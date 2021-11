Eliza en haar moeder zijn gered. Zij slaakte een noodkreet in de PZC: Eliza (31) kan sinds een beroerte nog maar één telefoonnummer onthouden. Het nummer dat haar moeder dertien jaar geleden had. KPN schoot te hulp.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Toen wij vrijdag lazen dat de moeder van Eliza al zo lang op zoek is naar dat nummer, zijn we direct in actie gekomen", aldus klantspecialist Wilfred Spaans van KPN. "Je eigen nummer kiezen kan niet, maar dit is wel een heel speciaal geval. Haar oude nummer bleek inderdaad op dit moment bij ons te 'verblijven' én het was vrij. Telefoonnummers kunnen meeverhuizen met klanten, van provider naar provider. Soms neemt een klant zijn telefoonnummer niet mee en blijft het nummer 'achter' bij de provider. En dan wordt het weer toegewezen aan een nieuwe klant."

Spaans nam contact op met de moeder van Eliza. Zij moest een KPN-abonnement nemen, waaraan het KPN-nummer kon worden gekoppeld. "Daarna was het even spannend", vertelt de moeder van Eliza. "Elke minuut telde, want stel dat iemand net op dat moment dat nummer toegewezen kreeg? KPN kon het niet voor mij reserveren. Ik heb dus nog even in spanning gezeten tot het verlossende telefoontje kwam: het nummer was vrij en ik kon het krijgen. Het is gelukt! Ik voel me alsof ik de loterij heb gewonnen!", zegt ze opgetogen.

"Eliza kan haar moeder nu dus bereiken op het nummer dat zij nog kent van voor haar herseninfarct", aldus Spaans. "Wij zijn heel blij dat we konden helpen." Dat Eliza's moeder nu twee jaar lang een dubbel abonnement heeft - bij Simpel en bij KPN - neemt ze graag voor lief. KPN berekende overigens geen aansluitkosten. En dan kwam er van T-Mobile/Vodafone ook nog een cadeaubon voor een high tea. Bij wijze van goedmakertje, hoewel ze strikt genomen niks fout gedaan hadden.

Geroerd door reacties

De vele reacties, ook op Facebook, hebben haar geraakt. Veel mensen gaven tips voor een mogelijke oplossing. "Al deze tips hadden we al een keer geprobeerd. Helaas zonder succes. Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe 'vergeetachtig' iemand kan zijn, na een beroerte. Ik had er ook geen idee van, tot dit ons overkwam."

Eliza kan geen telefoonnummers onthouden, behalve dat ene oude telefoonnummer. "Daarom is mijn telefoonnummer opgeslagen onder een geheugenknop. Vroeger hadden we ook een telefoon met geheugenknoppen met foto's. Nog gemakkelijker want dan hoefde ze alleen de foto's aan te klikken. Maar juist die handelingen waren en zijn voor haar nieuwe handelingen en die vergeet ze direct weer. Eliza kon niet onthouden waar die toetsen voor dienen en dacht alleen 'Hé, leuke foto's!' Mij bellen gaat in haar brein middels het indrukken van de cijfers die ze van vroeger kent."

Eliza kán wel nieuwe dingen leren maar dat is een proces van jarenlang herhalen. Haar moeder: "Ik probeerde al ruim tien jaar haar mijn nieuwe telefoonnummer te laten draaien. Er zijn mensen die zeiden: zet dat dan onder een snelkeuzetoets. Helaas, het concept 'snelkeuzetoets' begrijpt ze niet. Mijn nieuwe nummer was op haar telefoon geplakt. Het idee was: dan gaat ze dát bellen. Maar ze begreep gewoonweg niet waarom dat plakkertje met dat telefoonnummer op de telefoon zat."

Nu is dat allemaal niet meer van belang. "Ze toetst nu altijd het goede nummer in. Ik ben Wilfred Spaans van KPN eeuwig dankbaar. Hij heeft echt zijn best voor ons gedaan."