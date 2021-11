Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de tarieven van alle verkeersboetes voor 2022 vrijgegeven. De prijzen gaan omhoog en sommige boetes worden zelfs honderd euro duurder. Voor een beperkt aantal overtredingen gaat de tarieven omlaag.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het vasthouden van je smartphone tijdens het rijden gaat in 2022 bijvoorbeeld 350 euro kosten, zo ontdekte website Autorai.nl. Dat kost dit jaar nog 250 euro. Ook de andere boetes gaan omhoog. De verkeersovertredingen worden aangepast op basis van de consumentenprijsindex van de maanden juni 2020 en juni 2021 en dit jaar komt die uit op 2 procent.

Dat heeft vooral tot gevolg dat de boetes voor snelheidsovertredingen stijgen. In de meeste gevallen gaat het echter om enkele euro's. Enkele boetes die flink duurder zijn geworden zijn die voor het vasthouden van een smartphone, onnodig links rijden op de snelweg en het niet verlenen van voorrang. De boete voor smartphonegebruik stijgt van 150 naar 220 euro. Geen voorrang verlenen gaat 350 euro kosten in plaats van 250 euro.

Van een aantal overtredingen daalt het tarief. Onnodig geluid veroorzaken met een motorvoertuig kost niet langer 400 maar 250 euro. Met twee wielen parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats gaat in 2022 van 400 naar 310 euro en in- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder de gelegenheid te geven tot in- of uitstappen daalt van 400 naar 250 euro. Het tarief van de administratiekosten blijft in alle gevallen ongewijzigd op negen euro.

Grote politiecontrole langs A2 bij Zaltbommel na ingang van avondklok. Grote politiecontrole langs A2 bij Zaltbommel na ingang van avondklok. Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia

Top 10 belangrijkste verkeersboetes

Het niet dragen van een gordel: 150 euro

Smartphone in de hand tijdens het rijden: 350 euro

Het negeren van een rood stoplicht: 250 euro

Niet rijden bij groen licht bij een driekleurig verkeerslicht: 150 euro

Het gebruiken van een verdrijvingsvlak: 250 euro

Niet stoppen voor een stopstreep: 100 euro

Rechts inhalen: 250 euro

Op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro

Afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: 100 euro

Niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: 220 euro

Verkeersboetes 2022 algemeen

Doorrijden over of stilstaan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: 150 euro

Een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken: 150 euro

Een kruispunt blokkeren: 250 euro

Op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg: 250 euro

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram: 250 euro

Een militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden: 100 euro

Een voertuig op een zodanige wijze laten staan dat op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd: 150 euro

Een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan: 100 euro

Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: 410 euro

Parkeren terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is verstreken: 100 euro

Als bestuurder in strijd met op het wegdek aangebrachte haaientanden geen voorrang verleent aan bestuurders op de kruisende weg: 250 euro

Rondrijden met onjuiste kentekenplaten: 150 euro

Rondrijden met kenteken dat niet goed leesbaar is: 150 euro

Rondrijden met lekkende brandstoftank: 250 euro

Als de CNG- of lpg-installatie niet voldoet aan de wettelijke eisen: 250 euro

Het uitlaatsysteem is niet deugdelijk bevestigd: 150 euro

Het wettelijke geluidsniveau van het voertuig wordt overschreden: 300 euro

Het remsysteem voldoet niet aan de wettelijke eisen: 250 euro

Niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht of speeksel: 250 euro

Een flitspaal in Tilburg. Een flitspaal in Tilburg. Foto: Hollandse Hoogte / ANP

Snelheidsboetes 2022 binnen bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. Tussen haakjes: de boete in een 30-zone of bij wegwerkzaamheden.

