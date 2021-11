Gekissebis over het uitruimen van de vaatwasser en wiens beurt het is om de kinderen naar zwemles te brengen: in veel gezinnen is de werk-zorgverdeling ongelijk. Heeft corona dat nog veranderd? En hoe doorbreek je die hardnekkige patronen?

De lockdown leek een uitgelezen kans om traditionele rolpatronen in Nederlandse gezinnen op te schudden en de taakverdeling eerlijker te krijgen: veel vrouwen waren druk buitenshuis vanwege hun oververtegenwoordiging in de 'vitale' beroepen, en vaders doken thuis achter de laptop - met de kinderen.



En inderdaad: in juni vorig jaar verklaarde 31 procent van de vaders meer voor de kinderen te zorgen dan vóór de coronacrisis, ten opzichte van 21 procent van de moeders, zo bleek uit onderzoek van drie Nederlandse universiteiten. "Dit betekent niet dat de zorg voor de kinderen nu gelijk verdeeld is, maar er was wel sprake van een verschuiving", zegt onderzoeksleider Mara Yerkes, universitair hoofddocent interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.



De verschuiving bleek echter van korte duur. In november was de verdeling weer bijna even ongelijk, al blijft een deel vaders meer zorgen dan voorheen. Waarom leidde de unieke situatie van de lockdown niet tot échte verandering? "De sociale normen en structuren in de maatschappij over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen, zijn zó sterk, daar brengt een pandemie geen verandering in", zegt Ragna Heidweiller, auteur van In voor- en tegenspoed (Maar alleen als jij de afwas doet): Handboek voor een nieuwe rolverdeling.



Voor partners die al jaren kibbelen over het huishouden heeft haar boek iets troostends. Heidweiller maakt duidelijk dat de ongelijke verdeling geen individueel probleem is, en dus je eigen schuld, maar een maatschappelijk issue. Yerkes vult aan: "Impliciet is de overtuiging nog steeds dat de man nodig is op zijn werk en de vrouw thuis."

Waarom is een gelijke verdeling thuis zo lastig en wat kun je wél doen?

Wie verandering wil, moet eerst helderheid krijgen. "Maak een overzicht met wie wat doet. En daarna een lijst met het ideale scenario. Wat wil je van je bord?", adviseert Heidweiller. Let op! Bij het herverdelen van de taken gaat het om het hele pakket: bedenken, plannen en uitvoeren. Want voordat er melk gekocht kan worden, moet iemand eerst ontdekken dat de koelkast leeg is. Deze managerrol, die vooral vrouwen op zich nemen, wordt ook wel de 'tweede shift' genoemd.



"Het gevaar is dat koppels zich verliezen in details, waardoor elk gesprek eindigt met gesnauw," vertelt Heidweiller. "Jij doet nooit de was!"' Of: "Waarom ga jij nooit eens in de ouderapp om speeldates te organiseren?" Volgens de auteur loont het om het grotere plaatje in gedachten te houden. "De taakverdeling thuis is geen gezeur. Dit vormt het fundament voor het leven dat je samen leidt en staat in direct verband met hoe we de maatschappij hebben ingericht." Oftewel: als je de mond vol hebt van emancipatie, dan moet het plaatje thuis ook kloppen.



Gaat het over een gelijke verdeling thuis, dan lees je tussen de regels door vaak het gevoel dat mannen hier geen belang bij hebben. "Uit onderzoek blijkt dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen en het zelfvertrouwen van meisjes als hun vader nauw betrokken is en meehelpt", zegt Heidweiller. "Het komt de relatie met je partner en gezin ten goede en dus óók de vader."

Voorbeeld van Obama

In het boek Renegades - Born in the USA, waarin Barack Obama en Bruce Springsteen ideeën uitwisselen over het leven, geeft Obama hiervan het perfecte voorbeeld: "Ik leerde pas echt hoe ik van mijn relatie met Michelle een succes kon maken toen ik begreep dat Malia en Sasha voortdurend op me letten. Ze zien hoe je hun moeder behandelt. Doe je zelf ook huishoudelijk werk? Hou je rekening met haar dagindeling? Of doe je gewoon waar je zin in hebt, zodat zij zich aan jou moet aanpassen?"



Tijdens de lockdown namen vrouwen met een 'vitaal' beroep thuis niet minder zorgtaken op zich, terwijl je dat misschien wel zou verwachten - ze hadden het immers druk op werk. Moeders leken vooral in te leveren op vrije tijd: de helft gaf aan minder tijd voor zichzelf te hebben, blijkt uit het onderzoek van Yerkes. Bij de vaders was dit 31 procent. "Vrouwen moeten de taken thuis ook leren loslaten en zichzelf afvragen: waar sta ik vooruitgang in de weg?", zegt Heidweiller. "Soms betekent dat ook je standaarden bijstellen en accepteren dat je partner het anders doet dan jij."