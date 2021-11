Je hebt niet alleen talent als je goed kunt zingen of koken. Waarschijnlijk kun je zo'n vijftien dingen tot je talenten rekenen, zegt talent- en burn-outcoach Luk Dewulf. Als je ze ontdekt, wordt je werk veel leuker.

Het personeelstekort wordt steeds groter en de banen liggen voor het oprapen. In plaats van water bij de wijn doen, kunnen sollicitanten opeens meer eisen stellen aan een nieuwe baan. Volgens de Vlaamse auteur en talent- en burn-outcoach Luk Dewulf is dit hét moment om te ontdekken waar je talenten liggen en op zoek te gaan naar een baan waarin je ze kwijt kunt.



Deze focus helpt bij het voorkomen van mentale klachten, zegt Dewulf. "Steeds meer jonge mensen slikken antidepressiva. Daarnaast komen we net uit een crisis, velen van ons hebben het mentaal moeilijk. Dus grijp die kans om jezelf af te vragen waar je energie van krijgt in je werk."



Wat onze talenten dan precies zijn, daar hebben we volgens Dewulf geen goed beeld van. In zijn nieuwe boek De talentenfluisteraar legt hij uit wat talent is, hoe je dat van jou vindt en hoe je dat vervolgens toepast in je werk.

Mensen weten dus niet goed wat talenten zijn. Waar gaat het mis?

"Mensen denken dat een talent hebben betekent dat je ergens in uitblinkt, maar daar ligt de basis niet. Het gaat om een aantal dingen. Heel belangrijk is dat de activiteit je moeiteloos afgaat en dat de tijd omvliegt als je die aan het doen bent. En dat als je 's avonds thuiskomt, je de volgende dag weer met energie aan de slag kunt. Op die manier helpen je talenten voorkomen dat je batterij leegloopt."

Kun je een burn-out voorkomen door je talenten te ontdekken?

"Dat denk ik niet per se. Wat wel zo is: hoe meer activiteiten je doet die bij je talenten passen, hoe meer je kunt voorkomen dat je in een burn-out terechtkomt. Als je overdag dingen doet waar je energie van krijgt, laad je je batterij ook op tijdens het werk. Dat gebeurt bijvoorbeeld niet als een project waar je met veel plezier aan gewerkt hebt, niet goedgekeurd wordt door je baas. Dan voel je je niet erkend en niet gezien. Burn-outs ontstaan mede daardoor, maar het is voornamelijk het verlies van autonomie. Zodra je die uit handen geeft, ontstaan de ziekteverschijnselen."

Het gaat er dus om die touwtjes weer in handen te krijgen.

"Ja, dat raakt aan de concept flow van Mihaly Csikszentmihalyi, een van de grondleggers van de positieve psychologie. Hij zegt dat je op zoek moet gaan naar werk waarbij je activiteiten doet waar je helemaal in op kunt gaan, zodat de tijd vliegt. Werk waarin je je talenten kwijt kunt. Mensen die veel flow ervaren, geven aan meer te werken en minder ziek te zijn. Dat betekent overigens niet dat je heel de dag met je talenten bezig moet zijn. Dat hoeft maar een paar uur per week te zijn, dat is voldoende om genoeg energie op te doen."

Hoe ontdek je wat je talenten zijn?

"Door tests te doen. In dit boek staat bijvoorbeeld een sneltest. Mijn collega's en ik hebben 39 talenten gedefinieerd. Die zitten in eenvoudige dingen. Als je goed bent in aandachtig luisteren en daar voldoening uit haalt, is je talent 'vertrouweling' zijn. Je hebt ook 'meetrekkers', die houden ervan om anderen te overtuigen. We weten dat mensen zich gemiddeld in vijftien van de 39 talenten herkennen. Om te ontdekken welke op jou van toepassing zijn, moet je jezelf de vraag stellen: wanneer vliegt de tijd voor jou? Wat ben je dan aan het doen?"

Waarom is die omgeving zo belangrijk?

"Je hebt bezige bijen die het liefst heel de dag nuttig bezig zijn en tevreden zijn over een werkdag als ze veel hebben kunnen doen. Ze worden niet blij van vergaderingen waarin niet veel gebeurt. Daar loopt hun batterij op leeg. Je hebt ook sfeergevoelige mensen. Zij zijn de eersten die merken dat er een conflict is geweest. Als ze heel lang in een omgeving moeten werken waar continu conflicten zijn, gaat het niet goed met ze. Dan is het misschien wel goed om op te zoek te gaan naar ander werk."



"Wat ook weleens gebeurt, is dat werknemers ergens terechtkomen omdat ze die kant op gedreven zijn. Ze hebben complimenten gekregen over iets waar ze goed in zijn en denken dan dat ze daar iets mee moeten doen. Maar er is een groot verschil tussen competenties en talenten. Van talenten krijg je energie, van competenties niet."

Hoe kunnen we de kennis uit het boek inzetten om de personeelstekorten op te lossen?

"Als werk niet aansluit bij de talenten van mensen, lopen ze weg. Dat is op een krappe arbeidsmarkt niet handig. Daarom moeten werkgevers kijken naar hoe werknemers hun talenten het beste kunnen inzetten. Zodat ze gelukkig worden, maar ook zodat er goede resultaten worden geboekt. Veel bedrijven gebruiken de talentenscan bij sollicitaties, om zo te ontdekken wat een kandidaat meebrengt en of hij of zij inderdaad in het team past."

Waarom blijven mensen toch vaak in dezelfde baan hangen?

"Kiezen voor een nieuwe omgeving waarin je je talenten beter kunt toepassen, is niet zo makkelijk. Je moet durven experimenteren."



"Jobcoaches blijven naar mijn idee veel te lang praten, terwijl inzicht ontstaat als je iets uitprobeert. Wil je een eigen zaak beginnen of coach worden? Probeer het. Er zijn mensen die al twintig jaar lang zeggen dat ze een bed and breakfast willen openen, maar het niet doen. Laat je daarom ondersteunen door mensen die je kunnen helpen die stap te nemen."



"En blijf openstaan voor kansen. Ik ken een vrouw die per toeval ontdekte dat ze blij wordt van horecawerk. Haar broer heeft een restaurant en had een personeelstekort tijdens Kerst, zij besloot te helpen. Ze had nooit gedacht dat ze het zo leuk zou vinden. Ik zeg altijd: houd één been binnen en één been buiten de organisatie waar je werkt. Anders ga je, zodra het werk minder goed bevalt, compromissen sluiten. Voor je het weet, ben je 50 jaar en doe je nog steeds iets waar je geen energie van krijgt."



De talentenfluisteraar. Haal het beste uit jezelf is verschenen bij Lannoo (€17,50).