een drugs. "Dat veroorzaakte paniek en een soort van golf in het publiek", klinkt het. De politie houdt naar eigen zeggen alle opties open.

Rodolfo Pena - Rudy voor de vrienden - stierf officieel aan een hartstilstand. De 23-jarige droomde van een baan als grensagent. Hij was ook een beginnend model. Ook onder de slachtoffers: de zestienjarige Brianna Rodriguez. "Mijn zus was een levendige studente", zegt Iris Rodriguez. "Ze hield ook van dansen. Ze danst zich nu een weg naar de hemelpoorten."

De 21-jarige ingenieursstudent Franco Patino was op het concert om de verjaardag te vieren van zijn beste vriend. Ook die zou omgekomen zijn. Naast de dodelijke slachtoffers moesten er 300 festivalgangers ter plaatse in veldhospitalen worden verzorgd. 25 anderen moesten naar het ziekenhuis. 11 van hen wegens een hartaanval.

"Ik ben echt kapot door de gebeurtenissen van vrijdagavond", schrijft rapper Travis Scott op Twitter. "Mijn gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en bij iedereen die getroffen is door deze tragedie. De politiedienst kan op m'n volledige medewerking rekenen. Ik wil ook samenwerken met de gemeenschap om de getroffen families te ondersteunen. Tot slot wil ik de politiedienst en de brandweermacht bedanken voor hun snelle optreden." Op het festival stonden er 528 agenten en 755 securityleden in voor iedereens veiligheid.