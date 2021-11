Nog geen week geleden, zondag 31 oktober, was Tom Vennink heerlijk aan het hardlopen in Moskou, met een vriend. Het was zo zonnig dat ze een korte broek aan hadden. Ze renden langs de rivier de Moskwa en Gorki park, en genoten vanaf een heuvel van het prachtige uitzicht op de stad, met het Kremlin en zeven oude wolkenkrabbers, gebouwd in opdracht van Jozef Stalin.

"Hardlopen is voor mij dé manier om stress kwijt te raken", zegt de 31-jarige Rusland-correspondent van de Volkskrant. Dat was de laatste maanden nodig, want het kostte opvallend veel moeite een accreditatie te krijgen. Toch lukte dat uiteindelijk, al was het een accreditatie voor slechts zeven weken. "De rest is normaliter een formaliteit. Ik dacht: morgen ga ik eindelijk mijn visum ophalen."

Maandag kreeg Vennink verbijsterend nieuws op het migratiekantoor. "Ze zeiden dat ik binnen drie dagen Rusland moest verlaten, wegens een administratieve overtreding. En dat ik pas in januari 2025 weer welkom ben. Wat ik had misdaan, konden ze niet uitleggen."

"Ik dacht: dit is het einde van mijn correspondentschap, het einde van mijn leven in Rusland, na zes jaar in Moskou. En ik dacht aan mijn vriendin, met wie ik al vier jaar samenwoon. Sasja, uit Rusland. We hebben sinds 2013 een relatie. Met haar had ik al eens besproken wat we zouden doen als ik moest vertrekken. Zij zou in ieder geval voorlopig in onze flat blijven. Ook omdat ze net een leuke nieuwe baan heeft, als privacyjurist bij een farmaceutisch bedrijf."

"Sasja schrok van het slechte nieuws. Ze schoot meteen in de regelmodus: een advocaat regelen, zodat ik dit vanuit Nederland kan aanvechten. Dat sloeg over op mij, ik besefte dat we geen tijd te verliezen hadden. Als ik niet binnen drie dagen het land uit was, zou de politie aan de deur komen en me het land uitzetten. Dan zou ik misschien nooit meer Rusland in mogen."

"Zelf probeerde ik uit te zoeken wat ik verkeerd had gedaan. De hoofdredactie van de Volkskrant vroeg opheldering aan de ambassadeur. en het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zich sterk voor mij. Toch wilden de Russen het niet terugdraaien."

Zag je het aankomen?

"Het is elk jaar een beetje spannend, wachten tot het het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken je toestemming geeft om je werk te doen. Maar de afgelopen zes jaar ging het eigenlijk prima. Ditmaal voelde ik wel wat problemen aankomen, omdat een collega een accreditatie kreeg voor slechts drieënhalve maand, en ik dus voor zeven weken. Maar op het laatst maakte ik me geen zorgen meer."

De verhoudingen tussen Rusland en Nederland zijn slecht, sinds het neerhalen van MH17 door een Russische buk-raket. Er zijn meer conflicten, bijvoorbeeld over kunstschatten van de Krim. Is jouw uitzetting tegen Nederland gericht?

"Dat weet ik niet. Maar ik geloof niet dat die twee administratieve overtredingen de echte redenen zijn. Ze zijn jaren oud en het gaat om boetes van enkele tientjes, die ik onmiddellijk heb betaald. Daarna kreeg ik probleemloos een nieuw visum."

Welke overtredingen heb je begaan?

"In Rusland moet je als buitenlander voortdurend je whereabouts doorgeven. Op een kantoortje, met de eigenaar van het huis waar je verblijft. Als je op reportage gaat, en als je weer thuiskomt. Eén keer, in 2019, heb ik iets te lang gewacht."

"De tweede boete, begin 2020, kreeg ik toen ik op reportage was in het noorden van Rusland. De burgemeester vond het prima dat ik kwam. Maar ik had de gouverneur om toestemming moeten vragen, zo bleek."

Hoe reageerden andere correspondenten op het nieuws over je uitzetting?

"Geschrokken. Er gaat een intimiderende werking van uit. Dat merk je in Rusland ook in andere gevallen. Veel Russen nemen het bijvoorbeeld op sociale media op voor oppositieleider. Soms wordt er ineens een sympathisant van Navalny uitgepikt die jaren naar een strafkolonie moet. Die wordt gebruikt als voorbeeld, om te zorgen dat anderen terughoudender worden."

Gebruiken de Russen jou als afschrikwekkend voorbeeld, denk je?

