De Noorse monarchie beweegt zich zo goed als onberispelijk door de moderne tijd. Wat kan Willem-Alexander, die er op staatsbezoek gaat, hier van leren?

De 169 Noorse parlementariërs wandelden donderdag 28 oktober naar het Koninklijk Paleis in Oslo voor hun jaarlijkse diner met koning Harald (84). Daaronder bevonden zich óók de 36 politici die voor de republiek stemmen. Zij trokken eveneens hun smoking aan. Het banket ging vorig jaar niet door vanwege de pandemie.

Eenmaal aan het banket nam de koning het woord. "Als er één ding is wat we echt hebben geleerd sinds maart vorig jaar, dan is dat het belang van de moderne techniek die ons in staat stelt met elkaar in contact te blijven. Groot was de vreugde in mijn gezin toen ik een mobiele telefoon nam. Het heeft me maar veertig jaar gekost."

Grote hilariteit klonk door het neoclassicistische paleis, waar Harald woont. En dan maakte hij ook nog een grap ten koste van politici die recent in opspraak kwamen, omdat zij hun belastingen onjuist hadden opgegeven. Harald schertste dat het paleis de wetten goed heeft gecheckt of dit diner niet had moeten worden opgegeven bij de Belastingdienst.

Goede grappen

In Nederland zou het ondenkbaar zijn dat koning Willem-Alexander publiekelijk politici op de hak zou nemen die in problemen kwamen. Daar zijn de verhoudingen te gevoelig voor, dat krediet is er niet. Het heeft te maken met koning Haralds weinig formele manier van zijn Tanja Bouwman, docent Noorse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt grapjes over de politiek die precies goed getroffen zijn. Hij staat bekend als de volkskoning. Ons koningshuis doet volks, maar is het niet. De Noren zijn bescheiden en doen niet opzichtig. Ze hebben geen kapitale speedboot, proberen geen huis te kopen in Afrika, ze hebben geen vakantievilla in Griekenland. Harald heeft een hut in de Noorse bergen."

Wie zijn koning Harald en koningin Sonja (84) die Willem-Alexander en Máxima komende dinsdag ontvangen? Koning Harald is de derde koning sinds Noorwegen in 1905 koos voor een monarchie. Daarvoor heersten Zweden een eeuw en de Denen vier eeuwen over.

Kroonprins Haakon en zijn eega Mette-Marit in Noorse klederdracht en militair uniform. Kroonprins Haakon en zijn eega Mette-Marit in Noorse klederdracht en militair uniform. Foto: Brunopress

Tien jaar duurde het voor Harald van zijn vader met burgermeisje Sonja mocht trouwen. Dat heeft zijn zoon Haakon geholpen toen hij aankwam met de alleenstaande moeder Mette Marit die van wilde feesten hield. Harald en Sonja waren meteen akkoord.

Koning Harald heeft begin dit jaar zijn dertigjarig regeringsjubileum achter de rug. De betrekkingen zijn vooral nauw met prinses Beatrix (83). Willem-Alexander (54) en Máxima (50) hebben veel meer contact met hun eigen generatie: kroonprins Haakon (48) en prinses Mette-Marit (48). De families zijn altijd in elkaars leven geweest.

In Nederland werd al jaren gespeculeerd over de troonswisseling rond het dertigjarig regeringsjubileum van Beatrix, die de tijdgeest niet meer leek te doorgronden. Maar de Noren zijn Harald niet moe.

Sterven in het harnas

Documentairemaker Marie Kristi Skrede, die het Noorse koningshuis al tien jaar volgt, zegt: "Koning Harald is enorm populair. De Noren luisteren echt naar hem, hij houdt goeie speeches. Daaruit blijkt dat hij de tijdgeest verstaat en weet wat mensen nodig hebben." Zo speechte hij vijf jaar geleden over de seksuele diversiteit van de Noren. "Noren zijn meisjes die van meisjes houden, jongens die van jongens houden en meisjes die van jongens houden."

Fysiek had hij de nodige malheur in het afgelopen jaar. De koning loopt nog met krukken vanwege een knieoperatie en had een hartoperatie. Kroonprins Haakon werd tweemaal regent terwijl Harald was uitgeschakeld. Beatrix deed afstand van de troon en verkoos een gelukkig grootmoederschap met meer vrijheid. Maar Noorse koningen sterven in het harnas.

"Harald zal tot zijn laatste dag koning zijn, maar hij is energieker dan we hem in lange tijd hebben gezien", zegt Skrede. "Toch probeert hij niet jonger te zijn dan hij is. Hij werkt intensief samen met Haakon, die een aantal van zijn taken overneemt."

Haakon en Mette-Marit in Frederikstad. Haakon en Mette-Marit in Frederikstad. Foto: Getty Images

Boeiende kwestie is hoe het kan dat het Noorse koningshuis nauwelijks affaires heeft die het aanzien van het koningschap schaden. Zo is Noorwegen een meer egalitaire samenleving, die veel minder gepolariseerd is. En koning Willem-Alexander worstelt in het keurslijf van zijn koningschap meer met zijn persoonlijke vrijheid dan de Noorse koning en kroonprins Haakon. Ter vergelijking: de Noren kenden geen koninklijke coronabloopers. Skrede: "Tijdens de pandemie deed de Noorse koninklijke familie het juiste, ze waren heel correct. Het koninklijk paleis is ook een lange tijd dicht geweest."

Er geldt wel een ministeriële verantwoordelijkheid in Noorwegen, maar die wordt veel minder zwaar toegepast dan in Nederland. In de Noorse grondwet staat dat de koning niet gecensureerd kan worden of beschuldigd. Maar de ministers zijn verantwoordelijk.

Kroonprins Haakon slaagt erin buiten incidenten te blijven. Bouwman: "Mijn indruk is dat Haakon tamelijk links georiënteerd is, maar hij is slim genoeg dat niet te zeer te laten merken. Hij probeert een rol als verbinder te spelen door bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij minderheden in het oosten van Oslo."

Zijn zus, prinses Märtha Louise, staat wel in het middelpunt van de publiciteit. Ze was getrouwd met een bekende schrijver, scheidde en is nu met een Amerikaanse sjamaan. Märtha Louise is een aanhanger van ewge en gebruikte haar titel bij haar lezingen. Ze is daarop publiekelijk teruggefloten door de koning. En niet door de premier. "Er worden zelden vragen in het Noorse parlement gesteld over het koningshuis", zegt Bouwman. "Ik heb de indruk dat de Noren er publicitair toch slimmer en handiger mee omgaan dan ons."