4 kilometer per uur - 29 euro (49)

5 kilometer per uur - 36 euro (58)

6 kilometer per uur - 44 euro (67)

7 kilometer per uur - 51 euro (79)

8 kilometer per uur - 58 euro (90)

9 kilometer per uur - 66 euro (102)

10 kilometer per uur - 75 euro (112)

11 kilometer per uur - 102 euro (142)

12 kilometer per uur - 111 euro (153)

13 kilometer per uur - 122 euro (167)

14 kilometer per uur - 131 euro (181)

15 kilometer per uur - 142 euro (194)

16 kilometer per uur - 152 euro (208)

17 kilometer per uur - 163 euro (223)

18 kilometer per uur - 176 euro (238)

19 kilometer per uur - 187 euro (254)

20 kilometer per uur - 201 euro (270)

21 kilometer per uur - 215 euro (287)

22 kilometer per uur - 229 euro (304)

23 kilometer per uur - 244 euro (322)

24 kilometer per uur - 256 euro (340)

25 kilometer per uur - 272 euro (359)

26 kilometer per uur - 287 euro (380)

27 kilometer per uur - 306 euro (401)

28 kilometer per uur - 320 euro (420)

29 kilometer per uur - 336 euro (435)

Snelheidsboetes 2022 buiten bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom. Tussen haakjes: de boete bij wegwerkzaamheden.

4 kilometer per uur - 26 euro (40)

5 kilometer per uur - 33 euro (48)

6 kilometer per uur - 40 euro (57)

7 kilometer per uur - 46 euro (66)

8 kilometer per uur - 53 euro (76)

9 kilometer per uur - 63 euro (84)

10 kilometer per uur - 71 euro (95)

11 kilometer per uur - 96 euro (120)

12 kilometer per uur - 106 euro (132)

13 kilometer per uur - 116 euro (145)

14 kilometer per uur - 126 euro (157)

15 kilometer per uur - 136 euro (168)

16 kilometer per uur - 145 euro (183)

17 kilometer per uur - 155 euro (197)

18 kilometer per uur - 166 euro (210)

19 kilometer per uur - 179 euro (224)

20 kilometer per uur - 192 euro (238)

21 kilometer per uur - 204 euro (254)

22 kilometer per uur - 216 euro (270)

23 kilometer per uur - 229 euro (286)

24 kilometer per uur - 244 euro (301)

25 kilometer per uur - 257 euro (319)

26 kilometer per uur - 272 euro (336)

27 kilometer per uur - 286 euro (352)

28 kilometer per uur - 301 euro (372)

29 kilometer per uur - 319 euro (390)

30 kilometer per uur - 335 euro (409)

Snelheidsboetes 2022 op autosnelwegen

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom. Tussen haakjes: de boete bij wegwerkzaamheden.

4 kilometer per uur - 22 euro (29)

5 kilometer per uur - 27 euro (36)

6 kilometer per uur - 33 euro (44)

7 kilometer per uur - 38 euro (53)

8 kilometer per uur - 44 euro (61)

9 kilometer per uur - 50 euro (70)

10 kilometer per uur - 66 euro (91)

11 kilometer per uur - 91 euro (118)

12 kilometer per uur - 99 euro (129)

13 kilometer per uur - 107 euro (139)

14 kilometer per uur - 116 euro (151)

15 kilometer per uur - 126 euro (161)

16 kilometer per uur - 135 euro (174)

17 kilometer per uur - 146 euro (187)

18 kilometer per uur - 158 euro (201)

19 kilometer per uur - 168 euro (215)

20 kilometer per uur - 181 euro (229)

21 kilometer per uur - 193 euro (244)

22 kilometer per uur - 204 euro (257)

23 kilometer per uur - 216 euro (272)

24 kilometer per uur - 229 euro (287)

25 kilometer per uur - 240 euro (306)

26 kilometer per uur - 254 euro (322)

27 kilometer per uur - 267 euro (338)

28 kilometer per uur - 277 euro (356)

29 kilometer per uur - 292 euro (372)

30 kilometer per uur - 308 euro (390)