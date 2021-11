Om de stad bereikbaar te houden en woningen te bouwen wil Utrecht een metro die het Centraal Station verbindt met de zuidkant van de stad. Deze ondergrondse lijn moet ook aansluiten op een metro door de binnenstad, onder de route van de huidige busbaan. De regio Utrecht is met het Rijk in gesprek over deze en andere 'noodzakelijke' ov-plannen, waarvoor miljarden nodig zijn.

In het snelgroeiende Utrecht knelt het ov-jasje al jaren. Tot 2040 moet er plek worden gevonden voor ruim 80.000 arbeidsplaatsen en 104.000 tot 125.000 woningen in stad en regio. Maar volgens verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) loopt de ov-infrastructuur van de stad al jaren zwaar achter en dat wordt alleen maar erger als het bevolkingsaantal verder toeneemt.

Utrecht kán echt niet langer achterblijven volgens haar: nieuw ov is dus keihard nodig, maar de lobby bij het Rijk voor meer geld hiervoor leverde tot nog toe niet veel op.

Route

De metro volgt de route van de Merwedelijn, die Utrecht vorig jaar al presenteerde. De gemeente voorzag hier tot dusver een bovengrondse tram. De metro start in de meest ideale situatie in het Utrechtse stationsgebied en loopt verder via de nieuw te bouwen wijk Merwedekanaalzone naar P+R Westraven.

Vanaf hier zou de lijn boven de grond uitkomen en mogelijk het bestaande tracé naar Nieuwegein en IJsselstein vervolgen, al is daar nog niets over besloten. In dat geval moet dit deel waarschijnlijk aangepakt worden om trams sneller te laten rijden.

Groter en drukker

Het idee om de nieuwe lijn grotendeels ondergronds te laten lopen is hiermee een nog concretere uitwerking van de plannen van vorig jaar: twee nieuwe tramlijnen (Merwedelijn en de Waterlinielijn) en een nieuw station aan de zuidkant van de stad (Lunetten-Koningsweg). Op basis van nieuw onderzoek blijkt volgens Van Hooijdonk (GroenLinks) dat Utrecht niet aan (gedeeltelijke) ondertunneling ontkomt "Het is allemaal groter en drukker - nu we er aan gerekend hebben - dan we dachten. Je moet ondergronds, anders loop je bij kruispunten op straatniveau echt vast met ander verkeer."

De nieuwe Merwedelijn zal naar schatting 50.000 reizigers per dag trekken. Dit is twee keer zoveel als de Uithoflijn (tram 22) en de huidige lijn naar Nieuwegein/IJsselstein op dit moment samen. Met de ondergrondse tussen P+R Westraven en Utrecht Centraal zouden trams op dit traject elke twee tot drie minuten kunnen gaan rijden, dit gaat dan om zo'n 20 tot 24 trams per uur. De verbinding is tussen het centrum van Nieuwegein en Utrecht Centraal dan 8 minuten sneller dan de huidige tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein.

Wethouder Lot van Hooijdonk. Wethouder Lot van Hooijdonk. Foto: Marnix Schmidt

De regio doet nog verder onderzoek naar de precieze route en haltes van de Merwedelijn. De lijn zou bij Utrecht Centraal ook op termijn aan moeten kunnen sluiten op een metro door de binnenstad, onder de route van de huidige busbaan (Vredenburg-Janskerkhof-Biltstraat). Want ook de binnenstad zit volgens Van Hooijdonk aan z'n tax, 'zeker omdat we verwachten dat het met fietsers nog drukker wordt'. "Een ondergrondse verbinding in het hart van de stad biedt in dit steeds drukker wordende gebied veel meer ruimte aan voetgangers en fietsers."

In het nieuwe onderzoek naar noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer staat ook de Papendorplijn als vertakking van de huidige tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein. Deze nieuwe ov-lijnen moeten immers de bouw van tienduizenden woningen mogelijk maken en ook in dit gebied heeft de stad plannen om nieuwe huizen en werkplekken te bouwen. Voor nieuwbouw in onder meer het Beurskwartier, de Merwedekanaalzone en Westraven is de Merwedelijn dan ook essentieel.

Houtje-touwtje Utrecht

Eerder greep Utrecht al eens mis bij het Rijk toen er miljarden werden verdeeld voor het ov. "De urgentie blijft dan ook hoog", aldus Van Hooijdonk. "Er is veel meer nodig om Utrecht bereikbaar te houden en de woningen te kunnen bouwen waar in deze populaire regio zo'n behoefte aan is. We kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke woningtekort, maar dan is er wel steun van het Rijk nodig om deze woningen bereikbaar te maken. De regio kan dit niet volledig zelf financieren. We willen zo snel mogelijk beginnen. De Merwedelijn had er eigenlijk al moeten zijn."

Want volgens de wethouder redt de stad en regio het 'echt niet meer met bussen'. "Ik heb en had het gevoel dat we steeds te kleine voorstellen deden aan het Rijk en dit onderzoek bevestigt dat wel. We hebben veel te lang met houtjes en touwtjes Utrecht gaande gehouden met bussen. En dat gaat niet meer. We hebben dat zelfs zolang gedaan, dat als je eenmaal gaat investeren je echt een forse sprong moet nemen."

Kabinetsformatie

Van Hooijdonk denkt dat uiteindelijk 'de wal het schip keert'. "In zekere zin hebben we dat ook gezien met buslijn 12, de sardientjeslijnen richting het Utrecht Science Park. Dat hebben we volgehouden tot het echt niet meer houdbaar was. (Toen kwam de Uithoflijn, red). In zekere zin zie je dat hier ook gebeuren, dat de wal het schip keert. We proberen op tijd te zijn, maar ik kan zeggen: we zijn te laat. Het duurt meer dan tien jaar voordat je zoiets aanlegt. Als we morgen het besluit zouden nemen en we hebben het geld dan zou de lijn er in 2030 liggen. Het slechte nieuws is dat we niet morgen gaan besluiten over financiering."

Stad en regio kijken 'reikhalzend' uit naar de kabinetsformatie. "Er moeten echt besluiten op genomen worden, anders hebben we echt een probleem," zegt Van Hooijdonk. Utrecht heeft nu twee tramlijnen. De zogenoemde SUNIJ-lijn, van Utrecht richting Nieuwegein/IJsselstein is vernieuwd en werd eerder dit jaar met vertraging van maanden weer in gebruik genomen. De aanleg van de Uithoflijn - tussen Utrecht Centraal en de Uithof (Utrecht Science Park) ging gepaard met vele missers, vertragingen en budgetoverschrijdingen.