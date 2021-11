De Buitenpsychologen 'zien' hun cliënten niet in behandelkamers, maar in de vrije natuur. Ze zijn voorlopers van een nieuwe, 'groene' stroming binnen de geestelijke gezondheidszorg.

GZ-psycholoog Irina Poleacov maakt een uitnodigend gebaar richting de in herfstnevelen gehulde Larense Westerheide, en zegt: "Welkom in mijn kantoor!" Naast haar loopt haar - eveneens in buienbestendige out­fit geklede - collega Christel Westgeest, die het therapeutenvak grotendeels uitoefent aan het Scheveningse strand.

De vrouwen - die vijf jaar geleden hun maatschap De Buitenpsychologen oprichtten - noemen zich pioniers van een nieuwe stroming binnen de geestelijke gezondheidszorg, waarin de natuur wordt beschouwd als belangrijke 'co-therapeut'. "Voorheen vertelden we onze cliënten - die onder meer kampten met depressies - dat ze naar buiten moesten om meer te bewegen", vertellen ze.

"Dat deden we zittend, binnen vier muren, met op tafel de onvermijdelijke doos tissues, die de cliënt dikwijls aanzet tot de gedachte: ik ga níet huilen. Maar mensen zijn niet gemaakt om aan tafel tegenover elkaar te zitten, terwijl de therapeut vaak ook achter een laptop driftig aantekeningen maakt, en op de achtergrond een klok hard tikt. Dat werkt het ongemak en de schaamte alleen maar in de hand."

Dat zij aan zij door weer en wind wandelen en praten ('Alleen bij code oranje annuleren we de afspraak') werkt, heeft zich volgens De Buitenpsychologen overduidelijk bewezen. Enthousiast lepelen ze verschillende geslaagde praktijkvoorbeelden op. Zoals de vrouw die tijdens inpandige sessies van de spanning voortdurend moest overgeven, en daar in de frisse buitenlucht totaal geen last meer van had. En de jongen die al anderhalf jaar op zijn bed zat te gamen, en door zijn moeder - 'heel aandoenlijk' - in een regenpak bij Westgeest werd afgeleverd. Maar na afloop direct aan haar vroeg wanneer hij weer kon komen.

"Ook seksuele stoornissen komen eerder aan het licht", vervolgt Poleacov. "Mensen ervaren buiten letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Bovendien maak ik door mijn fysieke hypermobiliteit nog weleens een smakker. Ook dat werkt drempelverlagend, wanneer de therapeut op de grond ligt", lacht ze.

'Groene voorlopers'

De Buitenpsychologen blijken niet de enige pioniers. De Groene ggz - een initiatief van de Stichting Green Mental Health en IVN, een natuur­educatie-organisatie - benoemde onlangs ter inspiratie veertien geestelijke gezondheidszorginstellingen tot 'groene voorlopers', waaronder Mondriaan in Heerlen. De Heerlense instelling zet al sinds medio jaren '80 haar omvangrijke tuin en kas in voor de therapeutische behandeling van cliënten. Overigens zouden de veertien groene koplopers bij elkaar een oppervlakte hebben 'ter grootte van een gemiddeld Nederlands Nationaal Park'.

Van oudsher staan psychiatrische klinieken niet voor niks in een lommerrijke, prikkelarme omgeving, bevestigt Jolanda Maas, assistent-professor bij de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. "Voor de rust, maar - laten we dat niet vergeten - ook om mensen met een psychische aandoening af te zonderen van de rest van de maatschappij."

Ze promoveerde in 2005 op de significant betere fysieke en mentale gezondheid van mensen in een natuurlijke woonomgeving. "Toen ik begon, waren er wereldwijd nog maar twee van dergelijke studies, maar inmiddels hebben die een enorme vlucht genomen. Volgens mij is dat het gevolg van de toegenomen aandacht voor de klimaatverandering, verminderde biodiversiteit, maar ook het feit dat steeds meer mensen kampen met psychische problemen. In dit land zijn dat er inmiddels één op de vijf."

Burn-out

Momenteel begeleidt Maas een promovenda die onderzoek doet naar de vraag hoe de natuur kan bijdragen aan de preventie en het herstel van psychische problemen. Daarbij werkt aan de Wageningen Universiteit een promovendus aan een proefschrift over de meerwaarde van buitentherapie voor het herstel van jonge werknemers met een burn-out, waarvoor ook De Buitenpsychologen data aanleveren. "We weten ondertussen hoe belangrijk 'groen' is voor de mentale gezondheid van mensen, maar nog niet in welke mate en hoe we dat het beste kunnen inzetten."

Op de website van Poleacov en Westgeest zijn - verspreid over het land - zestig andere buitenpsychologen te vinden. Zij volgden de cursus van drie maanden, die de vrouwen vier jaar geleden begonnen omdat ze enthousiaste reacties kregen van collega-psychologen die eveneens met hun cliënten wilden gaan lopen. Ondertussen hebben ook teams zich aangemeld. Zoals een groep kinder- en jeugdpsychologen uit Noord-Holland, die gaan verhuizen naar een groenere locatie aan de rand van de stad. Na het volgen van de workshop werd er met hen meegekeken hoe ze buitenpsychologie kunnen toepassen in hun nieuwe praktijk.

Training voor wandelcoaches

Zelf hebben Poleacov en Westgeest het wiel moeten uitvinden, bevestigen ze. Daarvoor volgden ze in eerste instantie een training voor wandelcoaches, waarvan Nederland er inmiddels heel wat telt. "Aan die training hebben we veel gehad", vertelt Westgeest. "Vooral om het gevoel te krijgen dat je naar buiten kan én mag."

"Maar buitentherapie is veel diepgaander dan wandelcoaching", vult Poleacov aan. "Daarom hadden we ook behoefte aan kaders: hoe werkt het, en waarom? Vervolgens hebben we ons negen maanden lang gek gebeld, LinkedIn afgespeurd en veel gelezen om de nodige kennis te vergaren."

Terwijl we koffiedrinken op de veranda van de Larense La Place - niet ver van de Westerheide - wijst Poleacov naar de even verderop gelegen bushalte. Daar komen ook cliënten vanuit Amsterdam aan. "We zijn betere therapeutes geworden", vinden beide vrouwen. "Het stroomt weer; we zijn creatiever. Terwijl we voordat we De Buitenpsychologen begonnen, overwogen om een bloemenwinkel te beginnen en automonteur te worden. Ondanks een prachtig kantoor kwamen de muren op ons af. Ook de strakke protocollen en enorme wachtlijsten deden ons de das om. Maar de liefde voor het vak om anderen te helpen is helemaal terug. Misschien doen we dit wel tot ons zeventigste."

Nieuw leven

Energiek wordt de terugtocht aanvaard - terwijl herfstregen de kaal wordende bomen van het Goois Natuurreservaat geselt. Poleacov: "Ook de seizoenen zijn van onschatbare waarden voor therapie. Te ervaren dat er na een periode van verlies weer nieuw leven komt. Maar dat dat nog niet direct zichtbaar hoeft te zijn omdat het - zoals in de lente - nog onder de grond zit.

"En al kan iemand die een kind is kwijtgeraakt, maar 30 seconden van een natuurmoment genieten, dat doet toch ontzettend veel voor het brein én het hart."