"Eh, ja. Het zal het werk van andere correspondenten in Rusland niet direct beïnvloeden, hoop ik. Maar het wordt steeds duidelijker dat er een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt, dat het ieder moment met jou kan gebeuren. Al is het onwaarschijnlijk."

"De persvrijheid in Rusland gaat snel achteruit. Wat de autoriteiten slim doen, is steeds meer media bestempelen als buitenlands agent. In de praktijk betekent dat: staatsvijand. Dan moet je boven al je berichten zetten dat die komen van een buitenlands agent. Als je dat een of twee keer vergeet, krijg je een flinke boete. De derde keer dreigt gevangenisstraf voor de hoofdredacteur en de eigenaar van het mediabedrijf. Terwijl dat bedrijf misschien wel honderd berichten per dag publiceert."

Kunnen Russische journalisten op die manier nog wel hun werk doen?

"Nauwelijks. Het wordt ze heel moeilijk gemaakt. Aan de andere kant: ik ben kort geleden op een redactie geweest die net was bestempeld tot buitenlands agent. Daar zeiden journalisten tegen me: we kunnen ons werk nog doen, we gaan door. Daar heb ik veel bewondering voor."

Hebben de Russische autoriteiten veel belangstelling voor je artikelen?

"Ja. De Russische ambassade in Nederland heeft een Twitter-account waar ze wel eens op zeggen dat Nederlandse journalisten onwaarheden verkopen over Rusland. Met concrete voorbeelden, ook van mij. Omdat het kritische verhalen zijn, en omdat ze kritiek al snel zien als fake news. Toch denk ik niet dat het daaraan ligt."

Ben je in de gaten gehouden door de autoriteiten?

"Iedereen wordt in de gaten gehouden. Alleen al dit jaar ben ik een aantal keren gevolgd. In juni, bijvoorbeeld, toen ik een reportage maakte in dorpen langs de grote gaspijpleidingen in noord-Rusland. Twee dagen lang reden er vier auto's achter me aan. Als ik ergens stopte, stopten die vier auto's ook."

"Maar ik wil dit niet aan mijn uitzetting koppelen, want ik weet niet of het er iets mee te maken heeft. Het is ook niet nieuw dat buitenlandse journalisten in de gaten worden gehouden. Dat is een beetje intimiderend, maar je weet dat ze je niks aandoen. Buitenlandse journalisten lopen fysiek geen gevaar."

"Vorige week had ik een etentje met andere correspondenten, in Moskou. We zaten om de tafel, en ik zei: 'Spreken we eigenlijk vrijuit, hier?' Iedereen was het erover eens dat dat we dat niet doen, omdat je niet weet wie er meeluistert."

Denk je dat je genuanceerder over Rusland bericht dan journalisten die er niet wonen?

"Zeker. In die zin vind ik het dom van de Russen dat ze mij hebben uitgezet. Als je er jaren woont en de taal spreekt, kun je meer nuance aanbrengen. Er gebeuren ook veel mooie dingen, zoals illegale rondleidingen over de daken van Sint-Petersburg. Dat zie je niet vanuit Amsterdam. Toch ga ik voorlopig daarvandaan schrijven over Rusland."

Verwacht je nog iets van Buitenlandse Zaken of de krant?

"De hoofdredactie heeft er alles aan gedaan, en de Nederlandse autoriteiten hebben de zaak aangekaart in Rusland. Dat blijven ze doen. En we gaan de beslissing aanvechten bij de Russische rechter. Maar de kans is klein dat ik daar gelijk krijg. Zo niet, dan ben ik pas in 2025 weer welkom."

Wat ga je het meest missen?

"Mijn vriendin. Woensdag, toen we afscheid namen, was ik heel verdrietig. Gelukkig hebben we goede ervaringen opgedaan met een langeafstandsrelatie, voordat ik naar Moskou verhuisde. Hoe we het op langere termijn gaan oplossen, weten we nog niet."

Ben je niet boos?

"In het begin van mijn correspondentschap werd ik nog wel eens boos op autoriteiten, als ik geen toestemming kreeg om iets te doen. Dat heb ik al jaren niet meer. Je moet het nou eenmaal doen met wat de autoriteiten beslissen."

"De afgelopen week was zo hectisch dat ik nog niet helemaal besef wat er is gebeurd. Het is heel gek: zondag was ik onbezorgd aan het hardlopen in Moskou, nu woon ik in mijn ouderlijk huis in Enschede, waar mijn moeder voor me kookt. Ik heb het hier fijn, begrijp me niet verkeerd. Maar mijn leven is heel snel veranderd."