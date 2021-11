China zet alle zeilen bij om het coronavirus buiten de deur te houden. Ook al moeten daarvoor treinen stilgezet worden, of tienduizenden bezoekers van een pretpark getest.

Alle stoplichten in het stadje Yanshan gingen op rood, afgelopen weekend. Het moest mensen ervan weerhouden de straat op te gaan en het coronavirus te verspreiden. Niet dat het virus nou zo verschrikkelijk huishield in de centraal gelegen provincie Jiangxi waar Yanshan ligt: er dook vorige week één geval op.

Maar China is in paniekmodus. Het land registreert tientallen nieuwe besmettingen per dag, in een derde van de 31 provincies. Alle regio's waar een besmetting opdook, zijn benoemd tot middel- dan wel hoog-risicogebied. China's strategie is nog altijd om geen enkele besmetting te accepteren, en dat leidt tot extreme maatregelen.

Twaalf dagen gedwongen quarantaine

Twee treinen onderweg van Sjanghai naar Peking werden vorige week halverwege de rit, in Jinan, stilgezet. Een besmette persoon was twaalf dagen eerder met twee bemanningsleden in contact geweest. Alle 344 passagiers zijn ter plekke getest. Een deel van hen moet nog twaalf dagen in een centraal quarantainehotel in Jinan blijven, 400 kilometer onder de hoofdstad.

Eenzelfde noodgreep vond een paar dagen later plaats in Disneyland Sjanghai. Dertigduizend bezoekers mochten het park niet verlaten. Eén persoon testte positief op zondag, en vertelde een dag eerder in Disneyland te zijn geweest. Pas nadat mensen bij de uitgang getest waren en negatief bevonden, mochten ze vertrekken.

De maatregelen zorgen ervoor dat de Chinezen blijven zitten waar ze zijn - en dat is precies wat de regering wil. Tot nu toe ging één stad, het westelijk gelegen Lanzhou, op slot na de registratie van 39 nieuwe gevallen in één week. De vier miljoen inwoners zijn opgeroepen binnen te blijven tenzij naar buiten gaan absoluut noodzakelijk is.

Voorraad levensmiddelen aanleggen

De regering roept Chinese huishoudens nu op om een voorraad levensmiddelen aan te leggen. Of die oproep verband houdt met de strenge maatregelen, is niet duidelijk - de epidemie wordt niet als reden genoemd in het bericht van het ministerie van Economische Zaken.

De meeste restricties zijn opzettelijk vaag en dienen vooral ter ontmoediging. Een gele of oranje QR-code bemoeilijkt rondreizen, al zijn die codes lang niet altijd effectief of betrouwbaar. De hoofdstad is het strengst en meest expliciet. Peking roept reizende inwoners op om voorlopig niet terug te keren naar de stad. Wie in Peking was, krijgt een sterretje onder de groene code. Dat sterretje geeft aan dat de reiziger mogelijk in een van de districten was waar een besmetting is gesignaleerd.

Er zijn in de hoofdstad nu 28 gevallen bekend. Overal in het land kunnen hotels, winkelcentra en andere plekken waar veel mensen bij elkaar zijn, mensen weigeren die uit gemiddelde of hoog-risicogebieden komen, of die zo'n sterretje onder hun code hebben. Het is dus erg ingewikkeld om Peking uit en in te reizen.

Strategie: angst aanjagen

China doet weer een beroep op de strategie die het land vanaf het begin van de epidemie voert: maak de bevolking zo bang voor het virus, dat ze overal aan meewerkt. Maar Chinezen zijn inmiddels vooral bang voor de strenge maatregelen. Iemand kan zomaar van de straat geplukt worden omdat hij dezelfde trein nam, of in een gebouw of attractiepark was waar een besmetting is gesignaleerd.

In de hoofdstad krijgt iedereen die in de dienstensector werkt, zoals koeriers, kappers, restaurantbediening en supermarktmedewerkers, eens per twee weken een coronatest. Inmiddels loopt de vaccinatiegraad in China tegen de 80 procent. Toch zei expert Zhong Nanshan, de voornaamste adviseur van de regering, dat het zero-covidbeleid nog een tijdje blijft. "Hoe lang, dat hangt af van hoe de rest van de wereld controle krijgt over de pandemie."

Zhong noemt de kosten van de Chinese strategie 'relatief laag'. Hij vergelijkt ze met de psychologische effecten op inwoners van andere landen die de maatregelen eerst afschaffen, en ze dan weer moeten invoeren. De Chinese regering koerst op een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent tegen het eind van het jaar. Maar de overlijdenskans van 1 à 2 procent is nog te hoog om de maatregelen al te veel te versoepelen, vindt Zhong.