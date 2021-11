Waar zijn de etalages vol mijters en pieten, de pakjes, het strooigoed? Op sommige plekken is de kerstboom al gesignaleerd. Is Sint al op de terugweg, nog voor hij goed en wel is aangekomen?

Marcel Karhof (59) uit Den Helder speelt geen Sinterklaas, hij ís Sinterklaas. Al twintig jaar. Althans, zo eind november en in december natuurlijk. Jaren deed hij de sinterklaasintocht in Den Helder, maar dit jaar is hij alleen nog maar bij de mensen thuis de Sint.

"Voor het eerst ben ik dit jaar niet meer welkom bij de basisscholen waar ik al twintig jaar kom. De directeur van de basisschool zei dat ze moest kiezen voor een ander sinterklaasteam. En ook dat ze bang is dat de sinttraditie binnen vijf jaar verdrongen zal zijn door Kerst."

Karhof en zijn Sint-Nicolaasgenootschap met 135 vrijwilligers willen namelijk geen roetveegpieten. "Al ben ik de laatste, maar ik ga niet om. Dit is zoals de traditie is, met zwarte pieten. Normaal gesproken waren alle etalages al lang vol geweest met Sint en Piet. Maar dat is voorbij. Ondernemers zijn bang dat hun winkel kaltgestellt wordt door actiegroepen."

We zien al wel de pepernoten en de chocoladeletters bij de supermarkten, maar er is nog geen mijter of pietje te bespeuren in de etalages. Slaan we de Sint dit jaar over? Dat is volgens Remco Feith, binnenstadmanager van Zutphen, niet aan de hand. "Wat wel zo is, is dat Sint is ingebed in een kerstsfeer. Voorheen kwam de Kerst er niet in voordat de Sint vertrokken was. Dit weekend gaat de kerstsfeerverlichting al de stad in, dat was tien jaar geleden pas ná Sint het geval."

Albert Heijn

Maar Sint krijgt absoluut nog een plek, alleen is het veel korter. "Kerst wordt landelijk steeds belangrijker, dus ook bij ons. De intocht in Zutphen is een week na de landelijke intocht en vlak daarvoor hebben we een weekje Sint in de stad. Zwarte Piet kan niet meer. Vrijwel alle ondernemers zijn daarin om."

Karhof maakte ook vaak sinterklaasetalages voor onder andere Albert Heijn. Dit jaar kwam die vraag niet. "Nu weten ze niet hoe gauw ze de Kerst erin kunnen krijgen. Het verbaast me dat de paashaas er niet al staat. In heel Den Helder is één winkeltje met Sint en Piet in de etalage."

Op meerdere plekken loopt het in Nederland storm met de sinterklazen aan huis. Ook bij Marcel Karhof is dat het geval. Het voelt bijna als onderduiken, stiekem als Sint met zwarte pieten langs de deuren gaan, ja, zo is het wel, zegt hij. "Voor het weekend van 5 december ben ik al helemaal volgeboekt." Scholen vragen hem of hij alleen wil komen, zonder zwarte pieten. Daar past hij voor. "Sint is geen eenakter, dat is een wisselwerking met de pieten."

Worstelen

Het einde van de sinterklaastraditie is nog lang niet in zicht, meent Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. "Tradities hebben als kenmerk te veranderen, omdat de bevolking en de tijd veranderen. Nederland is nu nog aan het worstelen om deze sinttraditie een nieuwe vorm te geven."

Ze denkt dat de coronacrisis maakt dat er een schaduw over het feest valt. "Het ene polariserende onderwerp verdringt het andere. Maar de behoefte aan dit feest, aan lootjes trekken, aan de gezelligheid blijft absoluut."

Want, volgens haar ligt de kern van het sintfeest in de intocht, de verhalen en de liedjes. "De discussies over Zwarte Piet doen geen afbreuk aan het feest. Ik zie nog genoeg kinderen in vrolijke pietenpakjes lopen. Het zal uiteindelijk ook vooral bij de scholen liggen: als zij de traditie blijven voeden, verdwijnt die niet."

Desalniettemin sluit Jensen niet uit dat uiteindelijk Kerst groter zal worden dan de Sint. "Ook daar gaat het toch om samenzijn, gezellig samen eten. Je ziet wel meer dat die twee momenten worden samengevoegd. Maar op de korte termijn denk ik dat we nog lang geen afstand willen doen van de Sint, al zal het feest aangepast worden aan de tijd."