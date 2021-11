De ambitieuze sociale wetgeving van de regering-Biden kan het leven van Amerikaanse ouders ingrijpend veranderen. Nu draaien zij vaak nog zelf op voor de kosten van kinderopvang en ouderschapsverlof.

Bij de Glendale Preschool & Kindergarten in de regio Los Angeles mag vanwege het coronavirus niemand zomaar naar binnen. "We halen ieder kind op bij de deur, en de ouders zetten daar hun handtekening", zegt schoolhoofd Irene Zukas Bracci, wijzend op een klembord. "Toen we weer open gingen na de lockdowns hadden we maar 13 kinderen. Nu zijn het er 48. Er is plek voor meer dan 80."

Bracci laat trots de school zien die haar vader in 1972 bouwde en waar zij zelf sinds 1975 werkt. In de kleurrijke klaslokalen (tweejarigen zijn 'de konijntjes', driejarigen 'de dolfijnen') leggen leidsters placemats neer voor de lunch, terwijl peuters en kleuters met mondkapjes op buitenspelen. "Kleine kinderen moet je niet achter een bureautje zetten, die moeten spelenderwijs ontdekken hoe ze zich kunnen uiten", meent Bracci.

Dat vindt ook de regering-Biden, die met het grote sociale investeringspakket Build Back Better (BBB) dit soort leren toegankelijk wil maken voor 5 tot 6 miljoen kinderen die nu geen toegang hebben tot de peuterschool omdat hun ouders dit niet kunnen betalen.

'We hebben nu een nanny, dat is goedkoper'

Voltijdse opvang van maandag tot vrijdag kost op Bracci's school 900 euro per maand. "En dan zijn wij nog betaalbaar", zegt ze. Dat klopt, zegt Jana Wright, moeder van drie kinderen van 2, 4 en zes jaar oud. Wright werkt voor een non-profit en woont in de wijk Downtown LA met haar man, die tijdens de lockdowns thuiszat omdat zijn werk in de filmindustrie stil kwam te liggen. "Voor mijn twee jongsten samen zou peuteronderwijs hier in de buurt maandelijks bijna 3500 euro kosten. Dat kunnen we gewoon niet betalen. We hebben nu een nanny, dankzij de belastingteruggave. Dat is goedkoper dan de peuterschool."

Kinderen op de speelplaats van de school in Glendale. Kinderen op de speelplaats van de school in Glendale. Foto: Mari Meyer

Miljarden gereserveerd voor peuteronderwijs

In het plan van de regering-Biden, dat oorspronkelijk 3 biljoen zou kosten maar inmiddels bijna gehalveerd is, is 350 miljard euro gereserveerd voor peuteronderwijs en 173 miljard voor een soort kinderbijslag, in de vorm van een belastingteruggave aan ouders. Die kinderbijslag was eigenlijk een onderdeel van Bidens coronasteunpakket, dat in december afloopt.

Bidens plan zou het kinderkrediet verlengen tot 2023. "Ik ben bang dat er niet op tijd genoeg gestemd wordt, dan hebben we hier thuis een probleem", zucht Wright. Want het politieke getouwtrek rond het ambitieuze plan van de Democraten duurt voort. Vrijdagavond, Nederlandse tijd, besloten de Democraten na maanden overleg om nog niet te stemmen over het sociale deel van Bidens pakket, waarin ook het kinderkrediet zit.

Muiterij in eigen partij, door senatoren Kyrsten Sinema (Arizona) en Joe Manchin (Virginia) deed al meerdere onderdelen sneuvelen, zoals gratis studeren aan openbare universiteiten. Vier weken betaald verlof rond de ­geboorte van een baby werd eerder onder druk van Manchin uit het voorstel gehaald, maar is er na verdere ­onderhandelingen alsnog ingefietst.

Irene Zukas Bracci aan de telefoon. Irene Zukas Bracci aan de telefoon. Foto: Mari Meyer

"Zodra ik hoorde dat verlof van tafel was, heb ik iedereen die ik ken opgeroepen het Congres te bellen, van mijn barista tot mijn tandarts," aldus Jenya Cassidy van de actiegroep California Work & Family Coalition. Ze zegt het lachend, maar haar ondertoon is serieus: Cassidy maakte zich in 2002 al hard voor de allereerste wet in de VS die betaald ouderschapsverlof vastlegde, in Californië.

Daar kunnen mensen maximaal acht weken opnemen met doorbetaling van 60 procent van hun salaris. "Niet perfect, maar een stuk beter dan niets", aldus Cassidy. "We zien zorg in dit land als een individueel probleem dat mensen zelf maar moeten oplossen, terwijl iedereen ervan profiteert als ouders de steun krijgen die ze nodig hebben."

'Een paar dagen na de bevalling ga je alweer aan het werk'

Negen van de vijftig staten hebben een soortgelijke wet, maar volgens Cassidy is dat niet voldoende. "Veel conservatieve staten zullen dit nooit uit zichzelf doen. Er moet op landelijk niveau geld worden vrijgemaakt."

Wright, de moeder van drie, kreeg twee kinderen in Florida zonder verlof en haar derde in Californië. "Het was een wereld van verschil. In Florida werken veel mensen tot de dag dat ze bevallen, ik zelf ook. En een paar dagen na de bevalling ga je alweer aan het werk. Je moet wel. Maar het was ontzettend zwaar."

Schoolhoofd Bracci hoopt dat haar school straks onderdeel zal uitmaken van het gratis peuteronderwijs-initiatief. "Het plan van de regering is nu peuters onder te brengen in kleuterscholen, die er niet op zijn voorbereid. Daar zitten dan straks meer dan 20 kleine peuters in een kleuterlokaal."

Vrees voor overvolle klaslokalen

Haar vrees is dat het door de overheid gesubsidieerde onderwijs straks gebukt zal gaan onder overwerkt personeel en overvolle klaslokalen, heel anders dan een lokale peuterschool als de hare, waar een volwassene maximaal acht kinderen onder zijn of haar hoede heeft.

Moeders zoals Wright denken zo ver nog niet vooruit. "De pandemie heeft ons laten zien dat het zo niet langer gaat. Wij hebben geen familie in de buurt en de nanny kost flink wat. Als deze wet wordt aangenomen, gaat mijn jongste 100 procent zeker naar de gratis peuterschool."