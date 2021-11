Lang waren Feyenoordfans niet in het buitenland geweest. Donderdag mochten ze in groten getale naar Berlijn. De stad wachtte met angst en beven op wat komen zou - een goede reputatie hebben de Rotterdammers niet. 'O, waren dat voetbalfans?'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Om te kotsen vindt Matthias het, 57 jaar oud en supporter van Union Berlin sinds 1976. En nu er toevallig een Nederlander voorbijloopt, bij het Berlijnse Olympiastadion, vlak voor de wedstrijd tegen Feyenoord, mag die het horen ook.



"Twee weken geleden in Rotterdam zijn we schandelijk behandeld, door de gemeente en door Feyenoord. Al op het station waarschuwde de politie dat lokale hooligans ons zochten, en bracht ons naar een omheind veld zonder water of toiletten, waar we uren moesten wachten en de halve wedstrijd misten. Nu komen de Feyenoorders hierheen, en kunnen we in onze eigen stad niet eens meer vrij bewegen. Wat hebben wij Unionisten die lui uit Rotterdam ooit misdaan?"

Schril contrast

Het is even wennen, voor 1. FC Union Berlin. Zowel het voetbal op internationaal niveau als het soort supporters dat daarbij komt kijken. Zeker 5.300 Feyenoordfans kwamen donderdagavond naar Berlijn voor de Conference League-wedstrijd tegen Union. Al dagen weten die de gemoederen hier bezig te houden.



Dinsdagnacht pakte de Berlijnse politie twee Nederlanders op nadat die een Feyenoord-logo van achttien meter lang en twee meter hoog hadden gespoten over de beschilderde East Side Gallery, het langste bewaard gebleven stuk van de Berlijnse Muur en een kunstwerk van 1,3 kilometer lang.



Woensdagavond pakte de lokale mobiele eenheid 58 Nederlanders op die zich onder meer ophielden in Treptower Park. Dat is ver van het centrum, richting het stadsdeel waar Union Berlin haar thuis heeft. Sommige mannen hadden slagwapens bij zich, de politie denkt dat ze de confrontatie zochten. Ook dertien Berlijnse fans werden aangehouden. Diezelfde avond veegde de politie de toeristische Hackescher Markt leeg, nadat dronken Feyenoord-fans zich in de cafés daar hadden misdragen en weigerden te vertrekken.



Daarbij raakten volgens de Berlijnse politie overigens niemand gewond, een schril contrast met de foto's van gapende hoofdwonden en hondenbeten die Twitter sierden nadat de Rotterdamse politie twee weken geleden ingreep rond de wedstrijd Feyenoord - 1. FC Union Berlin.

Dromen

Het geweld geeft een zure bijsmaak aan het succes waarvan underdog Union Berlin al tientallen jaren droomt. In 2019 kwalificeerde de club zich voor het eerst voor de Duitse Bundesliga, en dit jaar is de eerste keer in twintig jaar dat ze internationaal meedraait. De Conference League is het derde Europese niveau, na de Champions League en de Europa League.



"Hiervan dromen we al sinds de DDR-tijd", zegt Sebastian (47), die door oudere broer Matthias in de jaren tachtig voor het eerst naar een Union Berlin-wedstrijd werd gesleept en er daarna nooit meer wegging. "Hoe zou het zijn als we meedoen op dit niveau? Dat willen we vieren. We hebben ons er werkelijk op verheugd, en zagen uit naar de wedstrijden tegen Feyenoord. En dan gaat het zo."



Vraag het de Feyenoord-supporters, die donderdag tegen het einde van de middag in plukjes ronddwalen in Berlijn, en het grootste deel distantieert zich van fysiek of verbaal geweld. "Weet je wat het is?", zegt de 23-jarige Marco terwijl hij 's middags van Alexanderplatz naar Hackescher Markt loopt. "Het is een soort kick, na corona. Dat je weer los mag. Iedereen voelt dat. Negen van de tien mensen beheersen zich dan, maar niet iedereen."

Knallen

Hij is nauwelijks uitgesproken, of een enorm gejoel komt hem tegemoet vanonder de spoorbrug bij Hackescher Markt. Gejoel begeleid door de knallen van strijkers en rode rook van de fakkels die pakweg 250 in het zwart geklede Feyenoordfans afsteken terwijl ze door de straten van Berlijn trekken. De Duitse ME omringt de mannen, dirigeert ze richting station Rosa-Luxemburg-Platz, de trappen af en de metro in. Een enkeling plast nog even tegen een pilaar op het perron, en dan gaat het richting stadion.



Binnen rammen de fans op de ramen en plafonds, bij stations vliegt hier en daar een bierfles de deur uit, en onderweg gaan de spreekkoren in volle vaart door. Hand in hand, wij zijn Feyenoord, jetzt geht's los, maar ook: kankernazi's, joden branden het beste - een verwijzing naar Feyenoords aartsrivaal Ajax, die volgens sommigen de geuzennaam 'Joden' draagt, vermoedelijk vanwege de historie van Amsterdam. "Ga je dat nou opschrijven?", vraagt er een. "Dat is één gast die dat roept, en dan zingen vijf dronken mensen mee."



Inderdaad hoort een twintiger naast hem hoofdschuddend de heftigste teksten aan. Zelf zou hij dat niet roepen. Hij gaat één keer per jaar op stap naar een uitwedstrijd van Feyenoord, meestal met een mannetje of vijftig. In het dagelijks leven is hij bodemonderzoeker. Rechts van hem zit een logistiek planner, links een timmerman. Eigenlijk, zegt de bodemonderzoeker, is het vooral lawaai maken en een beetje stoer doen. De timmerman: zet een van deze jongens tegenover een groep Duitsers en hij rent hard weg. Vind je ons nou zo bedreigend?



Wanneer de metro vanuit Station Potsdamer Platz de tunnel in rijdt, trekt de luchtdruk een brandlucht en een wolk groene rook over een perron met zwijgende toeschouwers. Ursula (51) uit Mannheim, die met haar echtgenoot een lang weekend in Berlijn is, begrijpt er niks van. "Dat waren Nederlanders? Voetbalfans? O, moeten ze moeten nog spelen? Mijn hemel. Hoe gaat het er dan aan toe als ze verliezen?"